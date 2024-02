Návrat krále i peprné bitvy o miliony. Oktagon míří (možná) naposledy do Ostravy

Hlavní otázka blížícího se turnaje žlutočerné organizace v Ostravě je naprosto jasná. Kdo se už v sobotu večer stane držitelem titulu střední váhy? Do další náročné obhajoby pásu šampiona vstoupí nejlepší bojovník Oktagonu Patrik Kincl, který si to rozdá s více než čtyři roky neporaženým Polákem Piotrem Wawrzyniakem. Na severu Moravy však dojde také na úvodní zápasy druhého ročníku milionového projektu Tipsport Gamechanger, kde to hned zkraje bude pořádně jiskřit. Co všechno nabídne v pořadí již 54. galavečer?

Český MMA zápasník Patrik Kincl. | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA