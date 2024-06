Československá MMA organizace Oktagon, která v poslední době expanduje i do Německa a Velké Británie, má před sebou největší turnaj ve své historii. Už v sobotu odpoledne zaplní pražskou Fortuna Arenu, kde hraje své domácí zápasy fotbalová Slavia, téměř třicet tisíc fanoušků bojových sportů, kteří se těší na odvetu Karlose Vémoly s Attilou Véghem i na další zápasy. Program doplní koncert kapely PSH a hovoří se i o přeletu stíhaček.

Eden se proměnil v MMA arénu. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Titulový souboj o krále střední váhy mezi Patrikem Kinclem a Matějem Peňázem vzal za své kvůli zranění úřadujícího šampiona. Situace mezi Peňázem a Oktagonem se navíc vzápětí vyostřila a nyní vše nasvědčuje tomu, že oblíbený zápasník se s největší československou organizací rozloučí a půjde jinou cestou.

Karta Oktagonu s pořadovým číslem 58 ale i po zásadní ztrátě nabídne zajímavou podívanou. Odveta století mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, boj o titulovou šanci ve welterové váze mezi Davidem Kozmou a Ionem Surduem a Leandrem Silvou a Amiranem Gogoladzem nebo další zápasy evropské ligy mistrů v lehké váze.

Vedení Oktagonu si na dosud největší turnaj ve své historii připravilo to nejlepší, co aktuálně mohlo, a pro fanoušky bojových sportů chystá i speciální show.

Odveta století? Vémolu čeká opět vysekaný Attila. Ten už čelí nařčením z dopingu

„Vážně je to tady. Začíná se, aby mohly kamiony najíždět, začíná se stavět obrovská kostka, aby to bylo v absolutním topu, teď tu pracuje asi 150 lidí. Celý branding stadionu bude v barvách Oktagonu. Zavěšují se světla, lasery, kraviny," komentoval spolumajitel organizace Ondřej Novotný proměnu fotbalového svatostánku na MMA arénu. Celý proces postupně dokumentoval na svém Instagramu.

Organizátoři museli kompletně odstranit pažit, na němž dokráčeli fotbalisté Slavie ke druhému místu ve FORTUNA:LIZE, a na místo položit speciální podklad. Uprostřed pak vyrostla klec s obrovskými obrazovkami.

Čeká se skoro 30 tisíc diváků

„Prodej lístků letí nahoru, jakmile jste zjistili, že bude hezky, tak do toho jdete. Blížíme se k poslední tisícovce, to je fajn, věřím, že se to vyprodá. Bezmála třicet tisíc lidí si to tady s námi užije," pochvaloval si Novotný.

Pro fanoušky si připravil kromě atraktivních zápasů i show navíc. Turnaj odstartuje v 18 hodin, už odpoledne se ale u arény otevře fanzóna, v níž se představí i hvězdný Jiří Procházka. Přímo v aréně pak zazní hymna a před hlavními zápasy i koncert rapové skupiny PSH.

„Jsem na to pyšný. Bude to druhá největší akce evropského MMA, třetí největší sportovní událost v historii Česka. Jsou tam už jen dva fotbaly, kde byla větší návštěva. Chceme, ať to svítí, ať to hraje, ať to bouchá, ať je to zážitek. Ať je tam na začátku opening ceremony po vzoru NFL, chci, aby byla hymna. Zkrátka ať je to zajímavé i pro ty, které samotné zápasy třeba zase tolik neberou," vysvětloval Novotný v podcastu Hype-Cast.

Procházka trénoval s čínskými mnichy. Ohýbal tyče a obdivoval jejich bojový duch

„Chci, aby přeletěly stíhačky. Na to zase potřebuješ zavřít oblohu, armádu, letectvo… Chci, aby se takové věci děly!“ prozradil moderátor reality show Survivor, co se na sobotu chystá.

Oktagon naváže na tradici svých letních turnajů v Praze na Štvanici, jen se přesune do větších prostor a vše pojme ještě velkolepěji. O předchozí dvě halftime show se postaraly skupina Lake Malawi a loni zpěvačka Elizabeth Kopecká.

Už předem je ovšem jasné, že turnaj v Edenu nevydrží dlouho největším galavečerem Oktagonu. Už 12. října se organizace chystá na fotbalový stadion ve Fankfurtu, kde by mělo zápasy předních německých bojovníků sledovat přes padesát tisíc diváků.