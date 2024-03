Pětapadesátý turnaj Oktagonu, který v sobotu hostil poprvé v historii německý Stuttgart, patřil především německým zápasníkům. Vrchol celého galavečera si podmanila domácí ikona Christian Jungwirth, jenž v ostře sledované odvetě opět dokázal porazit slovenského bijce Roberta Pukače. Vítězný návrat do klece si užila dosud neporažená Lucia Szabová, naopak český zástupce na kartě Jakub Bahník padl po tříkolové bitvě s Afgháncem Najandem. A velkého překvapení se dočkali i příznivci žlutočerné organizace.

Hrdinou 55. turnaje Oktagonu ve Stuttgartu se stal domácí oblíbenec Christian Jungwirth. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Kromě nabitého zápasového programu a několika skvělých momentů v kleci přinesla premiéra československé organizace ve Stuttgartu i jednu velkou novinku. Oktagon si po pražském Edenu vyšlápne také na německý fotbalový stadion, kde bude v říjnu uspořádán jeden z nadcházejících galavečerů MMA.

A to rovnou na domácím svatostánku věhlasného Eintrachtu Frankfurt, který pojme téměř šedesát tisíc míst. „Postupně se nám podařilo zaplnit arény na několika místech v Německu. A tak jsme si řekli, že možná právě teď uzrál ten správný čas udělat další krok na naší cestě,“ řekl promotér Oktagonu Pavol Neruda.

„Dovedeme MMA na fotbalový stadion dvakrát během jednoho roku. To už svět nemůže přehlédnout,“ dodal s tím, že fanoušci se mohou mimo jiné těšit i na velkou hudební hvězdu. Ideálním scénářem organizace je udělat z této velkolepé akce ve Frankfurtu něco jako evropský superbowl.

Nicméně zpátky k sobotním bojům uvnitř klece. Vrcholem v pořadí již 55. galavečera byla odveta mezi domácím oblíbencem Christianem Jungwirthem a Slovákem Robertem Pukačem, ke kterému se upínala veškerá pozornost v zaplněné stuttgartské hale. A nakonec byla k vidění špičková pětikolová řežba.

Se sladkou tečkou pro Jungwirtha, který si po zásluze získal sympatie všech bodových rozhodčích. „Zápasit doma ve svém městě je pro mě splněný sen. Byl to skvělý zápas a na tu atmosféru v hale nikdy nezapomenu,“ přiznal zkušený fighter, jehož doprovázel do klece nevšední hukot německých příznivců.

Upřímný respekt si ovšem vysloužil i bojovný výkon Pukače, jenž odolával tlaku domácího miláčka se skutečně velkým přehledem. „Jsem hodně pomlácený a unavený, ale myslím si, že se nemám za co stydět,“ těšilo po zápase bratislavského rodáka.

Perfektní návrat po mateřské dovolené si pro změnu užila slovenská bojovnice Lucia Szabová, která ve vyrovnané bitvě porazila na submisi provedené těsně před závěrečnou sirénou Polku Rózu Gumiennu. Dosud neporažená ikona slovenské MMA scény si připsala už sedmé vítězství v řadě a dost pravděpodobně si tak řekla o vytouženou titulovou šanci.

Ze všeho nejvíc však měla radost z vydařeného comebacku do klece. „Ale přiznám se, že mě trochu překvapilo, že jsem nebyla nervózní a zůstávala jsem v klidu. Byl to náročný zápas, nicméně já jsem do něj dala fakt všechno,“ přiznala Szabová, která ukončila zápas jen pár sekund před limitem. „Řekla jsem si, že není na co čekat a že to risknu,“ dodala s úsměvem.

To českému zápasníkovi Jakubu Bahníkovi se comeback do klece nevyvedl podle představ. Bitvu s Afgháncem Wahidem Najandem sice začal velice slibně, ale od druhého kola se dostal do hry i nebezpečný soupeř, který nakonec strhl bodové rozhodčí na svou stranu. Ti tak rozhodli o těsné porážce Bahníka, úplně první po necelých čtyřech letech.

Ještě hůře skončilo následné vystoupení Slováka Karola Ryšavého, jenž podlehl obrovskému tlaku domácího Arijana Topallaje už po několika vteřinách boje. Ranař s albánskými kořeny zasypal svého protivníka několika tvrdými údery, z nichž se nejlépe ujal tvrdý levý hák. Bomba, která znamenala definitivní konec nadějí Ryšavého na pokračování v zápase.

A zároveň už sedmé ukončení v prvním kole za sebou. Opravdu úctyhodná bilance vyrůstající hvězdy žlutočerné organizace. „Když jsem viděl tu podporu a zaplněné tribuny, tak jsem si řekl, že dnes existuje jenom vítězství. Chci ale další zápasy, toužím vyhrávat a ve své váze porazit úplně všechny,“ pronesl sebevědomě Topollaj.

Celý galavečer ve Stuttgartu odstartoval ženským soubojem ve slámové váze, ve kterém uspěla Australanka Jacinta Austinová nad polskou ranařkou Karolinou Wójcikovou. Dařilo se také plánovanému soupeři odstoupeného Zdeňka Polívky Ionovi Taburceanovi, jenž ve druhém kole přetlačil na TKO na poslední chvíli povolaného Nenada Avramoviče ze Srbska.

Na hlavní kartě večera pak váleli hlavně němečtí zápasníci. Kromě již zmiňovaného KO Topallaje zapsali důležitá vítězství rovněž Sebastian Herzberg, Jamie Cordero a Alexander Poppeck. Jako poražený vyšel z klece pouze zkušený bijec Niklas Stolze, který nestačil na Maďara Kertésze.

Další zastávka Oktagonu bude v anglickém Birminghamu, kde se již za necelý měsíc rozběhne galavečer s pořadovým číslem 56.