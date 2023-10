Už v sobotu večer uvidí bratislavská Tipos aréna ostře sledovaný titulový zápas mezi českou ikonou Karlosem Vémolou a slovenským ranařem Pavolem Langerem. Duel, nad nímž by si ještě před nedávnem fanoušci MMA nejspíše klepali na čelo. Setkání dvou zcela odlišných světů je ale nyní realitou. Pro jednoho zcela bez debat životní výzva, pro druhého zřejmě poslední šance, jak si vyprosit dlouho očekávanou odvetu zápasu století.

Karlos Vémola se představí v rámci turnaje Oktagon v Liberci. | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

V pořadí již 47. turnaj československé organizace Oktagon MMA v Bratislavě má už dopředu naordinované hlavní menu večera. Fanouškům bojových sportů se bude tentokrát podávat peprný titulový zápas v polotěžké divizi. Na jedné straně legendární Karlos „Terminátor“ Vémola, na té druhé pak nenápadný bijec s instinktem zabijáka Pavol Langer.

Opět se tak proti sobě v přímém souboji o pás šampiona postaví česká a slovenská scéna MMA. A zatímco pro rodáka z Košic půjde o jedinečnou šanci proklestit si cestu až na královský trůn, jeho soupeř už skutečně nesmí ani jednou klopýtnout. Po těžké porážce s Patrikem Kinclem a ztrátě titulu ve střední váze bruslí osmatřicetiletý Vémola na velice tenkém ledě.

Porážka? Ta by v jeho případě dost možná znamenala definitivní konec. Jak s kariérou, tak zejména vytouženou odvetou proti urostlému Slovákovi Attilovi Véghovi. A to je scénář, který si ikona organizace nechce připouštět ani v tom nejčernějším snu.

„Zlepšil se, ale má plno chyb. Musím ho porazit svou chytrostí a také rychlostí, protože rychlost produkuje sílu, v níž jsem byl celý život dobrý,“ řekl Vémola v tradičním seriálu Na Dohled z repertoáru Oktagonu.

„Palo Langer je těžký soupeř, velká devadesát trojka. Ale jak říká můj trenér: Jasně, je velkej, jenže zvládne titulový zápas? Není to ta nejostřejší tužka v penále,“ dodal český bijec, jenž se na svou další výzvu připravoval rovněž na kempech v Dubaji a Thajsku. Zde si dokonce střihl trénink s velkou personou UFC Khazmatem Chimaevem.

V bratislavském kolosu jej však nečeká žádná procházka růžovým sadem. Na první pohled nepříliš nápadný Langer totiž už letos dvakrát ukázal, že za sebe nechává mluvit hbité ruce. V Německu se o tom přesvědčili Brazilec Rafael Xavier a posléze rovněž favorizovaný Alexander Poppeck, který skromnému Slovákovi přenechal vizitku dočasného šampiona.

„Už jen to, že jsem se k tak velkému zápasu dopracoval, je pro mě velká čest,“ přiznal košický zápasník, jenž ke svému příštímu soupeři chová obrovský respekt. Výměnu slovních názorů protentokrát rozhodně hledat nemusíte. „Někdo říká, že Karlos je jednotvárný zápasník, ale přináší mu to úspěch. Dělá zkrátka to, v čem je nejlepší,“ myslí si Langer.

V sobotu večer však půjdou všechna sladká slova stranou. Bratislavské publikum se chystá dotáhnout svůj tajný klenot až na úplný vrchol. A Langer si navíc do klece ponese jednu obrovskou výhodu: proti zkušenějšímu soupeři nebude mít co ztratit.

Rozebrat ho může snad jenom nepředstavitelný tlak. „Bude ho to užírat. Je to něco, co ani nemusíte vidět, ale každý den, kamkoliv přijde, mu to každý bude říkat. Tenhle každodenní tlak nejsou schopni ti kluci zvládat,“ zakončil sebevědomě Terminátor.