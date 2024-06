Výjimečný sportovní zážitek, jenž se dá nepochybně přirovnat k těm největším světovým eventům. Slova chvály i velkého obdivu se nyní snáší na adresu Oktagonu MMA po historickém turnaji v pražském Edenu. Žlutočerná organizace si splnila další velký sen na své cestě, když zaplněnému fotbalovému stadionu nabídla úchvatnou show s doprovodným programem i dlouho očekávaným rozuzlením souboje Vémola vs. Végh.

Přibližně 27 tisíc příznivců MMA sledovalo v sobotu velkou premiéru domácí značky na fotbalových stadionech. Pražský Eden, domácí sídlo pražské Slavie, se na malou chvíli převlékl do žlutočerných barev Oktagonu a úplně poprvé v historii přivítal galavečer bojových sportů.

Galavečer, o kterém se nyní po jeho skončení nedá mluvit jinak než v obrovských pozitivech. Show světových rozměrů. Zážitek pro všechny generace sportovních fandů. Na tom se zkrátka musí shodnout i ti nejnezaujatější pozorovatelé.

Oktagon pokořil v rámci svého 58. turnaje další obrovský milník, když z prostředí sportovních arén a hal dokázal vytřískat to nejlepší ze svého repertoáru i na výrazně větším eventu. Vlastně na tom největším v domácí historii MMA. A oblíbené duo promotérů Ondřej Novotný-Pavol Neruda tak sklízí se svým týmem naprosto zasloužené ovace.

„Je to něco neuvěřitelného. Eden nám ukázal, že fanoušci MMA jsou naprosto úžasní, přestože mnozí pochybovali. Co jenom dodat…Asi jen, co řekl jeden slavný bojovník: Tak co, teď už nás vidíte?“ pronesl s úsměvem na tváři po skončení turnaje Novotný.

Český spolumajitel dnes již slavné značky však zároveň připustil, že akci takových rozměrů není možné pořádat na pravidelnější bázi. „Nemyslím si, že to jde dělat každý rok. Jednou za dva roky bych si ale Oktagon v Edenu dokázal představit,“ prozradil. Důvod? „Domácí trh je zkrátka nějaký a náročný,“ povzdechl si 46letý promotér a moderátor v jedné osobě.

To ovšem nemění vůbec nic na tom, že sobotní galavečer na fotbalovém stadionu se do dějin bojových sportů zapíše zcela nesmazatelným písmem. A to nejen díky svému hlavnímu zápasu Vémola vs. Végh, který se pochopitelně stal hlavním lákadlem pro tisíce fanoušků na tribunách.

Velkou zásluhu na celkovém dojmu z turnaje měl bohatý doprovodný program, s nímž měl tým Oktagonu plné ruce práce už několik měsíců před zahájením akce. Ať je řeč o úvodním ceremoniálu, poděkování válečným veteránům či státní hymně z úst teprve 12letéto talentovaného zpěváka Matěje Plška.

Obrovský aplaus mezi diváky sklidilo také ikonické oznámení návratu zápasníka Machmuda Muradova do domácí organizace, které proběhlo přímo u klece v Edenu. „Vítej zpátky, kamaráde,“ přivítal Novotný uzbeckého fightera s bohatými zkušenostmi z UFC.

Vítání mistrů světa i Gottovo C'est La Vie

Vedení Oktagonu si před hlavní kartou večera připravilo i další velkou novinku, když po vzoru zámořské NFL proběhla na stadionu Slavie známá halftime show. Během ní vystoupila legendární skupina PSH, včetně dalších slavných rapperů Maniaka, 7krát3 a Katarzie.

Ten největší jásot v ochozech ovšem nastal až s příchodem hlavního souboje, dlouho očekávané Odvety století mezi legendami Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Do klece totiž donesli pás šampiona čerství mistři světa v hokeji Lukáš Dostál s Michalem Kempným. A zaplněný Eden se mohl nadšením doslova zbláznit.

„Přitom já jsem na MMA vůbec poprvé,“ smál se brankářský hrdina české reprezentace. To jeho starší spoluhráč už zná atmosféru galavečerů Oktagonu jako své boty, vzhledem k přátelství s promotérem Novotným bývá stálým hostem na tribuně.

Z neuvěřitelné atmosféry byl v šoku i samotný vítěz velkého zápasu Karlos Vémola, jehož při nástupu tentokrát doprovázela slavná píseň Karla Gotta C’est La Vie. „A jestli tímto opravdu končí bál, tak ty jsi navždy král,“ pronesl na adresu české MMA legendy Novotný.

„Když jsem přišel a slyšel tu atmosféru, tak jsem měl slzy v očích. Nikdy jsem to nezažil,“ přiznal Vémola. „Byl jsem v šatně a nedokázal jsem se s tím vyrovnat. Díky, že jste tu byli!“ smekl pomyslný klobouk před fanoušky.

První kapitola Oktagonu na fotbalových stadionech je dopsána. Už zanedlouho však přichází další a ještě mnohem větší. V německém Frankfurtu, kam může dorazit až 55 tisíc diváků. Suma sumárum, úžasná sportovní story o splněných snech pokračuje.