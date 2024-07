Už v minulosti se Oktagon několikrát přesvědčil o tom, že letní galavečery pod širým nebem jsou naprosto geniálním podnikatelským plánem. A to skutečně ze všech stran. Fanoušci MMA si doslova zamilovali tradiční turnaje na pražské Štvanici, stejné nadšení pak vzbudil i dosud největší domácí turnaj na fotbalovém stadionu v Edenu.

Nyní se žlutočerná organizace vydává na sousední Slovensko, kde v centru Bratislavy vypukne další letní party bojových sportů. Tentokrát s pořadovým číslem 59. „Chceme si užít léto, během kterého jsou různé festivaly. Oktagon jde tomu rozhodně naproti,“ pronesl spolumajitel Pavol Neruda pro Sport.cz.

Galavečer na další tradiční zastávce Oktagonu obohatí celkem deset zápasů, což je ovšem v porovnání s jinými turnaji poměrně krátký program. Důvod? Venkovní akce musí skončit nejpozději ve 22 hodin. Těžko vstřebatelná, ale dnes již standardní podmínka ze strany majitele.

Před Bratislavou pořádná čistka ve stáji

A duo oblíbených promotérů nemělo sebemenší šanci na tom něco změnit. Přitom některé uplynulé turnaje končily až kolem půlnoci, někdy i později. „Bohužel jsme tentokrát výjimku nedostali. Je to kvůli rušení nočního klidu, protože aréna se nachází v zastavěné oblasti,“ vysvětlil Neruda.

Ještě před samotným začátkem turnaje však vedení organizace přišlo s další nepříjemnou zprávou, která se týká propuštění několika bojovníků. Konkrétně hned padesáti z nich! Oktagon se totiž rozhodl vyčistit vlastní stáj i z důvodu zatím nepříliš vydařené expanze na Britských ostrovech.

A odnesli to především ti zápasníci, od nichž se očekávala pomoc právě v rámci propagace žlutočerné značky u tamních fanoušků. Jenže tento krok vůbec nevyšel. Kupodivu nepomohla ani přítomnost ostříleného mazáka Johna Hathawaye, někdejší ikony věhlasné organizace UFC.

„Není to úplně o tom, že by Anglie nevyšla. Museli jsme ale uznat, že nemůžeme být rozkročení do rozštěpu. Že se musíme vrátit na dvě stabilní nohy,“ prozradil promotér a spolumajitel organizace v jedné osobě Ondřej Novotný.

Návrat legend i pokračování hry o miliony

Nicméně ještě zpátky k Bratislavě. Sobotní devětapadesátý turnaj nabídne opravdu bohatou přehlídku slavných jmen domácí MMA scény, včetně legendárního „Monstra“ Petra Knížeho, jenž se ve svých 46 letech vrací zpátky do Oktagonu, pod kterým tehdy bojoval o pás šampiona.

„Úškrt je bitkař, má bombu. Dozvěděl jsem se, že má i dobrý wrestling. Bude to bitka, to je dané. A myslím, že to bude asi na víc kol. Klidně to může skončit na body,“ předesílal Kníže v rozhovoru s Karlosem Vémolou.

„Dokud stíhám s kluky z týmu trénovat a nejsem několik úrovní pod nimi, nemám důvod ohlašovat žádný konec. Až zjistím, že už moje výkonnost upadá, budu vědět, že je ten čas,“ řekl veterán mezi elitou, jehož čeká v kleci obávaný slovenský zabiják Radovan Úškrt.

Do akce naskočí také nestárnoucí miláček slovenského publika Ivan Buchinger, někdejší soupeř hvězdného Ira Conora McGregora. Ten si to v rezervním zápase Tipsport Gamechangeru rozdá s polským bijcem Lukaszem Rajewskim. Českou vlajku budou v Bratislavě hájit kromě již zmiňovaného Knížeho ještě Ondřej Raška s Radkem Roušalem.

Vrchol galavečera však obstarají dvě čtvrtfinálové bitvy v rámci milionové pyramidy. Oblíbený šoumen a král pérové váhy Losene Keita vyzve srbského válečníka Predraga Bogdanoviče, a v hlavním zápase turnaje si to poté rozdají domácí bijec Ronald Paradeiser a Rakušan Daniel Torres.

„Musím říct, že tato karta se opravdu povedla, čekají nás fantastické zápasy. Je to přesně jeden z těch turnajů, který bude bavit od začátku až do konce,“ ujistil Neruda.

Podívaná i bez očekávaných bitev

Diváci ale nakonec budou ochuzení o dvě velkolepé bitvy, na které se těšili. Hlavním hřebem večera měla být titulová odveta v bantamové váze mezi šampionem Felipem Limou a Jonasem Mågårdem. Bojovníci však proti sobě po téměř roce nestanou, Brazilec podepsal smlouvu se slavným UFC a z duelu sešlo.

„Na základě dohody, dlouhodobé smlouvy a dobrých vztahů jsme uvolnili šampiona bantamu Felipe Limu pro zápas na blížící se turnaj UFC Rijád. Přejeme mu hodně štěstí,“ komentoval Oktagon situaci už před měsícem.

Podobný osud potkal i vyhlížený zápas domácího oblíbence Vlasta Čepa s Rakušanem Erhanem Kartalem. Slovenský zápasník ho musel odpískat kvůli zdravotním problémům. „I když jsem chtěl za každou cenu bojovat, muselo se to zrušit. Sami jste viděli, že jsem teď na pravé ruce trénoval s takovými rukávy, protože jsem měl problém s ramenem a klíční kostí. Při úderu mi to vyplo ruku, kterou jsem pak nemohl vůbec používat. Jediné, co tomu pomůže, je úplný oddych,“ popisoval Čepo svoje zranění.

I tak ale galavečer slibuje velkou podívanou. V Bratislavě se navíc poprvé v nové roli představí legendární zápasník MMA Karlos Vémola. Pro Oktagon začal připravovat rozhovory se zápasníky a v sobotu se posadí i za komentátorský mikrofon. Parťáka mu bude dělat rapper Rohony.