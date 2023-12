Zpráva, kterou fanoušci Oktagonu MMA nechtěli slyšet ani v tom nejčernějším snu. Vánoční galavečer československé organizace s pořadovým číslem 51 však bohužel přišel o svůj hlavní tahák, jelikož dosavadní šampion střední váhy Patrik Kincl si v závěru přípravy zlomil kost pod okem. Titulová bitva s ranařem Vlastem Čepem se tak odkládá. „Tohle je bohužel ta stinná stránka našeho sportu,“ posteskl si držitel pásu před očekávaným střetnutím v pražské O2 areně.

Český MMA zápasník Patrik Kincl | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Měl to být hlavní zápas nevšedně nabité karty 51. turnaje žlutočerné organizace. Vrchol vánočního galavečera Oktagonu MMA v největší domácí aréně, na kterém se tentokrát představí rovněž legendární Karlos Vémola či finalisté milionového projektu Tipsport Gamechanger. Dlouho očekávaný střet o pás šampiona střední váhy však nakonec neproběhne.

Minimálně ne za účasti Patrika Kincla, současného vládce střední divize, kterého v přípravě na titulovou bitvu se Slovákem Vlastem Čepem zastavilo nepříjemné zranění. Natolik vážné, že i velezkušený fighter původem z Hradce Králové se rozhodl zbytečně nepokoušet svůj osud a raději z plánovaného zápasu odstoupil.

Novotný: Lépe mířit ke hvězdám a minout, než na hnůj a trefit. U Edenu nezůstane

Přesná diagnóza zní: zlomenina očnice. A to by mohlo přijít českého zápasníka pořádně draho. „Tohle je bohužel ta stinná stránka našeho sportu,“ napsal Kincl v úvodu svého vyjádření na sociálních sítích. „Chvíli jsem si pohrával s myšlenkou nastoupit a dát všechno do prvního kola, ale po pár rozhovorech s lékaři, týmem a ženou jsem se rozhodl to zabalit,“ přiznal.

Čtyřiatřicetiletý držitel pásu šampiona, který naposledy obhájil v ostře sledované bitvě s rivalem Vémolou, nechtěl zejména dopustit, aby jeho zranění z přípravy mělo dopad na další průběh kariéry. „V sázce bylo až moc a byť jsem do přípravy investoval maximum, tak za trvalé následky mi to opravdu nestojí,“ dodal.

K nepříjemnému incidentu Kincla došlo na tréninku, kde svou velkou roli sehrála i únava. „Jak už to bývá, jelo se poslední kolo. V pátek jsem měl náročnější sparingy, více kol. Pak jsem šel znovu v sobotu, do posledního kola ale lehce unavený a při nástupu do hodu jsem schytal koleno,“ popsal zranění pro server kaocko.cz.

Vémola vs. Végh? O hitu MMA je rozhodnuto. Oktagon míří na fotbalový stadion

Podle prvních informací by mělo hojení bolístek zabrat okolo šesti týdnů. Velkým štěstím pro lídra historicky prvního P4P žebříčku Oktagonu tak je, že nebude ze hry na několik měsíců. A je tedy velice pravděpodobné, že českou jedničku uvidí fanoušci zpět už na jaře příštího roku. „Zatím je to ale čerstvé, bude záležet na zdravotním stavu,“ zakončil Kincl.

Velice peprná náhrada pro vyzyvatele Čepa

Pás šampiona střední váhy však nadále zůstává k dispozici jeho vyzyvateli Vlastu Čepovi, kterému vedení československé organizace přidělilo náhradního soupeře – nově příchozího Poláka Piotra Wawrzyniaka. Šampiona polské organizace Babilon MMA a pro slovenského ranaře se srbskými kořeny velice adekvátního zástupce.

„Myslím si, že je to brutální soupeř. Slabý polský MMA zápasník neexistuje. Má ukončení na knokauty a je to šampion polské organizace. Bude to opravdu těžký zápas,“ připustil Čepo.