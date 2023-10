Dlouho očekávaný titulový zápas Karlose „Terminátora“ Vémoly s domácím ranařem Pavolem Langerem, další peprná federální derby a u toho všeho zaplněná Tipos Arena v Bratislavě. Takové menu si promotéři Oktagonu připravili pro své fanoušky na 47. galavečeru, v rámci něhož se úspěšná domácí organizace podruhé v tomto kalendářním roce vrací na Slovensko. Co všechno zde nabídne sobotní svátek MMA?

Český zápasník Karlos Vémola bude v Bratislavě čelit domácí výzvě Pavolu Langerovi. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Sobotní večer bude po třech týdnech opět patřit velkolepé show z dílny Oktagonu, který přiváží do slovenské metropole další várku zajímavých zápasů v kleci. V pořadí již 47. turnaj organizace tentokrát okoření zejména hlavní duel večera, v němž si to o pás šampiona polotěžké divize rozdají česká legenda Karlos Vémola s nenápadným domácím bijcem Palem Langerem.

Československé derby v kleci se blíží. Tlak bude Langera užírat, myslí si Vémola

„Hlavní zápas je tentokrát mega fight pro celou československou scénu. Netěšit se na to by podle mě mohl jenom blázen. Je to zápas o všechno pro obě strany, zároveň se všem velice těžko předpovídá vítěz,“ pronesl před sobotním galavečerem v Bratislavě promotér Ondřej Novotný.

Také on si moc dobře uvědomuje, že „Terminátor“ bude před hladovým slovenským publikem čelit obrovské výzvě. Na nějaké klopýtnutí už navíc není žádný čas. „Karlos se bude muset ukázat. Všichni si neustále stěžovali, že dostává lehké soupeře v polotěžké váze, teď však není pochyb o tom, že soupeř je strašně těžký,“ dodal.

Karta, jaká tady dlouho nebyla, říká Novotný

Současný šampion polotěžké váhy do 93 kg Vémola půjde do ostře sledovaného zápasu po nepříliš oslnivém vystoupení na pražské Štvanici, kde porazil výrazně slabšího argentinského protivníka Alsinu až na základě bodového hodnocení rozhodčích. Proti němu se naopak postaví rozjetá košická mašina Langer, pro něhož se nyní jedná o dosud největší výzvu v kariéře.

Pískot na Vémolu? Často si kladu otázku, kde se to celé zlomilo, vypráví Neruda

Jako další se v bratislavské Tipos Areně představí domácí ikona MMA scény Ivan Buchinger, jenž se v kleci utká s mladým vyzyvatelem a aktuální českou jedničkou v pérové váze do 66 kg Jakubem Dohnalem. Na jedné straně obrovské zkušenosti a úctyhodná bilance 40 vyhraných zápasů mezi elitou, na té druhé zase neutichající touha dravého mládí.

„Buchinger s Dohnalem, další top zápas dvou kluků na hraně světové stovky,“ řekl k druhému největšímu klání večera Novotný. Český zástupce z dua promotérů Oktagonu si ovšem libuje i ve zbytku hlavní karty večera. „Celkově šest Slováků a tři Češi. Karta pro domácího fanouška, jaká tady dlouho nebyla,“ podotkl.

O velkou pozornost příznivců MMA scény si řekl rovněž duel mezi dalším domácím zástupcem Karolem Ryšavým a Polákem Mateuszem Legierskim, kde na vítěze čeká dost možná pozvánka do titulového zápasu. Sobotní galavečer nabídne také dva ženské zápasy, včetně velkého návratu oblíbené slovenské zápasnice Lucie Szabové, jež si to rozdá se Švédkou Andersrödovou.

A jiskřit to rozhodně bude i mezi premiantem ve velterové váze Matoušem Kohoutem a Robertem Pukačem, kteří v bratislavské kleci obstarají další federální derby. První zmiňovaný v důležitém matchupu, slovenský bijec zase úplně poprvé bez svého trenéra. „Je to zvláštní, ale tentokrát necítím žádný tlak,“ prozradil před důležitým zápasem Pukač.

Právě jejich duelem vyvrcholí Preliminary Card turnaje, jenž startuje tradičně v 18 hodin. Vrchol galavečera mezi Vémolou a Langerem je pak naplánován na 23:00.