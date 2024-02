Hodně divoký večer přinesl 53. turnaj Oktagonu v německém Oberhausenu. Z českých zápasníků se nakonec radovali pouze dva, když Miroslav Brož ovládl po sporném bodovém výsledku již sedmý duel v řadě a jeho krajan Jan Malach zase kraloval ve druhém kole. Velké ovace si však užili především němečtí fighteři. Fantastickým výkonem se prezentoval nadějný mladík Islam Dulatov a těžkou prověrku poté zvládla i Katharina Dalisdaová, která úspěšně obhájila titul šampionky slámové divize.

Český zápasník Miroslav Brož (vpravo) předvedl s Angličanem Crosbym nádherný zápas, který ozdobil 53. turnaj Oktagonu v Oberhausenu. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Celkem deset zápasů v kleci, nevšedně početná výprava českých zápasníků i třešnička na dortu v podobě domácí obhajoby titulu. Také druhý galavečer Oktagonu v Oberhausenu nabídl výjimečný zážitek, který převážně německým fanouškům uvnitř Rudolf Weber Areny zpestřilo hned několik zajímavých momentů.

Pro české zástupce však 53. turnaj žlutočerné organizace nezačal příliš dobře. Hned v prvním zápase karty padl talentovaný debutant Jakub Batfalský, který svedl s domácím Samim Zarabim velice sympatický boj, ale na německého postojáře nenašel během tří kol téměř žádný recept. O výhře soupeře na body tak nemohlo být pochyb.

Lepší scénář v kleci si rozhodně představoval i český wrestler a navrátilec do Oktagonu Jan Fajk, jenž se v bitvě s kosovským Endritem Brajshorim vůbec nedostal do zápasu a už ve druhém kole byl donucen odklepat. Výhru Brajshoriho stvrdila skvěle nasazená gilotina.

Ani ostře sledovaný návrat legendárního Jaroslava Pokorného nedopadl pro české fanoušky dobře. Proti domácímu Gjonimu Palokajovi sice držel tempo všechna tři kola, nicméně bodové rozhodčí si na svou stranu nakonec získal tvrdý Němec. I zásluhou skvělého závěru, kdy Pokorného zasypal několika přesnými údery a málem dotáhl do konce chystanou submisi.

Na závěrečné tiskové konferenci se ale vyznamenal především český fighter. „Já budu bojovat s kýmkoliv. Nikdy jsem nic nevzdal. Málem mi amputovali nohu, ale šel jsem zase dál. Je jedno, že jsem dneska prohrál, vždycky někdo prohraje. Já se ale nikdy nevzdám,“ pronesl hrdinsky zápasník s přezdívkou „Jubox“.

Českou reputaci v Oberhausenu ale posléze alespoň vylepšili Miroslav Brož s Janem Malachem. První zmiňovaný, který se do klece vrátil po několikaměsíční pauze, svedl s nezlomným Angličanem Tomem Crosbym úžasnou přestřelku. A zápas plný krásných i krvavých momentů nakonec ovládl na základě hodně sporného rozhodnutí bodových arbitrů.

Zdaleka ne poprvé. A sám Brož si toho byl po souboji vědom. „Nevyhrál jsem, byla to remíza,“ uznal do mikrofonu. „Potřetí to bylo těsné, znovu to šlo na mou stranu. Asi kvůli těm závěrům, kde jsem tvrdý a mám srdíčko,“ dodal a sotva lapal po dechu. Vzápětí si ještě vyprosil zápas s německou hvězdou Christianem Eckerlinem, který také bez většího váhání souhlasil.

S úsměvem na tváři nakonec opouštěl klec také severočeský rodák Jan Malach, jenž svedl bitvu s chorvatským „náhradníkem“ Lukou Milidragovičem. Ten se v prvním kole postaral o příjemné překvapení, jenže v následující pětiminutovce už dominoval český zástupce. Přesná rána kolenem do břicha, dominance na zemi a pro Malacha důležitý návrat na vítěznou vlnu.

Závěr třiapadesátého galavečera už ovšem patřil německým zápasníkům. Fanoušky zvedl ze sedadel především čečenský uprchlík Islam Dulatov, který předvedl další naprosto dominantní výkon a řeckému soupeři Ioannisovi Palaiologosovi nedal absolutně žádnou šanci. Svůj výjimečný debut v Oktagonu zakončil tak trochu ikonicky v poslední vteřině úvodního kola.

A domácí publikum slavilo i v hlavním duelu večera, kde se bojovalo o titul ve slámové váze Oktagonu. Rudolf Weber Arenu rozjásala německá šampionka Katharina Dalisdaová, která si přesvědčivě poradila s Francouzkou Evou Dourtheovou a poprvé v kariéře tak obhájila pás šampionky.

Na 53. turnaj naváže už 2. března další večírek v Ostravě, kde se v bitvě o titul střední váhy představí současný král Patrik Kincl. Zároveň dojde také na úvodní zápasy druhého ročníku projektu Tipsport Gamechanger, který tentokrát proběhne v lehké divizi.