Ondřej Novotný a Pavol Neruda. Ano, snad každý sportovní fanoušek si okamžitě vybaví jména dvou lídrů československé MMA organizace, jež platí v domácím prostředí za suverénní jedničku mezi fenomény posledních let. V rostoucí popularitě Oktagonu však mají prsty i další géniové v pozadí. Jako třeba Michal Pavel, který s vizitkou event directora řídí průběh každého jednoho galavečera. Od prvních krůčků v pražské Královce až po vysněný debut na Britských ostrovech, o němž se nyní rozpovídal v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Michal Pavel zastává v Oktagon MMA pozici event directora | Foto: Oktagon MMA

Svou kariéru ve žlutočerné organizaci zahájil na pozici poradce. Tam se však příliš dlouho neohřál, už od třetího turnaje totiž dohlíží na bezstarostný chod všech galavečerů pod hlavičkou Oktagonu MMA. Jedna z nejdůležitějších rolí však Michalu Pavlovi náramně sluší. Důkazem toho je rovněž další skvěle odvedená práce jeho týmu v dosud neznámém prostředí.

„Manchester? Z naší práce jsem žádné obavy neměl, spíše z celkového feedbacku od lidí. Přesvědčili jsme se o tom, že britské publikum je v lecčem velice specifické,“ pronesl lodivod veškerého dění v aréně. Do tamější novostavby si nakonec našlo cestu okolo pěti tisíc příznivců bojových sportů. Na úplný úvod velice slušná reputace nováčka na Britských ostrovech.

Polívka zaválel na anglické premiéře Oktagonu. Bahníka vyřadila rána do rozkroku

Oktagon poprvé ve své historii zamíří do Anglie. Co se vám tehdy jakožto event directorovi honilo hlavou?

U nás máme jednu skupinu lidí, která je z invaze do Anglie naprosto nadšená. Pak je tu ale i druhá skupina, řekněme malinko skeptická. Je to jako když válčíte a chcete dobýt dvě území. Vždycky byste měli napnout veškeré síly a zaměřit se na ten jeden daný cíl. Nicméně pokud se rozhodnete vydat jaksi obkročmo na obě strany, tak si někteří pochopitelně začnou klást otázky, zda je to dobrý nápad.

A vy jste tedy zastáncem spíše té druhé skupiny?

Když za mnou přišli s touto myšlenkou, tak jsem měl podobně rozporuplné pocity. Říkal jsem si, jestli to není příliš brzy, zda bychom raději neměli pokračovat v tom pomyslném dobývání české a slovenské scény. Včetně vytvoření většího podhoubí v Německu. Na druhou stranu jsem typ člověka, který úplně zbožňuje výzvy. Udělat věci jinak, začít zase něco budovat. A to mě na tom nesmírně bavilo.

Udělat věci jinak, začít zase něco budovat. V Anglii jste si ten potenciál našel postupně?

Dá se říct, že ano. Velkou inspirací se mi stal úspěšný dokument na Netflixu s Davidem Beckhamem, který je z velké části právě o Manchesteru. A jistá paralela mezi naší organizací a jeho příběhem mi nalila hodně pozitivní a optimistickou krev do žil. Také on totiž začínal od nuly a cestu na úplný vrchol si musel postupně vybojovat. My teď máme za sebou první galavečer v Anglii a troufám si tvrdit, že jsme to odšpuntovali velice slibně.

Event director Oktagonu MMA Michal PavelZdroj: se svolením Oktagon MMA

Byly v minulosti rovněž destinace, kde jste takové zapálení v sobě zkrátka nenašel?

Určitě bychom spolu k některým došli. Třeba v Německu jsem byl od samého začátku přesvědčený o tom, že nám sedne. Jednak je nám geograficky blíže, ale rovněž MMA jako takové tam má ve společnosti určitou popularitu. Samozřejmě jsme měli na seznamu pár zemí, o kterých se vážně diskutovalo. Nebudu zmiňovat, ale jsem rád, že jsme tam prozatím nešli. (smích)

Zpátky do Manchesteru. Z čeho jste měl na začátku ty největší obavy?

Asi z toho celkového feedbacku od lidí. Britské publikum má přeci jenom svá specifika, což se nám na turnaji v Manchesteru také potvrdilo. Jak se na nás budou lidé tvářit, jestli nás vůbec přijmou a tak podobně. Směrem z naší strany jsem žádné obavy neměl. Musím se přiznat, že mám opravdu dobrý tým, na který je velký spoleh. Samozřejmě i v Anglii jsme měli určité porodní bolesti, ale pro nás není žádná výzva nedosažitelná.

Když se poté člověk rozhlédl po tamější AO Areně, splnilo to v rámci možností všechna očekávání Oktagonu?

Určitě bych vám lhal, kdybych tvrdil, že jsme nečekali trochu větší návštěvnost. Dalo se do toho poměrně hodně času, všemožných projektů a příprav. Stačí zmínit jenom Oktagon Výzvu, zejména její kvalitu, jež by se dala přirovnat k leckterému dokumentu na Netflixu. Oslovili jsme dvě místní mediální hvězdy, které nám měli také pomoct s propagací. Takže po tom všem jsem asi předpokládal více lidí, ale když jsem poté viděl třeba anglicko-irské finále Výzvy, tak jsem byl z atmosféry domácích fandů upřímně nadšený. Skvělou zprávou však nebyla pouze atmosféra na hale, ale i počet sledujících v Británii skrze platformu DAZN a Channel 4, který se přehoupl přes 300 tisíc. I to je pro nás velký úspěch.

Býváte v průběhu galavečerů hodně náročným šéfem?

(zamyslí se) Asi ano. Ale je to dané tím, že té práci dávám opravdu hodně. Vůči svému týmu jsem velmi loajální, nicméně veškeré nároky, které kladu na sebe, se poté snažím přenášet i na ostatní. Dříve jsem dělal řadu chyb, chtěl jsem si většinu věcí dělat sám a zároveň u všeho být. Což ovšem byla ve stále rostoucí organizaci cesta do záhuby. Ale pokud se chce člověk zlepšovat, musí si uvědomit své slabé stránky a pracovat na jejich zlepšení. To je jednoduché.

Šok v Manchesteru. Oktagon zrušil zápas Pokorného kvůli napadení irského rebela

Co je na pozici event directora Oktagonu tím nejtvrdším oříškem?

No, to je dobrá otázka. Je toho opravdu strašně moc, ale asi zmíním správnou přípravu, která je na každém turnaji naprosto klíčová. Komunikujeme s halou, sponzory i samotnými zápasníky. Aby měli čím přijet, aby měli kam přijet, co jíst a podobně. Každý figther má navíc jiné ego a požadavky. Dnes už řešíme veškeré náležitosti i s příslušnými úřady, domlouváme catering, rozhodčí, místnosti v aréně. A bez jasného plánu bychom byli pochopitelně bez šance.

Jak tohle všechno zvládl váš tým při premiéře v Anglii?

V týdnu po turnaji si vždycky děláme zpětné vazby. Já už jsem ji od svých lidí obdržel, ale proces vyhodnocení zatím stále probíhá. Zvládli jsme to dobře, ale chyby tam samozřejmě byly. A musím se přiznat, že chvíli to dokonce vypadalo na zásadní problémy, které mohly ohrozit chod turnaje. Všechno se dá vyřešit za pochodu, to je jasné, ale když musíte z ničeho nic začít řešit celkem důležitou změnu cca týden před začátkem, tak si asi dokážete představit, do jaké situace se dostáváte.

Event director Oktagonu MMA Michal PavelZdroj: se svolením Oktagon MMA

To je síla. Takže předpokládám, že komunikace s britskou stranou nebyla žádná sláva.

Záleží na konkrétních případech. Třeba ze strany arény jsme podle mě nedostali dobrého manažera, který se o nás staral a měl celkovou komunikaci na starosti. Obdrželi jsme rovněž typ na cateringovou agenturu, s níž jsme začali spolupracovat, ale týden před galavečerem nám to zrušili, protože si prý naplánovali jinou akci. (smích) Takže vlastně dostanete doporučení na něco, co vůbec nefunguje. Ale nechci znít jenom negativně, stejně tak jsme zažili i naprosto bezproblémovou komunikaci.

S tak trochu netradičním prodejem lístků na dálku problém nebyl?

Se vstupenkami to bylo poměrně náročné. Bavit se s nimi o tom, že něco nefunguje a je to potřeba změnit, dalo obrovské úsilí, jelikož oni všechno řešili přes halu. Takže místo přímé a svižné komunikace se často čekalo. Scházel lepší popis lístků i jednotlivých kategorií, nějaký plakátek, co daný balíček v sobě obsahuje. A než jsme se toho dočkali…Ale i to je zkušenost.

Vrátila vás tedy Anglie zpátky na ten pomyslný začátek, jak jste turnaj s pořadovým číslem 48 sami nazývali?

V jistých ohledech určitě ano, ale dle mého názoru je to dáno hlavně tím, že jsme se vydali do zcela nového prostředí. Hodně věcí je na Britských ostrovech jinak, například už jenom jízda aut na opačné straně. (smích) Člověk se zase něco nového přiučil, nicméně jako návrat na začátek to úplně nevnímám. Je to spíše o tom, že píšeme dějiny a začínáme propisovat patern Oktagonu v další nové destinaci.

Vánoční Oktagon zažije déjà vu. Vémola si na rozloučenou vyřídí účty s rivalem

Takže po produkční stránce, kterou máte kompletně na starost, to vlastně byl jenom další oddirigovaný galavečer?

Takhle to možná zní malinko přehnaně, ale opravdu jsem přesvědčený o tom, že nikdo z mého týmu se jako nováček necítil. Ano, Oktagon jako organizace napsal v Manchesteru teprve první britský příběh, každopádně to automaticky neznamená jedničku i pro naši produkční složku. My jsme pouze pokračovali v naší práci, kterou už máme z uplynulých turnajů krásně zažitou.

Není žádným tajemstvím, že poslední týden před turnajem bývá pro všechny zápasníky hotovým peklem. Zažívá ho rovněž event director se svým týmem?

Ano, i my prožíváme shazovací týden. (smích) Někdo to samozřejmě snáší lépe, někdo hůř. Měli jsme rovněž dnes již bývalé kolegy, kterým s příchodem Fight Weeku automaticky nastoupila horečka a další všemožné bolesti, znáte to. Já ovšem vždycky říkám, že se musíme obrnit a brát to tak, že je to práce. A udělat takovou přípravu, ať vše zvládneme bez problému.

Vy si moc dobře pamatujete celou cestu Oktagonu. První krůčky po pražské Královce a tak dále. Zavzpomínáte si někdy po večerech?

Bohužel teď na to není vůbec čas. Ale lhal bych vám, kdybych tvrdil, že čas od času nevstávám s nádhernými vzpomínkami. Ať už je to Štvanice, kde to pro mě bylo velice emotivní, nebo naše první cesta do košické arény plná skvělých historek. Začátky v pražské Královce, no vidíte! Nebo také náročné covidové turnaje v Brně. Když se teď o tom bavíme, tak si vlastně uvědomuju, že se dokážu pěkně zasnít. (zamyslí se)

Event director Oktagonu MMA Michal Pavel (vlevo) po boku promotéra Pavola NerudyZdroj: se svolením Oktagon MMA

Někdy bych si to upřímně rád poslechl celé. Když se však nyní podíváte na Oktagon jako rostoucí značku, kde podle vás udělala ten největší progres?

Je cítit, že se postupně posouváme od skupinky punkerů, kde každý dělal tak nějak všechno, k systematickému a strukturovanému týmu, který už lehce olizuje hranu korporátu. Dneska máme každý jasně dané pole působnosti, víme, co dělat a na koho se případně obracet. Funguje určitá hierarchie a řád. V tomto já vidím za ty roky neuvěřitelný posun kupředu.

Když občas proběhne ostrá výměna názoru mezi vámi a Ondrou Novotným, kdo povětšinou odchází jako vítěz?

Přemýšlím, jak to jenom říct. Ondru můžete klidně milovat i nenávidět, ale on má zkrátka v 99 procentech případů vždycky pravdu. A mě to strašně štve. (smích) Mnohdy se ukáže, že se nachází třeba dva až tři kroky vepředu. Takže dnes už si před takovou výměnou raději procházím všechny argumenty zleva i zprava, abych nebyl za blbce už při první větě.

Jak často obecně dochází k vypjatým situacím, kdy si člověk potřebuje jednoduše ulevit?

(smích) Máme tady různé přístupy lidí, ale i přestože občas použiju pár nevhodných slov, tak jsem ten, který se dokáže hodně ovládat. Jsou manažerské porady, dlouhé přípravy s týmem, takže pochopitelně se někdy také pohádáme. Což si ale myslím, že je nakonec ku prospěchu věci.

Když to v event directorovi vře jako v papiňáku, kam se chodí nejčastěji uklidňovat?

Té práce je v poslední době opravdu hodně, takže není příliš času na nějaká odreagování. Nicméně jedno takové mám doma. Je to moje dcerka Evelína, kterou zbožňuju a u níž vždycky dokážu dobýt baterky.

Peníze jako v UFC? Chtěl jsem jen stejnou smlouvu jako Vémola, odmítá Kincl

Zkuste se teď malinko zamyslet. Jakým směrem by se podle vás měl nyní vydat Oktagon, co se týče domácích či zahraničních turnajů?

Na úvod musím říct, že naprosto milujeme československé publikum a celkovou atmosféru na domácích turnajích. Teď rozhodně nechci vyznít tak, že bych zavrhoval zahraniční destinace, nicméně i v Německu, kde už máme poměrně dost zkušeností a kde se lidé na Oktagon naučili chodit, je před námi stále hodně práce. Třeba naučit jejich publikum vytvářet hustou atmosféru, i přestože v kleci zrovna nestojí domácí zápasník. Tohle už máme u nás skvěle vypilované.

Čímž tedy chcete naznačit?

Že v žádném případě neopouštíme domácí scénu. Nicméně příští rok nás čekají opravdu velké věci, bude opět obrovské množství turnajů, nových destinací a zajímavých projektů. Oktagon se zkrátka posouvá dále a já se moc těším na dobývání dalších zahraničních trhů. Ne nadarmo se říká, že bez výzev nemáte úspěchu.

Na prosincový „odpočinek“ v Ostravě a Praze se ovšem snad ani nejde netěšit, viďte?

Líbí se mi, jak jste to pojmenoval odpočinkem. (smích) Začátek prosince bude poměrně divoký, máme vánoční večírek, v Ostravě bude Oktagon Time a o den později samotný turnaj. A hned poté se vrhneme do práce s přípravami na vrchol roku v O2 areně. Tedy to není úplně ono, ale doma je doma, takže v lecčem to bude rozhodně příjemnější než třeba teď za louží v Anglii.

Bude také méně vypjatých situací v týmu?

Věřím, že ano. Ale hlavně bude menší tlak se vším okolo. Když člověk třeba něco zapomene doma a potřebuje to okamžitě v Manchesteru, tak má velkou smůlu a musí improvizovat. Na turnaji v O2 areně si odskočí do skladu hned vedle, do Ostravy mu to přicestuje za pár hodin. I v tomto ohledu jsou pak domácí eventy o něco klidnější. A na to se těším.