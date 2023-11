Už za měsíc čeká fanoušky Oktagonu MMA nabitý vánoční galavečer v pražské O2 areně, na kterém se mimo jiné představí i domácí legenda Karlos „Terminátor“ Vémola. Toho čeká v jednom z posledních zápasů kariéry střet se slovenským rivalem Samuelem Krištofičem, tentokrát v domluvené váze do 88 kilogramů. A to znamená pro osmatřicetiletého rodáka z Olomouce jediné – další Vánoce strávené na dietě.

Karlos Vémola ovládl titulový zápas se Slovákem Langerem za pouhých sedm vteřin. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Konec jedné velké éry se nezadržitelně blíží. Ikonu české MMA scény Karlose Vémolu nyní čekají poslední měsíce veleúspěšné kariéry, se kterou by se velice rád rozloučil v odvetném zápase s rivalem Attilou Véghem. Ještě předtím však čeká šampiona polotěžké váhy Oktagonu rozuzlení několikaleté nevraživosti s dalším slovenským protivníkem.

Vémolův zápas se Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, na jehož výsledek netrpělivě vyčkává celá veřejnost bojových sportů, obohatí nevšedně nabitou kartu 51. turnaje československé organizace, který bude na konci prosince hostit pražská O2 arena. Kromě této zápletky bude k vidění i titulová bitva Patrika Kincla či finále milionového projektu Tipsport Gamechanger.

Poslední zkažené Vánoce, popisuje Vémola

Nicméně zpátky k ostře sledovanému klání osmatřicetiletého „Terminátora“. Ten se s promotéry Oktagonu nakonec dohodl na upravené váze do 88 kilogramů, na což posléze přistoupil i jeho slovenský protivník. Pro oba zápasníky se tak jedná o jistý kompromis.

Zejména však český zástupce, jenž se aktuálně pohybuje okolo metráku, bude muset pořádně sešlápnout brzdu a přistoupit na nepříjemný proces hubnutí. Takže zatímco ostatní si budou v poklidu vychutnávat vánoční pochutiny, Vémolu čeká velice přísný režim na dietě. V jeho případě ovšem zdaleka ne poprvé.

„Dostal jsem na výběr. Buď bude zápas do 88kg, nebo nebude žádný zápas. Tak jsem se nad tím zamyslel a řekl jsem si, že to budou poslední zkažené Vánoce, já tu dietu prostě nějak urvu,“ popsal Vémola okolnosti vzniku duelu s Krištofičem, který bude jedním z hlavních lákadel vánočního turnaje.

Tváří v tvář mezi Karlosem Vémolou a Samuelem Krištofičem:

Zdroj: Youtube

„Ale nad 84 bych vůbec nepřemýšlel,“ dodal bez váhání český fighter. Právě v této váze se Vémola představil před půl rokem v titulovém zápase s Patrikem Kinclem, po němž veřejně prohlásil, že do takového shazování už by nikdy nešel. Nyní sice bude hubnout o něco méně, ani tak si však žádné vánoční přejídání nemůže dovolit.

Jak tedy bude vypadat štědrovečerní talíř ostříleného zápasníka? „Viděl bych to na nějaké filé bílé ryby s brokolicí. Nebo se špenátem,“ zamyslel se. O krásně nasmaženém kapříkovi s domácím bramborovým salátem si tak může nechat jenom zdát. Podobně jako před třemi lety, kdy se pro změnu připravoval na titulový zápas s Alexem Lohorém.

„O to víc se ale těším na pozápasovou odměnu. To bude hrozná prasárna. Co jsme viděli v UFC, Pereira si dával pizzu, já si kolem Silvestra budu moct dát všechny ty chlebíčky a řízky,“ zasnil se Vémola. „Ale přiznám se, že se trochu bojím, jak budu v lednu vypadat,“ dodal s úsměvem.

Nyní už se ale plně připravuje na další velkou výzvu, zřejmě poslední před dlouho očekávanou odvetou s Attilou Véghem. Zda bude úspěšná, o tom se přesvědčíme už 29. prosince v O2 areně.