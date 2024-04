Po Manchesteru a Newcastlu přichází v pořadí třetí zastávka na Britských ostrovech, kde v sobotu zakotví domácí organizace Oktagon MMA. Tentokrát se galavečer bojových sportů představí v Birminghamu, druhém největším městě ve Velké Británii. Zápasovou kartu turnaje s číslem 56 obohatí rovněž tři čeští zástupci Jakub Dohnal, Andrej Kalašník a Daniel Škvor. Vrcholem večera pak bude titulový souboj o nového krále muší váhy.

Daniel "Dedee" Škvor, jeden z českých zápasníků na kartě 56. turnaje Oktagonu v anglickém Birminghamu. | Foto: se svolením Oktagonu MMA

Další obrovskou výzvu má před sebou celý tým žlutočerné organizace. Po dalším zdařilém večírku na německé půdě, kde už ovšem Oktagon vyprodává haly doslova na počkání a 12. října se dokonce ukáže na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, jej nyní pro změnu čeká nelehký boj o přízeň britských fanoušků.

Větší než kdy dřív. Jak Oktagon vystoupal z Královky až na fotbalové stadiony

Novou zastávkou elitní MMA značky je tentokrát Birmingham. Ten naváže na předchozí dva turnaje v Manchesteru a Newcastlu, které pochopitelně provázela slabší návštěvnost a tudíž i chladnější atmosféra v ochozech. Náročné anglické publikum si k Oktagonu pomalu hledá svou cestu, nicméně i tak se dá zatím očekávat běh na hodně dlouhou trať.

„My samozřejmě cítíme, že je to komplikovaný trh, ale už jsme se naučili spoustu lekcí. Kdykoliv se stěhujeme do jiné země, obětujeme tomu téměř všechno. Ale z toho si neděláme hlavu, protože to milujeme,“ pronesl spolumajitel organizace Pavol Neruda.

Sežeru úplně každého, slibuje soupeř Škvora

Čeští fanoušci se mohou těšit třeba na další vystoupení Daniela Škvora, jenž si to v rámci 56. turnaje Oktagonu rozdá s irským zabijákem Willem Fleurym. Místní Resorts World Arena tak uvidí souboj dvou urostlých a zkušených postojářů, kteří už mají na svých kontech nespočet cenných skalpů.

Zejména pro českého bijce to bude na Britských ostrovech hodně tvrdý oříšek. „Je to bývalý zápasník Bellatoru a PFL. Za mě nejlepší třiadevadesátka, kterou Oktagon podepsal. Nejtěžší soupeř kariéry, kterého všichni odmítli, jen já ho vzal,“ prozradil „Deedee“ Škvor v tradičním seriálu Na Dohled před turnajem.

To jeho soupeř Fleury s odvážnými slovy vůbec nešetřil. „Do Oktagonu jsem přišel hladový a naštvaný, protože pořád necítím uznání na světové scéně. A to mě fakt štve,“ pronesl sebevědomý Ir. „A soupeř? Neřeším. Přišel jsem vymlátit celou tuhle divizi. Sežeru úplně každého, koho mi dají,“ dodal.

Uznávaná akvizice polotěžké váhy Škvor si však ještě před pátečním vážením prošel hodně netradičním shazováním v birminghamském hotelu. „Neteče nám horká voda v koupelně, takže to dolíváme konvicí. Večer tady nefungovala klimatizace, ráno pro změnu nejde topení a horká voda. Anglie vážně v topu,“ poodkryl český zápasník na sociálních sítích.

„Myslím, že Kuba Dohnal (další Čech na zápasové kartě) spotřeboval všechnu vodu. Mají tady 350 pokojů a dohromady tak dva malý bojlery,“ utahoval si Škvor z anglických hotelových podmínek. Nakonec ale oba zmiňovaní limit svých divizí s přehledem splnili.

Našli se však i tací, kteří na váze úplně vyhořeli. Třeba domácí James Dixon měl rovnou tři kila navrch a kvůli tomu přišel o svůj zápas další Čech na turnaji Max Handanagič. Do klece nakonec nenaskočí ani Dixonův krajan Beau Gavin, jehož pro změnu vyřadily ze hry zdravotní komplikace při závěrečné úpravě váhy.

Procházka uhranul svět MMA. Americký bijec se do něj ale pustil a tvrdě pykal

Nicméně zpět k českým jménům. Dohnala, o němž už byla řeč, čeká v Birminghamu domácí favorit James Hendin. Tento zápas zároveň uzavře sobotní kartu prelims. Těsně před Škvorem půjde do akce i další brněnský fighter Andrej Kalašník, ten pro změnu změří síly s Liamem Etebarem.

A co dalšího nabídne 56. galavečer na Britských ostrovech? Tak třeba ostře sledovaný comeback irského provokatéra Shema Rocka či titulový zápas o šampiona muší váhy, ve kterém Angličan Sam Creasey vyzve velšského bojovníka se silným životním příběhem Aarona Abyho.