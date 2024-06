Velkolepější vyvrcholení největšího turnaje v historii si Oktagon nemohl přát. V zaplněném Edenu před téměř 30 tisíci diváky se proti sobě po takřka pěti letech opět postavily hvězdy československé MMA scény Karlos Vémola a Attila Végh. Pro sladkou odplatu si ve druhém kole došel český bojovník a po zápase odevzdal své rukavice spolumajiteli organizace Ondřeji Novotnému a svému sokovi. Po turnaji na tiskové konferenci pak promluvil o své budoucnosti a šanci, zda se ještě někdy vrátí do klece jako bojovník.

Oktagon 58 v Edenu | Video: Filip Ardon

„Odchod jsem oznámil, myslím ho vážně. O to víc, že můžu hrdě říct, že všechno, co jsem si v životě dal do hlavy, jsme dokázali. Od malých hal jsme byli na zimních stadionech, v O2 areně, teď na fotbalovém stadionu. Přišel jsem jako šampion a odejdu jako šampion,“ rozpovídal se po velkém vítězství Vémola, který svého soupeře utáhl na arm triangle.

„To, jestli budu někdy zápasit znova, je jen v rukou Attily a Ondry (Novotného). Těm jsem odevzdal svoje rukavice. Jestli budu někdy zápasit znova, tak jedině v trilogii s Attilou Véghem. To se může a nemusí stát. Je to asi jediná akce, na které mě v budoucnu uvidíte,“ vyhlásil jasně osmatřicetiletý bojovník.

Na rozdíl od svého slovenského soupeře po prvním vzájemném zápase nezahálel a poctivě bojoval dál. To Végh si naordinoval volno a do klece se znovu postavil až v odvetě. Kvůli přípravě na zápas předvedl přímo neuvěřitelnou proměnu z obtloustlého chlapíka ve svalnaté monstrum. Šel by do podobné dřiny a dalšího zápasu s Vémolou znovu?

Vémola se dočkal vysněné odplaty. Végha uškrtil ve druhém kole a sundal rukavice

„Říkal jsem, že bych už nikdy nešel MMA zápasit, jedině s Karlosem. Řešili jsme to pět let, dostal jsem možnost zápasit o titul, což je pro mě velká čest. Navíc na historické akci, jako je Eden. Asi už bych nečekal dalších pět let na odvetu. Teď mě čeká velmi těžké rozhodování,“ zamyslel se Végh.

„Prošel jsem těžké období v přípravě, viděli jste, jak jsem vypadal v lednu. Byla to čistá dřina, hodně věcí jsem musel dát bokem a musel jsem jít do přípravy na sto procent. Neřeknu ne. Zatím bych to nechal takto a vyjádřil bych se v co nejbližší době. Dostal jsem rukavici Karlose, děkuju krásně, že mi dáš tuhle možnost. Uvidíme, s kluky si sedneme, ale neřeknu ne,“ nechal zkušený slovenský bijec otevřenou otázku možného třetího duelu.

„Doufám, že se Attila nerozhodne pro trilogii moc rychle, že nepůjdeme třeba už ve Frankfurtu. Že mě nechá chvilku odpočinout,“ smál se vzápětí Vémola a zmínil další milník, na který se Oktagon chystá. Už v říjnu totiž uspořádá v Německu turnaj pro více než padesát tisíc lidí.

Zdroj: Youtube

Pokud ale Vémola svoje slova dodrží, u podobných událostí už bude příště chybět. „Kdybych chtěl zůstat u všech met, kterých Oktagon bude dosahovat, tak bych tady musel být do šedesáti. Oktagon roste neuvěřitelně. Německo je další meta, ale myslím, že tím Oktagon nekončí. Po tomhle galavečeru si s Ondrou určitě sedneme ke stolu, oba dva budeme chtít, abych se stal nějakou součástí Oktagonu. Uvidíme, co s Ondrou vymyslíme, určitě na všech těchhle akcích budu, ale ne jako zápasník,“ prozradil Vémola závěrem.

Jestliže se skutečně jednalo o jeho poslední zápas, rozloučil se český Terminátor s fantastickou kariérou. V profesionálním MMA nastoupil ke 45 zápasům a zapsal 37 vítězství a jen osm porážek. Zápasil i ve slavném UFC a po příchodu do Oktagonu ho dokázali porazit jen Végh, Patrik Kincl a Samuel Krištofič.

Nabízí se tak, aby se Vémola i Végh dostali do nově vzniklé síně slávy, kterou Oktagon představil na sobotním turnaji. „Ne, vůbec nevím, čím by si to zasloužili,“ smál se Novotný před novináři.

Zklamaný, ale s pokorou. Bude třetí bitva s Vémolou? Végh dal fanouškům naději

„Jasně, že automaticky mají místo v jakékoliv síni slávy, na kterou v Československu ukážou. O tom se nemusíme bavit. Není ale potřeba spěchat, je potřeba si to vychutnat, najít správný moment, velký turnaj. Možná to bude nějaký pátek trvat, ale už víme, kdo tam bude další. Musí to být ale velké věci, které cítíme,“ doplnil už na vážnější notu.

Oktagon má nyní před sebou červencový turnaj v Bratislavě a do Česka se vrátí v září v Brně. 12. října je pak na programu zmiňovaný turnaj ve Frankfurtu, který se znovu zapíše do dějin MMA.