/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Organizace Oktagon MMA má za sebou jubilejní 50. galavečer v Ostravě, který nabídl fanouškům bojových sportů bohaté zápasové menu se dvěma titulovými korunovacemi. Pás šampiona pérové váhy vybojoval oblíbenec domácího publika Losene Keita, na jehož tvrdé údery nenašel žádný recept německý protivník Niko Samsonidse. Králem lehké divize se zase stal rozjetý Slovák Ronald Paradeiser, jenž v odvetě přemohl staršího krajana Ivana Buchingera. Co všechno okořenilo páté kulatiny Oktagonu na severu Moravy?

Novým králem pérové váhy Oktagonu se stal belgický zápasník Losene Keita. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Ještě v pátek pozdě večer se po ledě domácí pevnosti hokejistů Vítkovic projížděla rolba, o pár hodin později už si však malebnou Ostravar Arénu kompletně podmanila horečka bojových sportů, známá především pod svým názvem Oktagon MMA. Žlutočerná organizace přivezla do Ostravy jubilejní padesátý turnaj, v rámci něhož se diváci na tribunách rozhodně nenudili.

Další nabitá karta plná zajímavých zápasů, tentokrát navíc i s nevšedním obsazením československých bojovníků. V severomoravské metropoli jich do akce naskočilo hned deset a téměř zaplněné ochozy tak měly o zábavu postaráno až do samotného vyvrcholení galavečera v podobě titulové pranice o krále pérové divize.

Páté kulatiny Oktagonu, které přímo v aréně doprovázely i tóny ikonické písně ostravského barda Jaroslava Nohavicy, si nakonec podmanil belgický démon Losene Keita, jenž ovládl poslední zápas sobotního turnaje a překrásným KO v úvodu druhého kola proti německému soupeři Nikovi Samsonidsemu tak pro sebe zpátky vybojoval pás šampiona pérové váhy.

„Říkal jsem vám, že jsem opravdový šampion,” křičel nadšeně do mikrofonu Keita, jenž se po červencovém zranění vrátil ve fantastické formě. A za neuvěřitelného aplausu ostravských fanoušků navázal na své chorály z páteční tiskové konference Oktagon Time. „Baník p*čo,” rozjásal loučící se davy.

Rovněž titulová bitva v lehké divizi nabídla fanouškům Oktagonu naprosto úžasnou podívanou. Novým šampionem se v ní stal slovenský ranař Ronald Paradeiser, který v nevšední přestřelce udolal zkušenějšího krajana Ivana Buchingera a na třetí pokus už tak dosáhl na vytoužený opasek.

V rámci vítězného proslovu však nezapomněl ani poděkovat svému soupeři, ke kterému zachoval obrovskou úctu. „Je to on, kdo nám mladým ukázal cestu na vrchol. Chtěl bych mu tím poděkovat za všechno, co pro tuto scénu udělal,” pronesl Paradeiser na adresu Buchingera, jenž nebyl kvůli krvavému zranění puštěn do začátku čtvrtého kola.

Naprosto fantastickým návratem na domácí scénu se blýskl Matěj „Money” Peňáz, který v první ostré prověrce po takřka roční pauze doslova zničil norského zápasníka Oleho Magnora a dalším přesným knokautem zvedl nadšené ostravské publikum ze sedadel. A zároveň potvrdil, že je zpátky ve hře o ty nejvyšší příčky ve střední váze Oktagonu.

„Škoda, že jsem tam schytal jednu ránu, mohl to být úplně snový návrat,” zavtipkoval v pozápasovém rozhovoru. „Jinak jsem ale velice spokojený a co nejdříve chci zase zápasit,” vzkázal odhodlaně promotérům Oktagonu. Další Peňázův zápas by mohl přijít už na konci ledna v Newcastlu.

Vítězný návrat do klece v podání Matěje Peňáze.Zdroj: se svolením Oktagonu MMA

Další čeští zástupci na hlavní kartě ostravského galavečera už však tolik úspěšní nebyli. Domácí miláček Jan Široký nestačil v náročné bitvě na nevyzpytatelného anglického ranaře Catacoliho, ostřílený postojář Vladimír Lengál zase padl na body se skvěle připraveným Švédem Samuelem Barkem.

Samotný galavečer už odstartoval velkým překvapením, když slovenský debutant v Oktagonu Marco Novák zaskočil Michaela Konráda a pohledným TKO ve druhém kole si dokráčel pro cenné vítězství. To domácí oblíbenec Ondřej Raška potvrdil roli papírového favorita a za obrovské podpory ostravského publika knokautoval v té chvíli už kulhajícího Michala Kotalíka.

Na vítěznou vlnu se v ostravské aréně vrátil také Máté Kertész, naopak další domácí zápasník Matěj Kuzník musel vstřebávat nečekanou porážku od zkušeného Ebrahima Hosseinpoura. Souboj polotěžkých vah pak ovládl Brazilec Rafael Xavier, jenž se po skončení zápasu vydal do hlediště za Karlosem Vémolou, aby jej vyzval na vzájemný souboj o titul. Nejspíše však zbytečně.

Takový byl jubilejní padesátý galavečer československé organizace, na který naváže už za necelé tři týdny turnaj v pražské O2 areně. S Patrikem Kinclem, Karlosem Vémolou i dalšími hvězdami v kleci. Včetně velkého finále projektu Tipsport Gamechanger.