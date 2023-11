Nová kapitola, nové dobrodružství. A zase pěkně od začátku. Úspěšná československá organizace Oktagon MMA má před sebou dlouho očekávaný debut na Britských ostrovech, kde si jako první zastávku vybrala AO Arenu v Manchesteru. V pořadí již osmačtyřicátý galavečer zde obohatí řada známých jmen, několik fantastických příběhů, ale rovněž jedna naprostá rarita. V kleci se proti sobě totiž postaví dvě ikony britského showbyznysu.

Český zápasník Jaroslav "Jubox" Pokorný bude jednou z domácích akvizic na manchesterské kartě. | Foto: se svolením Oktagon MMA

„Nebudeme mít vyprodáno. Zmenšili jsme to, udělali jsme spoustu chyb. Bereme to vlastně jako první turnaj Oktagonu, když jsme začali v Praze na Královce. Bude to menší a mnohem těžší, než jsme zvyklí,“ přiznal v pořadu MMA Letem Světem promotér československé organizace Ondřej Novotný.

Trashtalk irského štváče? Malinko si připadám jako na základce, směje se Pokorný

Svou řeč k posluchačům pochopitelně věnoval právě nadcházejícímu turnaji v anglickém Manchesteru, kam se Oktagon vydává ve své rostoucí historii úplně poprvé. Plný otazníků, ale rovněž velkých očekávání. „Je to pro nás velice zajímavé a těším se na tu startovku jako takovou,“ dodal jeden ze zakladatelů úspěšného projektu.

MMA a bojové sporty obecně přitom nejsou v Británii žádnou neznámou. Ba naopak, tamější publikum si večírky plné nevraživých soubojů v kleci umí užívat plnými doušky. V posledních letech se o tom na vlastní kůži přesvědčily elitní organizace UFC nebo Cage Warriors, nyní se o úspěšnou expanzi pokusí rovněž Oktagon.

Pokorný vs. Rock: Veselo bylo už při vážení

Jako první zastávku si žlutočerná organizace zvolila Manchester, někdejší průmyslovou smetánku Britských ostrovů. V místní AO Areně se už v sobotu večer rozběhne první náročná zkouška, která hned na úvod otestuje přízeň náročného anglického publika k další elitní MMA organizaci.

Zápasová karta osmačtyřicátého turnaje však nabídne domácím fanouškům velice bohaté menu, kde si na své ostatně přijdou i čeští fanoušci u televizních obrazovek. Sobotní galavečer totiž okoření hned deset britských zápasníků, z nichž tři poměří síly právě s českými akvizicemi.

Peníze jako v UFC? Chtěl jsem jen stejnou smlouvu jako Vémola, odmítá Kincl

Zdeněk Polívka, Jaroslav Pokorný a Jakub Bahník. Toto trio vyslal Oktagon na misi do anglické metropole, aby se zde pokusili o překvapení a sebrali britským protivníkům vítězství před zraky domácích příznivců. V manchesterské aréně je však čeká pořádně velká výzva.

Proti Polívkovi se postaví velezkušený anglický bijec Lee Chadwick, jenž si bude chtít po dvou uplynulých porážkách v řadě rozhodně spravit chuť. Pokorného zase čeká dlouho očekávaný střet s irským provokatérem Shemem Rockem. Vyhrocený zápas, na jehož rozuzlení netrpělivě čeká celá MMA scéna. A lehký úkol nebude mít ani Jakub Bahník proti rostoucí anglické hvězdě Akonnu Wanlissovi.

Právě mezi Pokorným a Rockem bylo pořádně rušno už při pátečním vážení. Nevšední ostudu si střihl zejména irský štváč, který nejprve nedokázal splnit váhový limit o celých 900 gramů, načež při následném staredownu zbytečně odstrčil českého zápasníka a několikrát se jej pokusil zasáhnout.

O velkou pozornost se už dlouho před turnajem postaral také unikátní zápas dvou britských celebrit Jakea Quickendena s Paulem Smithem. Setkání hvězdy reality show a stand-up komika. Tohle v Oktagonu ještě nebylo. „Myslím si, že to bude velká show,“ líčil s nadšením Smith. „Při nejhorším budu mít aspoň materiál pro své vystoupení,“ dodal a potvrdil, že domácí publikum se má rozhodně na co těšit.

Vrcholem celého večera pak bude titulový zápas v muší váze, další premiéra v rámci československé organizace. V něm se utká velšský zápasník s úžasným životním příběhem Aaron Aby proti ostřílenému mazákovi ze Spojených států Eliasi Garciovi.

Sepište závěť, řekli rodičům. Nyní bývalý parťák Balea zabojuje o titul Oktagonu

Nabitý program 48. turnaje Oktagonu MMA v Manchesteru startuje v sobotu již tradičně od 18 hodin českého času.