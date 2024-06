Téměř po pěti letech se Karlos Vémola dočkal odvety za porážku v O2 areně. V zaplněném Edenu, kde sledovalo galavečer MMA na třicet tisíc lidí, ukončil zápas proti Attilu Véghovi ve druhém kole. Zklamaný slovenský soupeř se ale k porážce postavil s velkou pokorou.

Oktagon 58 v Edenu: Vémola vs Végh. | Foto: Se svolením Oktagon MMA

Bitva proti Karlosi Vémolovi skončila až kolem půlnoci, ráno už ale slovenský bojovník nahrával na sociální sítě vzkaz adresovaný do mnoha stran.

„V první řadě chci pogratulovat Karlitovi k výhře, že měl svůj den. Říkal jsem, že který z nás bude lépe připravený, ten vyhraje. Takže asi Karlito byl lépe připravený. Já měl opravdu velmi těžkou přípravu, tak chci poděkovat svému celému týmu,“ děkoval Végh a vyjmenoval řadu lidí, kteří se podíleli na jeho přípravě na víkendový zápas.

Osmatřicetiletý rodák z Dunajské Stredy naposledy v kleci bojoval právě proti Vémolovi v listopadu 2019. Jak sám ale řekl, necítil, že pět let neměl zápas. „Cítil jsem se velmi dobře po fyzické i mentální stránce. Nemám žádné výčitky, že jsem něco mohl udělat lépe. S celým týmem jsme do přípravy dali všechno. Ale samotný zápas už nevyšel. To je nejpodstatnější, že to nevyšlo, to je problém. Ale samozřejmě je to sport, je to MMA,“ bral porážku sportovně.

Co mám dělat? Tohle je MMA

Zápas je minulostí, přichází řada na odpočinek. „Teď si dám trošku pokoj a budu se věnovat své milované rodině, to je samozřejmě moje priorita,“ přiznal tatínek dvouleté dcerky Dorotky.

Zdroj: Filip Ardon

„Ještě jednou děkuji každému za brutální podporu. Dostal jsem milion zpráv. Nemám šanci odepsat každému, takže takhle společně – děkuji vám, spolu jsme nejsilnější. A ještě jednou…co mám dělat? Tohle je MMA,“ zakončil svůj proslov s pokorou zklamaný zápasník, který však nevyloučil, že nedojde ještě ke třetí bitvě mezi oběma siláky.

„Asi bych už nečekal dalších pět let na odvetu. Ale neříkám, že ne. Nechal bych to zatím takto a vyjádřil se v co nejbližší době. Dostal jsem od Karlose rukavici, děkuji pěkně. A uvidíme, neříkám, že ne,“ nechal možnost třetího zápasu otevřenou.

Fanoušci MMA tak stále mohou doufat v další velký zážitek.