Na domácí MMA scéně platí za jednoho z nejoblíbenějších zápasníků široko daleko. A to i navzdory tomu, že po trénincích mění rukavice za policejní uniformu. Najdou se však i tací, kterým životní styl sedmatřicetileté legendy zkrátka nedělá vůbec dobře. Jako třeba vyhlášený irský provokatér Shem Rock, s nímž si to Jaroslav Pokorný rozdá již tuto sobotu na 48. turnaji Oktagonu v anglickém Manchesteru. „Jestli to všechno proti mně myslí vážně, tak ho vnímám jako hloupého kluka,“ prozradil ostřílený bojovník v rozhovoru pro Deník.

Český MMA zápasník Jaroslav "Jubox" Pokorný. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Poslední dny příprav a už to konečně vypukne. Jde zatím všechno podle plánu?

Musím říct, že ano. Asi žádná velká změna oproti jiným zápasům. Pokaždé je to vesměs stejné, vždycky ty závěrečné dny, kdy mám nastavenou dietu, jsou hnusné a nepříjemné. Tentokrát mám menší výhodu, že neshazuju do 66 kg, ale budu zápasit v sedmdesátce. Takže jsem se tolik nenatrápil.

Míváte někdy problémy s odoláním nějakým oblíbeným pochutinám?

Vždycky když se nastavuje dieta, tak to samozřejmě bolí. První týden bývá nejhorší, ale pak si člověk postupně zvykne, najede na vlnu a už to nějakým způsobem drží. V tomto ohledu jsem ovšem poměrně striktní, takže s ulétáváním žádné větší problémy nemám.

Už jste si s týmem stihl vyhodnotit přípravu na blížící se zápas v Anglii?

(zamyslí se) Byla trošičku delší než obvykle. Cítím se dobře, ale zároveň více rozbitý. Nicméně z celkového hlediska to byla taková ta klasická příprava, nic speciálního. Byly nějaké bolístky, lepší i horší dny, což k tomu samozřejmě patří. S týmem jsme každopádně skvěle připraveni.

Český MMA zápasník Jaroslav 'Jubox' Pokorný.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

Tréninky s Patrikem Kinclem, Matoušem Kohoutem a dalšími předními zápasníky. Dostali vás na to dno, kam jste v rámci přípravy potřeboval?

Určitě ano. Na dno jsem si sáhl, to vám nebudu lhát. Už jenom ta příprava sama o sobě je nesmírně náročná, navíc když to má člověk skloubit i s osobním životem. To je holt někdy peklo. Ale nestěžuju si. Mám to rád, baví mě to. A proto také MMA dělám. (úsměv)

Co zdravíčko, poslouchá na slovo?

Momentálně už se blíží konec přípravy, takže jsou tam pochopitelně nějaké drobné bolístky a naraženiny. Naštěstí to ale není nic, co by mě mělo v sobotním zápase omezovat.

V Manchesteru vás čeká irský provokatér Shem Rock. Asi jste nečekal takhle vyhrocený předkrm, viďte?

Abych se přiznal, já to v poslední době už vůbec nesleduju, takže nemám představu o tom, co všechno se na internetu odehrává. Mně osobně přišel ten jeho trashtalk absolutně otravný a přestal jsem na to jakkoliv reagovat. To bych musel každý den sedět u telefonu a neustále na něco odepisovat a reagovat. (smích) Takže jeho momentální chování jde úplně mimo mě.

Sám Patrik Kincl prozradil, že ho Rockovo vystupování před zápasem unudilo k smrti.

Souhlasím. Ono to třeba chvíli bylo trochu zajímavé, ale postupně to člověka unudilo, až jsem měl potom pocit, že se vracím někam do dětských let. I to samotné promování od organizace jako zápas policajta s uprchlíkem. Zkrátka bylo toho už hodně a přestal jsem to celé sledovat.

Po tom všem, když jste si udělal jakýsi obrázek, jak na vás irský soupeř působí?

Já vlastně ani nevím, co všechno myslí vážně a co je naopak jenom součástí jeho hry, jak se mi před zápasem dostat do hlavy. Nicméně pokud je to opravdu skutečné, tak ho vnímám jako hloupého kluka. Přijde mi, že tady v Čechách jsme zvyklí na trochu jiný trashtalk, který je aspoň trochu upřímný. A ne vytváření všemožných koláží na internetu, vypisování zpráv po nocích a podobně. To si malinko připadám jako na základní škole.

Tradiční seriál Oktagonu Na Dohled s Jaroslavem Pokorným:

Chcete mu tím zápasem také něco předat?

Mým cílem samozřejmě není vychovávat mladší zápasníky, které ani neznám. Každopádně jsem měl spíše takovou myšlenku, že jako zápasník by byl úplně někde jinde, kdyby více dbal na vlastnosti jako pokora či respekt a bral to trochu více sportovně. Na to si ale musí přijít sám.

Co na to kolegové v práci, jak vnímá toto chování policejní prostředí?

S klukama se o MMA samozřejmě často bavíme, ale že bychom si tam lámali hlavu nad Shemem Rockem a jeho prohlášeními, že nemá rád policajty, to úplně ne. (smích) Myslím si, že také byli unuděni k smrti. Znají mě, dobře ví, jaký jsem člověk, takže spíše nechápali, co všechno ten člověk ze sebe dokáže vyplodit.

Navzdory tomu jej v Manchesteru požene téměř domácí publikum. Proti tomu jste také odolný?

Pochopitelně mám raději domácí prostředí než se táhnout s batohem přes půlku Evropy a zase zpátky. Nicméně já si třeba nemyslím, že tam fanoušci Rocka nějak závratně potáhnou. Za mnou do Manchesteru se chystá pár kluků a troufám si říct, že budou hlučnější než ti Angličani.

A to jsem se vás chtěl zrovna zeptat, jak moc jste nadšený z toho, že si uděláte výlet na Britské ostrovy.

(smích) No, moc se mi nechce. Ale to není myšleno nějak zle vůči Anglii.

Rozumím. Máte v plánu si alespoň projít Manchester, nebo si na to moc nepotrpíte?

Potrpím, ba naopak si velice rád procházím nová místa. Určitě to mám v plánu po vážení, projít si centrum a tak. Pro mě je to mnohem lepší než být celý den zavřený na hotelu a čekat. Ale slyšel jsem, že zrovna Manchester není úplně to typické anglické město. Hodně průmyslu, méně krásy. Nicméně třeba se pletu. Rád se o tom přesvědčím osobně.

Český MMA zápasník Jaroslav 'Jubox' Pokorný.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

Když se řekne Manchester, tak mě hned jako první napadá fotbalová horečka. Tak co vy, City nebo United?

Na fotbal se dodnes rád kouknu, každopádně já měl vždycky raději United. Zejména z toho důvodu, že tam hrál Poborský. Hodně jsem jim fandil za éry Beckhama, nyní už je to ovšem z časových důvodů malinko složitější.

Ještě mi řekněte, jaká odměna na vás bude doma čekat?

Myslím si, že odměna přijde, ať už ten zápas dopadne jakkoliv. Hlavně bude konečně chvilka klidu, to je vždycky k nezaplacení. Dostali jsme pozornost od hotelu Savoy, takže se chystáme do Špindlerova Mlýna. Vaří tam skvěle, takže už se opravdu těším, jak si tam sednu, dám si štrůdl s kafíčkem a ještě to celé dojedu palačinkou. (smích)