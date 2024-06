Největší MMA turnaj na české a slovenské scéně je doslova za dveřmi. Už v sobotu se Oktagon představí na výjimečném galavečeru v pražském Edenu, jehož absolutním vrcholem bude dlouho očekávaná odveta mezi legendami Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Oba rivalové vstoupí do klece uprostřed fotbalového stadionu doslova v životní formě, což dokazují nejen záběry z přípravy. A především rychlá proměna slovenského bijce nyní budí v očích fanoušků neskutečný obdiv.

Po více než čtyřech letech se proti sobě opět utkají legendy MMA Karlos Vémola (vlevo) a Attila Végh. | Foto: se svolením Oktagonu MMA

Moment, na který příznivci bojových sportů čekali opravdu hodně dlouho. A nejen oni, velká Odveta století mezi dvěma ikonami domácí MMA scény vzbudila neuvěřitelný zájem v řadách široké veřejnosti. Vémola vs. Végh. Kdo ovládne letošní hit Oktagonu číslo jedna?

Bitvu o nového krále polotěžké váhy žlutočerné organizace uvidí v sobotu večer vyprodaný fotbalový stánek v Edenu, kam má podle předpokladů dorazit až 28 tisíc fanoušků. A co víc, dost možná při příležitosti derniéry slavného bijce, kterému nejen Oktagon vděčí za současnou popularitu bojových sportů v našem prostředí.

Bude z toho nejlepší možný happyend v kleci? „Dělám to přes třicet let, ale stejně to celý závisí na tomhle. Každý si bude pamatovat, jak to s tím Attilou skončí. Já nedopustím, abych se sžíral dalších deset let, že jsem to po*ral,“ pronesl Vémola před ostře sledovanou odvetou.

Végh: Není to tak, že bych pět let ležel

Osmatřicetiletá legenda si moc dobře uvědomuje, že podobná tíha okamžiku doléhá rovněž na slovenského soupeře, který jej však před pěti lety knokautoval před zraky vyprodané O2 areny. „Taky mu na tom závisí ten životní odkaz. Dře stejně jako já, oba se představíme v té nejlepší formě,“ dodal.

Rodák z Olomouce naposledy zápasil v prosinci loňského roku, zatímco Attila Végh se do akce vrací po více než čtyřech letech. Na první dobrou více než znatelný rozdíl. A jen pro zajímavost, od první vzájemné bitvy v listopadu 2019 stihl Terminátor hned jedenáct MMA klání. To slovenský sympaťák naskočil pouze do pár boxerských „přáteláků“.

„Sice jsem takovou dobu neměl zápas, ale vnímám z toho pozitivum v tom, že si moje tělo aspoň oddechlo. Pořád jsem cvičil a trénoval. Není to tak, že bych pět let ležel. Teď už to ovšem beru absolutně zodpovědněji než předtím,“ prozradil Végh při návštěvě Vémolova podcastu.

A o tom, že někdejší šampion Bellatoru přistoupil k odvetě bez sebemenšího zaváhání, není třeba vůbec diskutovat. Za relativně krátký časový úsek se slovenský zástupce opět dokázal vypracovat do parádní formy, která z něj v očích mnoha expertů dělá favorita na zlatý opasek.

Zároveň však jeho nezvyklá fyzická proměna dala vzniknout ostré diskusi fanoušků na sociálních sítích, kteří vidí za současným progresem Attily hlavně používání dopingových látek.

Attilova forma? Dřina, strava i mentalita

Proti tomu se ale rodák z Gabčíkova okamžitě vymezil. „Lidi to klidně můžou psát, ale především to píšou ti, kteří v jedné ruce drží půllitr a k tomu mají pivní pupek. Říkají, že jsem nasypaný, ale v tomto ohledu mám naprosto čisté svědomí,“ řekl zcela otevřeně Végh.

Ten rovněž dodal, že ho trochu mrzí přístup některých fanoušků bojových sportů. „Mám na to nervy, protože lidi tuhle možnost nemají a nevidí naši cestu. Vidí až samotný výsledek a z toho dělají nějaké stanovisko,“ doplnil v rozhovoru pro Sport.cz.

Výsledek Véghovy formy? Tvrdý režim, který se běžným smrtelníkům jen těžko popisuje. „Ať mluví, že jsem nasypaný. Ať se teda nasypou a vypadají takto. To, co jsem dokázal s tělem, je jen tvrdá dřina, strava a mentální nastavení,“ zakončil papírový favorit sobotní Odvety století.

Zbývá posledních pár dní. A jasná otázka před největším turnajem v historii Oktagonu zní: Kdo z dua legendárních zápasníků se rozloučí v Edenu jako nesmrtelný šampion?