Ostře sledovaná odveta dvou veleúspěšných zápasníků je konečně tady. Už v sobotu večer uvidí německá metropole Frankfurt nad Mohanem 46. turnaj organizace OKTAGON MMA a s ním i semifinálový souboj v rámci milionového projektu Tipsport Gamechanger, který obstarají David „Pink Panther“ Kozma se srbskou legendou Bojanem Veličkovičem. A poslední týden přípravy v táborech obou soupeřů jasně naznačil, že jejich druhé setkání v kleci bude stát rozhodně za to.

Turnaj Oktagon 29 v Brně s hlavním zápasem David Kozma - Bojan Veličkovič. | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

Návrat do míst, kde před rokem odstartovala dnes již velice vydařená německá expanze. Domácí organizace OKTAGON MMA se na svůj 46. galavečer přesouvá do Frankfurtu nad Mohanem, kde se fanoušci sportovního fenoménu posledních let mohou těšit na další zajímavé menu zápasů v kleci.

Sobotní program v místní Festhalle tentokrát obohatí titulový duel, několik perspektivních německých zápasníků a rovněž semifinálové bitvy pod záštitou úspěšného projektu Tipsport Gamechanger. Pozornost českých příznivců MMA se bude upínat zejména na odvetu mezi Davidem Kozmou a Bojanem Veličkovičem, jejichž souboj slibuje velice atraktivní podívanou.

Kozmův velký den se blíží. Odveta? Teď to bude sakra něco jiného, varuje Kincl

Před necelými dvěma lety v Brně doslova vydřel úvodní vítězství český zápasník, nyní však čeká rodáka z Karviné lehce specifický duel „jen“ na tři kola. A cesta do finále za odměnou v celkové hodnotě 300 tisíc eur bude před německým publikem velice trnitá.

Tenhle zápas bude peklo, tvrdí Veličkovič

„Oba si sáhneme na dno. V zápase však dokážu jít více za hranu než Bojan, ale musím ho zkrátka vyšťavit tak, abychom se za tu hranu dostali. A to potom rozhodne celý zápas,“ řekl Kozma alias „Pink Panther“ v minisérii Na Dohled před blížícím se turnajem OKTAGON 46.

„Bude to také o tom, kdo se na konci toho třetího kola dokáže více kousnout a ještě se pokusí zápas nějakým způsobem zvrátit. Myslím si, že v tomto aspektu mám oproti němu navrch,“ dodal český zástupce v semifinále Tipsport Gamechangeru.

Za výhru růžové fáro? To raději koupím dovolenou, směje se zápasník Kozma

Proti němu však bude stát srbský protivník, který půjde do odvety s výrazně lepší přípravou než v prvním vzájemném souboji. „Jsem nastavený tak, že tenhle zápas bude absolutní peklo. Moji trenéři mě dostali do hodně nepříjemných pozic, ve kterých jsem se ocitl i v prvním zápase. Bylo to drsné, ale teď se cítím skvěle,“ pronesl čtyřiatřicetiletý Veličkovič.

Tříkolový zápas přitom nevidí jako příliš velkou překážku. „Nemyslím si, že to může být výhoda či nevýhoda. Zápas je zápas, jsme na to dva a víme, na co se připravujeme,“ dodal někdejší šampion velterové váhy v organizaci RFA.

Ten tehdy kývl na zápas s Kozmou na poslední chvíli, tentokrát už si však oba fighteři střihli celou přípravu. A o motivaci uvnitř klece bude rozhodně postaráno. Ve hře je totiž nejen vítězství, ale rovněž postup do velkého finále, kde už bude milionový sen doslova na dosah ruky.