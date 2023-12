Dlouholetá nevraživost legendárních zápasníků, která pořádně zahýbala s československou MMA scénou, se konečně dočká svého velkého rozuzlení v kleci. Už 29. prosince zažije pražská O2 arena ostře sledovanou bitvu mezi Karlosem Vémolou a jeho slovenským rivalem Samuelem Krištofičem. Zápas v domluvené váze do 88,5 kilogramů, jenž tradičně rozdělil fanouškovskou scénu na dva znepřátelené tábory, bude ozdobou nabité karty galavečera Oktagonu s pořadovým číslem 51.

Český zápasník Karlos Vémola bude v Praze čelit slovenskému rivalovi Samuelu Krištofičovi. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Jak už bylo několikrát zmiňováno, konec jedné velké éry se pomalu, ale jistě blíží. Legenda domácí MMA scény a klíčová postava Oktagonu Karlos „Terminátor“ Vémola má před sebou jedno z posledních vystoupení kariéry, která by měla dopsat závěrečnou kapitolu v červnovém odvetném zápase s rivalem Attilou Véghem.

Nyní ovšem šampiona polotěžké váhy československé organizace čeká předkrm v podobě velice osobního střetu, na něhož příznivci bojových sportů upínají veškerou svou pozornost. Tentokrát se ale nejedná o třetí pokračování ságy s Patrikem Kinclem, nýbrž rozuzlení několikaleté nevraživosti se slovenským protivníkem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem.

Dlouho očekávané setkání v kleci, na jehož výsledek už netrpělivě vyčkávají oba fanouškovské tábory. Zápas osmatřicetileté ikony zároveň obohatí už jinak nabitou kartu 51. turnaje Oktagonu, který se po více než půl roce vrací do pražské O2 areny. A kromě této zápletky bude k vidění například titulová bitva Vlasta Čepa či finále milionového projektu Tipsport Gamechanger.

Karlos chce dostat výhody na svou stranu, tvrdí Pirát

Rodák z Olomouce se s promotéry organizace dohodl na upravené váze do 88,5 kilogramů, na což vzápětí kývl i slovenský bijec s bohatou zápasovou minulostí. „Dostal jsem na výběr. Buď bude zápas v této váze, nebo nebude žádný zápas,“ prozradil Vémola, který půjde do akce po suverénním výkonu v Bratislavě proti dalšímu Slovákovi Pavolu Langerovi.

„Samozřejmě to vzešlo z jeho strany, nikoliv z té mojí. Vnímám to tak, že má ze zápasu obavu a že si uvědomuje, že nebudu žádná lehká kořist,“ vyvrátil slova české legendy Krištofič. „Chce tak dostat co nejvíce výhod na svou stranu. Já se ale z pár kil určitě nepo*eru. Věřím, že to dokážu vygumovat,“ dodal.

Na základě aktuální formy během vánočních svátků, o kterou se český zápasník podělil se svými fanoušky na sociálních sítích, však „Piráta“ v kleci rozhodně nečeká žádná procházka růžovým sadem. „Bad Santa si váhu pohlídal, na Štědrý den se nepřežral a v pátek bude do O2 areny ready,“ napsal Vémola k fotografii a přislíbil, že na čtvrteční váze nebude mít sebemenší potíže.

„Nemusím Piráta jen porazit, ale musí to být dominantní způsob, jak ho vymažu. Je to pro mě velké nasazení brouka do hlavy Attilu Véghovi, který si řekne: Fíha, ten Karlíto toho Piráta zmlátil, co já s ním budu v té kleci dělat? Takhle přesně to bude!“ pronesl Vémola v tradičním seriálu Na Dohled z dílny Oktagonu.

Právě na vážení se naposledy setká se svým protivníkem před očekávaným duelem v kleci. „Hlavně ať se mu už nic nestane a nastoupí. Já jsem totiž plně odhodlaný a soustředěný na vítězství. Tak hlavně ať zůstane v pořádku a přijde se mnou do klece,“ pronesl slovenský bijec pro kaocko.cz.

„A nervozita? Jasně, že se toho bojím. Nebo takhle, nemám z toho strach, ale respekt určitě ano. Tlak na člověka dopadá, protože zápas s Karlosem je zkrátka víc než cokoliv jiného. Já ale věřím, že v zápase předvedu naprosté maximum a že tam neshořím,“ zakončil Krištofič.

To vše ovšem ukáže až páteční galavečer. Čas vzájemného zúčtování konečně nastal.