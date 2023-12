Poslední turnaj československé organizace Oktagon MMA v tomto kalendářním roce hostí v pátek již tradičně pražská O2 arena. Fanoušci bojových sportů se mohou těšit na další nabitou kartu zápasů, do akce naskočí loučící se domácí ikona Karlos Vémola či slovenský ranař Vlasto Čepo, jenž zabojuje o svůj první titul v kariéře. Dojde rovněž na finálové rozuzlení milionového projektu Tisport Gamechanger, ve kterém na vítěze čeká odměna 300 tisíc euro. Co všechno nabídne 51. galavečer v hlavním městě?

Jeden z nejatraktivnějších zápasů 51. galavečera Oktagonu obstarají Karlos Vémola (vpravo) se Samuelem Krištofičem. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Ne nadarmo se říká, že to nejlepší přichází až na konec. Elitní domácí organizaci Oktagon MMA čeká v pražské O2 areně závěrečný turnaj letošního roku a pro své příznivce si nachystala skutečně bohaté vánoční menu v kleci. Pomyslný vrchol celé tuzemské sezony nejtvrdšího sportu obohatí hned několik slavných jmen, včetně hlavního taháku večera Karlose Vémoly.

Shazování bylo peklo, přiznal Vémola. S O2 arenou se chce rozloučit vítězně

Ten si před zraky domácích fanoušků vyřeší několik let staré spory se slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, jejichž vzájemný souboj bude jedním z nejvyostřenějších duelů na celé páteční kartě. A pro osmatřicetiletou legendu žlutočerné organizace to bude zároveň poslední vystoupení v libeňském koloseu.

„Potřebuju nabrat energii a rozloučit se s O2 arenou vítězně,“ pronesl po čtvrtečním vážení „Terminátor“, jemuž však hubnutí do dohodnuté váhy 88,5 kilogramů dalo pořádně zabrat. „Bylo to takové začarované, pořád se to rušilo. Už je to ale konečně tady a věřím, že lidem doručíme fantastický zápas,“ prozradil Krištofič, jenž půjde do zápasu jako papírový outsider.

Vrcholem celého galavečera však bude finále soutěže, jež byla promotéry Oktagonu označena za bezkonkurenční na poli evropských bojových sportů. Přímý souboj o krále milionové pyramidy Tipsport Gamechanger obstarají velezkušený Srb Bojan Veličković s řeckým srdcařem Andreasem Michailidisem a vítěz si z Prahy odveze prémiový šek v hodnotě 300 tisíc euro.

„Všichni tady mluví o hlavní výhře, peníze se však mohou rychle rozkutálet. Pro mě znamená ještě mnohem více šance bojovat s těmi nejlepšími,“ řekl skromně Veličković. „Cítím se skvěle. Byla to dlouhá cesta, ale byla úžasná. Užíval jsem si každou chvíli. Byla to určitě zatím nejlepší část mé kariéry,“ dodal před velkým zápasem srbský válečník.

Srbsku roste další král. S Djokerem mě ale nesrovnávejte, říká přemožitel Kozmy

O titul prozatímního šampiona střední váhy Oktagonu se po náhlém zranění Patrika Kincla utká svěřenec Attily Végha a autor 11 výher v prvním kole Vlasto Čepo s nebezpečným Polákem Piotrem Wawrzyniakem, čtyři roky neporaženým držitelem pásu v organizaci Babilon MMA.

Slovenského ranaře tak navzdory životní formě čeká nevšedně těžký úkol. Bitva dvou zabijáků ovšem slibuje atraktivní předkrm hlavního duelu galavečera. „Nemůžu se dočkat. Po čtyřech letech v MMA mám titulový zápas, je to pro mě velká šance. Jsem připravený kvůli tomu v kleci umřít,“ prohlásil odhodlaně Čepo, jenž se připravoval po boku krajana Krištofiče.

Českou MMA scénu bude v O2 areně reprezentovat také bývalý mistr světa v kickboxu Daniel Škvor, který si to rozdá se zkušeným Němcem Martinem Zawadou. V rezervním finále Tipsport Gamechangeru se zase objeví rozjetý Moldavan Ion Surdu s italskou hvězdou a šampionem Cage Warriors Stefanem Paternem.

Dalším slovenským zápasníkem na kartě je Karol „Bomby“ Ryšavý, jehož při debutu v pérové divizi prověří Henrique Madureira. V pořadí 51. galavečer Oktagonu nabídne rovněž dva ženské zápasy, včetně velkého comebacku Magdy Šormové pouhých šest měsíců po porodu.

Další příběh pod křídly československé organizace rozepíše nebezpečný ranař Radek Roušal, který se po úspěšné premiéře na Štvanici těší na další výzvu. Tentokrát změří síly s britským nováčkem Kallumem Parkerem. A celý galavečer odšpuntuje souboj Tomáše Fialy s Hassanem Shaabanem.