Sobotní večer v německém Stuttgartu bude patřit turnaji československé organizace Oktagon MMA, která přivezla na svou další premiérovou zastávku bohatou zápasovou kartu, včetně početného česko-slovenského zastoupení. Do akce tentokrát naskočí například domácí akvizice Jakub Bahník, velká pozornost se však bude upínat především na Slováky Roberta Pukače a Luciu Szabovou, na níž čeká v kleci první velká výzva po mateřské dovolené. Co dalšího nabídne v pořadí již 55. galavečer žlutočerné značky?

Vrcholem 55. galavečera Oktagonu ve Stuttgartu bude odveta mezi Jungwirthem a Pukačem. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Po krátkém návratu na domácí půdu se organizace Oktagon MMA vydává zpět za hranice. Tvrdé ostravské prostředí vystřídá v sobotu večer německý Stuttgart, kde se evropská špička bojových sportů představí poprvé ve své historii. A nebudou u toho chybět ani známá jména domácí scény. Na 55. turnaji se objeví v akci hned čtyři česko-slovenští zápasníci.

Hlavní bitvu celého večera obstará bratislavský rodák Robert Pukač, který se v ostře sledované odvetě postaví německému bijci Christianu Jungwirthovi. První vzájemný duel před dvěma lety ovládl druhý zmiňovaný, tentokrát se však zápasník s přezdívkou „Diamantový Čávo“ pokusí o velkou pomstu.

Vrchol Oktagonu ve Stuttgartu: Odveta válečníků, jejichž příběh napsal sám život

V rodném městě svého soupeře jej ale nečeká žádná procházka růžovým sadem. „Bude si myslet, že se zlomím. Ale já vím, co mě v zápase čeká. Je mi jedno jak, ale jdu si pro vítězství,“ pronesl odhodlaně Pukač. „Odvetou si to chce vyžehlit. To je ale na špatné adrese,“ odvětil Jungwirth, jehož v sobotu večer požene zaplněná Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Velké návraty Szabové i Bahníka

Po dlouhé pauze strávené na mateřské dovolené se vrací do klece slovenská zápasnice Lucia Szabová, dosud neporažená hvězda žlutočerné organizace. Ve Stuttgartu si to rozdá s Polkou Rózou Gumiennou, která si na svou největší výzvu v kariéře hodně věří. „Je to jednička v Oktagonu a já mám takové výzvy ráda,“ řekla soupeřka Szabové.

Ta nastoupí do zápasu poprvé v roli čerstvé maminky syna Dragana. „Musím se přiznat, že mi to dodalo obrovské množství psychické síly. Je to teď trochu jiné než dříve, ale moje chuť vyhrávat zápasy se určitě nezměnila,“ ujistila slovenská jednička Oktagonu.

Comeback čeká i českého zápasníka Jakuba Bahníka, jenž se naposledy představil na listopadové premiéře československé organizace v Manchesteru. Tehdy však jeho zápas skončil předčasně poté, co byl Akonnem Wanlissem tvrdě sestřelen do slabin. Nyní už ovšem vyhlíží novou výzvu, kterou bude v sobotním klání nepříjemný ranař Wahid Najand.

Na galavečeru se představí rovněž další slovenský zástupce Karol Ryšavý, jehož čeká bitva s neporaženým Albáncem Arijanem Topallajem. „Je to určitě velmi kvalitní soupeř, ale musím dodat, že první prohru mu připíšu právě já, navíc na domácí půdě,“ nechal se slyšet úspěšný člen Spartakus Fight Gymu.

Startovat naopak nebude český bijec Zdeněk Polívka, který se z turnaje odhlásil na poslední chvíli ze zdravotních důvodů. Kartu 55. galavečera i přesto zdobí další velká jména jako Máté Kertész nebo Jeremy Kimball. Program ve Stuttgartu začíná již tradičně okolo 18. hodiny.