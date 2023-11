Měl to být asi nejsledovanější zápas v rámci sobotní premiéry Oktagonu na Britských ostrovech. K vyřízení účtů mezi českým zápasníkem Jaroslavem Pokorným a irským provokatérem Shemem Rockem, na které se těšili snad všichni příznivci MMA, však nakonec v manchesterské AO Areně nedojde. Souboj dvou znepřátelených fighterů byl totiž na poslední chvíli odvolán kvůli zdravotním komplikacím rodáka z Hradce Králové.

Irský rebel Shem Rock (vpravo) napadl na pátečním vážení českého zápasníka Jaroslava Pokorného. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Zápas Pokorný vs. Rock, jedno z největších lákadel nabité manchesterské karty, je zrušen. Šokující informace, která z ničeho přistála v průběhu sobotního odpoledne na sociálních sítích Oktagonu. Čeští, ale i zahraniční fanoušci MMA v tu chvíli nevěřili vlastním očím.

„Včerejší kop Shema Rocka na žebra Juboxe má dohru u lékaře, který po dvou vyšetřeních nedoporučuje Pokornému nastoupit do zápasu. Nyní pracujeme na tom, aby byl zápas přeložen na Oktagon 51 do O2 areny,“ vysvětlila československá organizace ve svém příspěvku.

Co se vlastně odehrálo? K celému incidentu došlo na pátečním vážení, kde to mezi oběma zápasníky vřelo již od samého začátku. Nejprve si pořádnou ostudu udělal irský štváč Shem Rock, který nesplnil váhový limit o celých 900 gramů. Na elitní úrovni poměrně velký přešlap.

Situace se ale vymkla veškeré kontrole až vzápětí, když vyhlášený rebel nepochopitelně napadl českého zástupce při vyostřeném staredownu. Jeho silný kop do žeber Pokorného se posléze ukázal jako likvidační. „Je to normální vo*e? Je tohle normální na staredownu?“ křičel zasažený „Jubox“ na svého příštího soupeře.

Legendární fighter z Hradce Králové se ještě zúčastnil páteční tiskové konference před startem turnaje, nicméně zhoršující se zdravotní stav jej nakonec do klece nepustil. „Mluví o tom, že jsem ho tím kopem zranil a že nebude bojovat,“ chlubil se večer na sociálních sítích Rock. To ovšem ještě netušil, že se jeho posměvná predikce o několik hodin později skutečně naplní.

„Jsem připravený. Jsem vždy připravený. Můj soupeř bohužel nechce bojovat, protože má písek ve vagíně. Co na to mám říct? Omlouvám se všem, ale bohužel odstoupil. Byl jsem připravený tam nechat vše, ale soupeř se bohužel bojí,“ neostýchal se Rock a vyslal do světa další kontroverzní popěvek na adresu zraněného Pokorného.

Na dlouho očekáváné srovnání vzájemných účtů v kleci, které mělo zároveň okořenit program sobotního galavečera v manchesterské AO Areně, si však příznivci Oktagonu budou muset počkat minimálně na konec kalendářního roku. Nicméně ani v pražské O2 areně se Pokorný s nenáviděným Rockem nemusí setkat.

Ublížení české ikoně na vážení okamžitě odsoudili kromě fanoušků také samotní bossové žlutočerné organizace. „Stejně jako fanoušci jsme zklamaní, že se zápas neuskuteční. Každý by měl zůstat profesionálem. A ublížit soupeři na vážení, ačkoliv třeba nechtěně, je nemyslitelné,“ zareagoval na další přešlap irského zápasníka promotér Pavol Neruda.

„Celá situace velmi poškozuje Pokorného, který se na zápas samozřejmě připravoval. Fanoušky, kteří se na zápas těšili, a v neposlední řadě také celou organizaci, jež do toho zápasu investovala velké peníze. Smlouva na toto ale pamatuje a budeme to řešit s manažerem Shema Rocka,“ dodal.

Navzdory tomu však Oktagon láká na další vydařený turnaj plný zajímavých zápasů. Do akce v Manchesteru naskočí i dva zbývající Češi na kartě Zdeněk Polívka s Jakubem Bahníkem. Vyvrcholením večera pak zůstává titulový zápas v muší váze mezi Abym a Garciou.