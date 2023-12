Je téměř nemožné sledovat jeho zápasy a přát si, aby klec opouštěl jako poražený. Od nástupu do Oktagonu si postupně získal srdce všech fanoušků bojových sportů a svou pověst velkého sympaťáka naplnil rovněž v milionovém projektu Tipsport Gamechanger. Důkazem toho byla páteční atmosféra v pražské O2 areně, která vybičovala srbského válečníka Bojana Veličkoviče k dalšímu fantastickému výkonu a zároveň historickému titulu pod hlavičkou žlutočerné organizace.

Srbský zápasník Bojan Veličkovič ovládl premiérový ročník projektu Tipsport Gamechanger. | Foto: se svolením Oktagonu MMA

Poslední turnaj Oktagonu MMA v tomto kalendářním roce, jenž nesl pořadové číslo 51, nabídl příznivcům v ochozech O2 areny úžasnou podívanou, kterou na samotný závěr galavečera okořenila hned tři velká překvapení.

O ten největší šok se postaral slovenský zápasník Samuel „Pirát“ Krištofič, který knokautoval favorizovaného Karlose Vémolu už v prvním kole a za svůj výkon si zaslouženě odnesl bonus za výkon večera. Bitvu o prozatímního krále střední váhy zase ovládl polský ranař Piotr Wawrzyniak a nečekané rozuzlení mělo rovněž dlouho očekávané finále milionové pyramidy.

Večer překvapení: Vémola schytal od Piráta knokaut, pyramidu ovládl Veličković

Do souboje o historicky prvního krále Tipsport Gamechangeru, jenž zároveň uzavíral hlavní kartu pražského turnaje, vstupoval v roli mírného favorita řecký obr Andreas Michailidis, který měl však před sebou velice složitý úkol. Druhý roh v kleci totiž střežil zkušený srbský fighter Bojan Veličkovič. Dlouholetá špička ve svém oboru a velký oblíbenec fanoušků Oktagonu.

Úvodní kolo sice pro sebe získal první zmiňovaný, nicméně takticky skvěle připravený rodák z Novi Sadu si to nejlepší schovával až na další průběh finále. Postupně ubránil všechny nebezpečné rány Michailidise a ve druhé pětiminutovce už dokázal s řeckým bijcem pořádně zacloumat.

Veličkovič: Nejkrásnější okamžik v mém životě

Svou aktivitu pak Veličkovič vyšperkoval ve třetím kole, kdy dokázal ideálně využít odcházející fyzičky soupeře a udělal klíčový krok k vytouženému titulu. Unavenému Řekovi se dostal do zad a po nasazení rear-naked choke jej vzápětí donutil k odklepání.

Hotovo. V zaplněné O2 areně propukla nefalšovaná radost a srbský sympaťák si mohl začít užívat historické vítězství v unikátním projektu z dílny československé organizace. Veličkovič se stal prvním šampionem Tipsport Gamechangeru, který se na scénu vrátí i v nadcházejícím roce. Tentokrát však velterovou váhu vystřídá nabitá lehká divize.

Jak vám to chutná, pane králi? „Teď k tomu nemám co říct, je to nejkrásnější okamžik v mém životě a musím si ty chvíle vychutnat. Jsem šťastný, takovou dřinu si nikdo nedovede představit,“ soukal zebe v emocích Srb, který si na cestě do finále postupně poradil s Moldavanem Surduem, Němcem Jungwirthem a českým zástupcem Davidem Kozmou.

„V hlavě se mi honilo hodně věcí. Když mě Andreas několikrát trefil, dost jsem to cítil. Říkal jsem si, že bych to mohl zabalit, vše skončí a budu mít krásný život,“ zavzpomínal Veličkovič na těžké chvíle v kleci. „Z nějakého důvodu jsem se ale rozhodl, že budu dál bojovat. Teď jsem tady, jsem vítěz a mám vedle sebe krásnou trofej,“ dodal s nadšením.

Za Veličkovičem do klece poté dorazila i jeho snoubenka s maminkou, které jen stěží držely slzy. „Je to vrchol mé kariéry. Děkuji, Praho. Nikdy bych však nedošel sem, kdybych neměl tak skvělou ženu po svém boku,“ vzkázal na adresu budoucí manželky.

Pětatřicetiletý ostřílený mazák si kromě zlatého artefaktu odnesl rovněž štědrý jackpot v hodnotě 300 tisíc euro, z něhož část bude chtít použít právě na blížící se svatbu. „A co se zbytkem? To uvidíme až časem,“ pousmál se držitel hlavní ceny od ústředního partnera projektu Tipsport.

Zároveň je velice pravděpodobné, že Veličkovič tímto vítězstvím hlasitě promluví do budoucího boje o titul v uvolněné velterové váze. Už nyní se dá totiž ve své podstatě považovat za pomyslného evropského krále divize. Další scénář je však zcela v rukou vedení Oktagonu.

Srbsku roste další král. S Djokerem mě ale nesrovnávejte, říká přemožitel Kozmy

Přitom ještě před rokem vážně zvažoval, že své rukavice definitivně pověsí na hřebík. „U Bojana to byl takový speciální příběh. Po loňské prohře s Apollem ve Frankfurtu, když přišel o svého otce, skutečně zvažoval konec kariéry,“ prozradil promotér organizace Ondřej Novotný.

„Snil o velkém vítězství. Pak jsem mu řekl o Tipsport Gamechangeru a on se hned přihlásil. Řekl mi, že to je něco, za čím šel celý život a co chce vyhrát. Málem v prvním kole finále prohrál, ale otočil to a nakonec zvítězil. Neuvěřitelný bojovník s úžasným příběhem,“ dodal.

Nyní čeká srbského krále zasloužený odpočinek. Domů se bude vracet nejen jako čerstvý milionář, ale také jako obrovský hrdina své země. A právě na tom mu od samého začátku záleželo ze všeho nejvíc.