Dojemné sbohem. Domlácený srdcař Brož končí v Oktagonu a těší se zpátky na led

Přestože v hlavním zápase 57. galavečera Oktagonu ve Frankfurtu předvedl další úctyhodný výkon, na německého favorita Christiana Eckerlina tentokrát nestačil. To však po skončení bitvy nebylo to nejdůležitější. Oddaný válečník Miroslav Brož, jeden z velkých sympaťáků domácí scény, se totiž rozhodl nadobro rozloučit se zápasnickou kariérou. Vysnil si alespoň ještě jeden návrat, nicméně zpět do klece už ho nepustí zdraví.

Český MMA zápasník Miroslav Brož. | Foto: se svolením Oktagonu MMA