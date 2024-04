Třetí zastávka Oktagonu na Britských ostrovech se nesla ve znamení několika zajímavých soubojů, v nichž se ukázala i trojice českých zápasníků. V birminghamské Resort World Areně zaválel především Andrej Kalašnik, který se blýskl špičkovým knokautem už za necelou minutu. Jeho krajané Daniel Škvor s Jakubem Dohnalem však na vítězství nedosáhli a shodně padli ve 2. kole. Vrchol 56. turnaje patřil titulové bitvě v muší váze, z níž si pás šampiona odnesl domácí Sam Creasey.

Český zápasník Andrej Kalašnik se na turnaji v Birminghamu blýskl nádherným knokautem. | Foto: se svolením Oktagonu MMA

Brněnský rodák s přezdívkou AK47 vstupoval do klece v Birminghamu po porážkách se zkušenými bijci Louisem Glismannem a Niklasem Stolzem, třetí prohru v řadě pod hlavičkou žlutočerné organizace ale razantně odmítl. Domácího Liama Etebara navíc odrovnal už po 43 vteřinách boje.

Trable s váhou i vodou na hotelu. Oktagon čeká další tvrdá zkouška v Británii

Levým hákem, který by se mohl klidně vyučovat na vysokých školách bojových umění. „Ať už vyhraju, nebo prohraju, vždycky chci předvést párty. Byl to pro mě velký večer, poprvé jsem zápasil v Anglii,“ pronesl nadšený Kalašnik. A co bude s českým bojovníkem dál? „Příště bych rád zápasil doma v Brně,“ dodal směrem k promotérům.

To jeho zkušenější krajan Daniel Škvor už tolik důvodů k radosti neměl. Na Britských ostrovech se postavil obrovské výzvě v podobě irského zabijáka Willa Fleuryho, jenž si velice rychle získal nálepku postrachu polotěžké divize Oktagonu. A svou pověst naplnil i na sobotním galavečeru.

Jen několik málo vteřin se Škvor dokázal bránit takedownu, pak ale irský bijec zabral a na zemi už si režíroval průběh úvodního kola dle potřeby. Druhou pětiminutovku začala česká akvizice poměrně slušně, nicméně Fleury vzápětí utáhl pověstný arm-triangle a bylo po všem.

Navzdory dalšímu suverénnímu vítězství byl ovšem Škvorův přemožitel v mírných rozpacích. „Nejsem na svůj dnešní výkon vůbec pyšný,“ přiznal Fleury. „Před dvěma týdny jsem si poranil palec, přesto jsem se nevzdal a jednou rukou jsem porazil číslo pět naší divize. To není špatné. Až se uzdravím a budu stoprocentní, do Frankfurtu chci toho nejlepšího soupeře,“ vysnil si říjnový duel na fotbalovém stadionu.

Větší než kdy dřív. Jak Oktagon vystoupal z Královky až na fotbalové stadiony

Nedařilo se ani dalšímu brněnskému zástupci na kartě Jakubu Dohnalovi, který se v kleci vůbec nedokázal dostat do zápasu. Po loňské porážce s legendárním Ivanem Buchingerem tentokrát nestačil na domácího nováčka Oktagonu Jamese Hendina.

Šikovný Brit svalil Dohnala velice rychle na zem, kde po celou dobu dominoval. Ve druhém kole navíc český bijec začal krvácet nad obočím a bylo jasné, že tohle už se bude zachraňovat jen velmi těžko. Hendin navíc nadále útočil, ještě víc sešlápl plyn a 17 vteřin před sirénou zapsal definitivní TKO.

Smutný galavečer pro české a slovenské fanoušky podtrhly porážky dvou Slováků na sobotní kartě. Daniel Hromek inkasoval už v prvním kole KO od britského zápasníka Ammariho Diedricka a mladičký Tomáš Cigánik zase nestačil v bitvě talentů na vítěze loňské Oktagon Challenge England vs. Ireland George Stainese.

Naopak ve velkém stylu se na scénu vrátil irský provokatér Shem Rock, který si bez větších potíží poradil s domácím Stefanem Catacolim. Jeho rear naked choke v prvním kole jenom potvrdil, že tento expres na předčasná ukončení se bude v Oktagonu zastavovat velice obtížně.

„Když nepočítám zápasníky UFC, jsem teď největší MMA hvězda v Británii,“ prohlásil sebevědomý Ir. A nezapomněl ani na odložený souboj s Jaroslavem Pokorným, kterého údajně naposledy vyzval do klece. Dočkáme se v červnu na fotbalovém stadionu v Edenu?

Přesvědčivou výhru zaznamenal i další domácí fighter Akonne Wanliss, jenž v rámci pyramidy Tipsport Gamechanger knokautoval švédského Sahila Siraje už po 48 vteřinách zápasu. A vrchol celého večera patřil Samu Creaseymu, který porazil Velšana Aarona Abyho na body a vybojoval tak pás šampiona muší váhy Oktagonu.

Další zastávkou žlutočerné organizace bude už za dva týdny vyprodaná Festhalle ve Frankfurtu, kde se v hlavním zápase představí zkušený Čech Miroslav Brož. A pak už přijde na řadu zmiňovaný Eden s velkou odvetou Vémola vs. Végh.