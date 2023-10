Bojové sporty někdy píšou opravdu neuvěřitelné příběhy. Důkazem toho je také životní osud velšského zápasníka Aarona Abyho, který se narodil s cystickou fibrózou a teprve před nedávnem vyhrál svou dosud nejtěžší bitvu se zákeřnou rakovinou varlat. Někdejší fotbalový spoluhráč Garetha Balea je ovšem pravým ztělesněním nezlomného válečníka. Válečníka, jenž si to už příští sobotu na 48. galavečeru organizace Oktagon MMA v anglickém Manchesteru rozdá o vysněný pás šampiona.

Velšský zápasník MMA Aaron Aby. | Foto: se svolením Oktagon MMA.

Již od těch nejútlejších let slýchával od svých kamarádů pořád to stejné dokola. Jakmile ve škole přišla řeč na nevyléčitelné nemoci, celá třída se automaticky otáčela na malého chlapce Aarona. Znamená to tedy, že už brzy umřeš? Takové otázky měl na talíři každý den od rána do večera.

Trilogie s Vémolou? Kdepak. Kincl se vysmál svému rivalovi a má novou výzvu

To však tehdy ještě nadějný velšský fotbalista zdaleka netušil, že to nejhorší má teprve před sebou. Přitom ve své rodné zemi měl založeno na velice slibnou kariéru s míčem u nohy. Navzdory tomu, že mu lékaři předpovídali posledních pár let života. Jakékoliv náročnější aktivity měl ve své podstatě zakázané. Natož fotbal na vrcholové úrovni.

„Rodiče dostali takovou brožurku. Bylo tam všechno o nízké průměrné délce života. Říkalo se tam, že se nebudu moci účastnit fyzických aktivit ve škole i mimo ni, že nebudu moci dostat důchod, jelikož se nedožiju dostatečně vysokého věku,“ prozradil třiatřicetiletý zápasník pro web Ruik.

Bojovník Aby si ale žádné špatné scénáře nikdy nepřipouštěl. „Přečetli si to, roztrhali a hodili do koše se slovy, že takhle já žít nebudu,“ rozpomenul se. A i proto mu až do osmnácti let vydržela nezlomná láska právě k fotbalu. Z Wrexhamu to dotáhl dokonce do mládežnické reprezentace, kde si zahrál například s hvězdným Garethem Balem či Aaronem Ramseym.

Svůj titul Aby vybojoval daleko mimo klec

„Jenže poté už to nešlo tak, jak mělo, a bojové sporty zkrátka začaly převládat. Zamiloval jsem si tvrdost tréninků, jak jsem se musel věnovat svému zdraví a bojové mentalitě. Celý život hlavně bojuji a pochopil jsem, že to, kdo jsem jako člověk, mohu vyjádřit právě v kleci,“ přiznal Aby.

A v kleci se mrštný Velšan doslova našel. Mezi nabitou konkurencí si postupně získal velice slušnou vizitku, které vždy scházelo pouze titulové oslovení před jménem. O pás šampiona se již dříve pokoušel v organizaci Cage Warriors, tehdy ovšem nešťastně ztratil svůj klíčový zápas.

Velšský zápasník Aaron Aby.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

To už měl ale na svém kontě výrazně důležitější vítězství. Tentokrát daleko mimo klec, zato ale suverénně největší skalp, jaký kdy ve svém nelehkém životě mohl získat. Za tímto zápasem se však musíme vrátit o pár let zpátky.

Konkrétně na původně zcela obyčejnou kontrolu u lékaře, kde byla Aaronovi z ničeho nic diagnostikována rakovina varlat ve třetím stádiu. Situace doslova kritická. Psal se rok 2017 a slibně rozjetého zápasníka čekala namísto boje o titul klíčová operace, během níž mu musel být z břicha odstraněn obrovský nádor o velikosti 15 centimetrů.

Vždy jsem chtěl být inspirací, pronesl velšský bojovník

Naděje na přežití? Spíše minimální, shodovali se všichni odborníci. „Lékaři říkali mým rodičům, ať mi radši sepíšou závěť,“ zavzpomínal Aby. „Já si ale vždycky říkal, že nikdy neskončím. Že se smířím s tím, co se stane, ale budu bojovat do poslední šance,“ dodal tehdy zřejmě nejšťastnější Velšan na světě.

Bojoval a také vyhrál. Opět. A v tu chvíli bylo úplně jedno, že mu u toho zrovna neaplaudovaly zaplněné tribuny. „Byl to nejtěžší boj v mém životě. Byly tam hodně temné momenty, ale vždy jsem bojoval a hledal naději. Nikdy se nevzdám, nikdy mě nic nezlomí,“ pronesl odhodlaně rodák z Wrexhamu.

České MMA scéně roste další šampion. S láskou k podcastu i politickými choutkami

Navíc už dva roky po vyslechnutí kruté diagnózy stál Aby zpátky v kleci. Fanoušci ani bojovníci nevěřili vlastním očím, nicméně sympatický ranař jenom napsal další kapitolu svého úchvatného příběhu. „Vždy jsem chtěl být pro lidi inspirací a dávat jim naději, když ji potřebují,“ pronesl skromně.

A ačkoliv se mu v posledních střetnutích příliš nedařilo, obdržel před nedávnem od promotérů Oktagonu velice lákavou nabídku na impulz: titulový střet s americkým veteránem UFC Eliasem Garciou na blížícím se 48. turnaji v Manchesteru, po němž si může odnést vytoužený pás šampiona v muší váze.

„Jsem nadšený a poctěný, že mohu bojovat o pás. Světový titul v Oktagonu je jedinečnou šancí dostat se na můj vrchol v MMA. Mým cílem je samozřejmě vyhrát a inspirovat lidi svým příběhem,“ zakončil Aby, který se stane součástí historicky prvního souboje o titul této divize.

Příští sobotu jej v manchesterské kleci rozhodně nečeká nic jednoduchého. Každopádně ať Velšanova bitva o zlatý grál dopadne jakkoliv, šampionem Oktagonu i všech příznivců bojových sportů už zůstane napořád.