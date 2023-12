Byl to šok, který v pátek večer otřásl celou O2 arenou. Samuel Krištofič nastupoval proti Karlosi Vémolovi jako jasný outsider a zápas měl být podle očekávání pouhou formalitou. Pak ale slovenský Pirát zasáhl českého Terminátora sérií tří háků a legendární zápasník se bezvládně složil k zemi. Z duelu v tu chvíli utekla jen minuta a 48 sekund, nikdo jiný nikdy neporazil Vémolu rychleji. „Říkal jsem, že to udělám. Všechno z tréninku jsem dokázal přenést do klece,“ pochvaloval si po turnaji sám Krištofič.

Oktagon 51 v pražské O2 areně. Samuel Krištofič | Foto: Oktagon MMA

„Trénovali jsme, jak ubránit takedown a jak ho potom donutit zůstat v klinči. Lidi byli překvapení, že jsem nezůstával v klinči, ale já jsem ho k tomu donutil. Věděl jsem, že tam asi budu nebezpečnější než Karlos, protože je mi to vlastní. Věděl jsem, že když trefím, tak to bude dobře pro mě,“ popisoval Pirát, který Vémolu vůbec nepustil do jeho tradiční hry.

Místo toho spolu oba borci boxovali v postoji, což se českému zkušenému bojovníkovi nakonec nevyplatilo. „Všechna práce sedla přesně na centimetr. Z toho mám největší radost. Nejen, že jsem vyhrál, ale že všechno sedlo tak, jak jsem si to vizualizoval deset týdnů,“ doplnil Krištofič.

Večer překvapení: Vémola schytal od Piráta knokaut, pyramidu ovládl Veličković

O jeho souboji s Vémolou se mluvilo jako o boji odvěkých rivalů. I když mezi oběma zápasníky dlouho létaly nejrůznější provokace a urážky, Krištofič prý zápas nebral nijak osobně.

Zlo v srdci brzdí v rozletu

„Když jsem byl mladší a Karlito mě znevažoval, že jsem fejkový šampion, když jsem vyhrál výzvu, tak jsem vůči němu cítil hněv a zášť v srdci. Už jsem ale dospěl, narodila se mi dcera a dal jsem se na samurajské učení. Zjistil jsem, že on něco dělá a ve skutečnosti já nevidím jeho a on nevidí mě. Nevidíme, co se odehrává uvnitř,“ vyprávěl.

„Ukázalo se mi to s Kinclem, tam jsem trashtalk opravdu procítil a šel jsem do zápasu s hněvem a chutí mu ublížit. To, co jsem měl natrénované, se tam vůbec neukázalo. Život mi ukazuje, že zlo a zášť v srdci mě nedělají dobrým člověkem, brzdí mě v rozletu. Proto jsem do toho šel neosobně a podal jsem jeden z nejlepších výkonů své kariéry,“ doplnil.

Výkon, který knokautoval jednoho z nejúspěšnějších českých zápasníků v historii MMA, zajistil Pirátovi také bonus pět tisíc euro za výkon večera. „Co udělám s bonusem? Užiju si ho. Já, moje dcerka a moje rodina. Teď jedeme pryč za teplem, kvůli zápasu jsme přebookovali dovolenou. Určitě se to hodí,“ prozradil Krištofič, kterého v nejbližších dnech čeká oslava velkého triumfu.

„Máme u nás naplánovaný Silvestr s nejbližšími kamarády a rodinou. Spolu to oslavíme, něco si povíme, zahrajeme si nějakou hru,“ nastínil velký vítěz čtvrtečního večera.

Odvetu s Kinclem by přijal

A jak vidí svoji nejbližší budoucnost v Oktagonu? Přímo z klece dostal výzvu od Poláka Piotra Wawrzyniaka, který vybojoval pás pro prozatímního šampiona ve střední váze.

Nejen olympiáda či fotbalové Euro. Tyhle sportovní akce nás čekají v roce 2024

„Chtěl bych tenhle zápas, ale vím, že Patrik (Kincl) byl šampion a přišel o to kvůli zranění. Pokud to bude dlouhá pauza, tak se nebude čekat donekonečna, ale když Ondra říká, že je za chvilku zpět, tak je správně, aby do zápasu naskočil. Děkuju Piotrovi, že si na mě vzpomněl, rád bych to přijal, na druhou stranu jsou věci, které musíme odsouhlasit, že jsou správně,“ řekl k možnému souboji Krištofič.

A co odveta s Kinclem, na něhož Pirát nestačil loni v únoru? „Určitě bych odvetu přijal. Teď je to na mně, uvidíme, jak se bude divize vyvíjet a co mi poví Ondra (Novotný), až si budeme povídat. Uvidíme, co život přinese. Teď je těžké říct, co bude,“ uvedl závěrem Pirát, který svým výkonem šokoval celou O2 arenu.