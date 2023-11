Po dvou letech se na půdu Oktagonu MMA vrátila bitva o titul těžké váhy. Novým králem se v německém Kolíně nad Rýnem stal domácí ranař Hatef Moeil, jehož těsné vítězství na body však pořádně namíchlo bulharského soupeře Lazara Todeva. Do akce naskočil také jediný český zástupce na zápasové kartě Andrej Kalašnik, kterému ale vystoupení na 49. galavečeru žlutočerné organizace pořádně zhořklo. Už v prvním kole jej totiž tvrdě knokautoval zkušený navrátilec Niklas Stolze.

Nový šampion těžké váhy Oktagonu Hatef Moeil z Německa. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Do kolínské Lanxess Areny si v sobotu večer našlo cestu přibližně 19 tisíc diváků, což udělalo z dalšího německého turnaje pod hlavičkou Oktagonu MMA rekordní událost na půdě západního souseda. A i tentokrát si fanoušci bojových sportů přišli na několik zajímavých střetnutí, o nichž se začalo diskutovat ihned po skončení samotného galavečera.

Oktagon v Kolíně? Fanoušky láká zápas domácího pracháče s hvězdičkou OnlyFans

Největší poprask vzbudil rozhodně vrchol devětačtyřicátého turnaje v podobě titulového zápasu o krále těžké divize, kde se proti sobě postavili domácí Hatef Moeil s nebezpečným Bulharem Lazarem Todevem. Německé publikum očekávalo intenzivní přestřelku s rychlým koncem na jedné či druhé straně, nakonec však přihlíželo takticky propracované pětikolové partii.

Žádné zběsilé útoky, ba naopak trpělivé vyčkávání na jakoukoliv chybku soupeře. V úvodu měl trochu lépe nabito domácí zápasník Moeil, nicméně Todev zase hrozil nebezpečnými kontry. Ke konci čtvrtého kola navíc doslova zdemoloval svému rivalovi levou nohu, na kterou se vzápětí málem nepostavil. Zdálo se, že všechny karty hrají ve prospěch Bulhara.

Zaskočený Bulhar nechápal rozhodnutí sudích

A to i v závěrečné pětiminutovce, do níž Moeil naskočil s jasným plánem duel ukončit. Začal více riskovat, čehož ovšem opět využil trpělivý Todev, jenž svými přesnými údery udělal německému soupeři obrovskou podlitinu pod okem, včetně dalších krvavých zranění na obličeji. Zapsat vítězství před limitem už ale nezvládl.

Čehož začal po zaznění sirény pořádně litovat. Vyostřenou bitvu o pás šampiona těžké váhy Oktagonu i navzdory pískotu některých fanoušků totiž ovládl domlácený Hatef Moeil, kterému připsali vítězství všichni tři bodoví rozhodčí. Frustrovaný Todev, který naopak vypadal, že o klec v sobotu večer ani nezavadil, posléze nevěřil vlastním očím.

„Chci bodovým rozhodčím říct, že jste zodpovědní za tento výsledek. Můžeme si to klidně dát znovu, ale to nic nezmění na tom, že sudí dnes nerozhodli správně,“ hlásil zklamaně do mikrofonu. „Vždyť jsi po oktagonu jenom chodil a pobíhal. Uhodil jsi mě jen jednou a rovnou mě otevřel. Jediná rána,“ odvětil na tiskové konferenci po turnaji nový šampion Moeil.

Kalašnik nezačal vůbec špatně, ale…

Po více než roce se do klece vrátil domácí miláček Christian Eckerlin, který proti zkušenějšímu Brazilci Leandru Silvovi předvedl velice solidní výkon. Tři kola srdnatě vzdoroval, chvílemi dokonce držel otěže ostře sledované bitvy. A nakonec společně se soupeřem doručili fanouškům v zaplněné kolínské aréně zřejmě nejpohlednější zápas večera.

Přesvědčivější vystoupení však přeci jen ukázal jihoamerický šoumen, jemuž rozhodčí připsali jednoznačné vítězství na body. Navzdory tomu, že ve třetím kole již tradičně nabízel soupeři svými gesty šanci na případný zvrat. Ten se ale nekonal. Silva zvládl svůj těžký úkol na horké německé půdě s přehledem a řekl si tak o vytoužený titulový zápas.

Porážka českého samuraje? Od rozhodčího učebnicové ukončení, má jasno Kincl

Jediným českým zápasníkem na 49. galavečeru Oktagonu MMA byl Andrej Kalašnik, který šel do zápasu se zkušeným Němcem Niklasem Stolzem s tak trochu symbolickým knírem pod nosem. V kleci však příliš prostoru nedostal. Duel sice odstartoval několika slibnými údery na bradu soupeře, jenže útočná nálada mu nakonec vydržela jenom chvíli.

Stolze totiž skvěle využil ideální příležitosti u pletiva a odstartoval hororový protiútok. Kalašnika doslova zasypal a každou další ránou se přibližoval ke svému vítězství. Ještě ani nezazněla první siréna a ostřílený mazák z UFC mohl začít slavit. Otřeseného Čecha už dále nepustil rozhodčí, který zápas odmával ve prospěch domácího fightera.

V Kolíně nad Rýnem zaválel také budoucí žadatel o titul střední váhy Kerim Engizek, jenž si suverénně poradil s nevyzpytatelným a urostlým Maďarem Adamem Horváthem. Zápasovou kartu obohatila i dvě slovenská jména, na přesně trefený hák Lukáše Eliáše však později nenavázal krajan Roman Paulus, jenž překvapivě padl s Arijanem Topallajem.