/FOTO, VIDEO/ Jedna z nejočekávanějších události sportu v Česku a na Slovensku, o níž se dlouho mluvilo a spekulovalo, na začátku tohoto roku byla potvrzena, se definitivně stala realitou. Odveta mezi MMA zápasníky Karlosem Vémolou a Attilou Véghem se uskuteční v polovině příštího roku v pražském Edenu! Organizace Oktagon MMA ji ohlásila jako jednu z novinek v rámci páteční tiskové konference Time v Ostravě.

Stejně jako loni v prosinci i letos v březnu se Ostrava stala místem, kde Oktagon odtajnil vlnu novinek, plánů, projektů i zápasů pro rok 2024. Jarní tělocvičnu v kampusu Ostravské univerzity vystřídala po roce opět o poznání větší aula Gong v Dolní oblasti Vítkovic, kam si našlo cestu bezmála dva tisíce lidí.

Pokračovat bude velkolepý Gamechanger, pyramida o miliony korun, kde si to místo weltru rozdají bojovníci v lehké váze (známé obsazení: Vladimír Lengál, Ronald Paradeiser, Daniel Torres, Mago Machajev, Akonne Wanliss, Makwan Amirkhani, Predrag Bogdanovič, Acoidan Duque, Miloš Janičič, Marcel Grabinski, Kondrad Dyrschka, Mateusz Legierski). Celkem bude bojovníků dvacet a vše začne 2. března opět v Ostravě. Účastnit by se ji měl i Losene Keita. Odhalena byla i trofej, která bude poprvé předána na konci prosince po finálové bitvě prvního ročníku Michailidis v. Veličkovič.

Zveřejněn byl žebříček organizace napříč váhami, desítce, o níž hlasovali novináři a odborníci, kraluje Patrik Kincl (další pořadí: 2. Karlos Vémola, 3. Hatef Moeil, 4. Katharina Dalisda, 5. Losene Keita, 6. Bojan Veličkovič, 7. Andreas Michailidis, 8. Mate Sanikidze, 9. Filipe Lima, 10. David Kozma). Fanoušci by se mohli dočkat také otevřeného bodování, kdy se v průběhu duelu dozvědí, jakým způsobem sudí bodují jednotlivá kola. V prodeji je i stolní hra Oktagon. Především ale došlo na to, co se dlouho čekalo.

O odvetě „Zápasu století“ se dlouho mluvilo, Oktagon letos na jaře ji oznámil na sociálních sítích. Teď už má konkrétní kontury. Český „Terminátor“ Karlos Vémola a slovenský bijec Attila Végh se proti sobě v kleci postaví v sobotu 8. června 2024 ve Fortuna Aréně v pražském Edenu. Čtyři a půl roku od bitvy v O2 Aréně, kterou druhý jmenovaný ukončil ranou znamenající K.O. po dvou minutách prvního kola.

Ve hře byl i Národní stadion v Bratislavě na Tehelném poli, organizace nakonec ale zvolila českou metropoli. „Do Prahy víme, že fanoušci přijedou fanoušci z Česka i Slovenska, i logistika je lepší,“ uvedl promotér Pavol Netuda. „Eden je nejmodernější, Slovensko je pro nás zakleté, vždy chybělo pár lístků k vyprodání, a my chceme mít vyprodáno,“ navázal kolega Ondřej Novotný. „Chceme, aby to byla velká show. Zápasové lahůdky mám v hlavě,“ doplnil Novotný.

PŘESTŘELKY A KEITA BANÍKOVCEM

Oba aktéři byli na tiskové konferenci dlouho mlčenliví. Vémola jen odmítl otázku novináře ohledně odvozu jeho tygřice během týdne a jinak sledoval, jak Losene Keita v baníkovském dresu vyzývá k zápasu Davida Kozmu, má menší slovní přestřelku se svým sobotním sokem Nikem Samsonidzem, nebo se pořádně a dlouho hádají – a to i mimo mikrofony – Jack Catwright s Jonasem Magardem, kteří se střetnou na konci ledna v Newcastlu.

Nakonec se ale fanoušci pár vtipných narážek legendárních zápasníků dočkali. Vše nastartoval dotaz, zda si chce Vémola zápasem nad Samuelem Krištofičem na konci prosince splnit jeden ze svých cílů. „Moc nerozumím otázce. Jasně, že ano,“ řekl.

„Myslím si, že to je velká grand finále, kterým můžu uzavřít tuto dlouhou kariéru a etapu, jenž nemám v hlavě uzavřenou. Mě se vždy ptají, proč chci odvetu s Attilou. Já jsem v životě pár zápasů prohrál, s čímž se smiřuji špatně. Ale když jsem prohrál s Jackem Hermanssonem, což je světová extratřída, tak s ním bych odvetu nechtěl. Toho bych těžko porážel. Ale vím, proč to s Attilou byl zápas století, protože taková náhoda se stane jednou za sto let. A znám cestu, jak porazit Attilu Végha. Proto odvetu chci a těším se,“ otočil se na svého soka.

„Karlíto, držím ti palce. Co ti mám říct,“ rozesmál sál Végh. „V prosinci máš před sebou jednu těžkou práci s Pirátem. Já zalezu do svého kumbálku a dám do toho vše, aby se opakoval první zápas. Budu to brát tak, jako bych s tebou šel poprvé. Bude to nový zážitek,“ pokračoval slovenský bojovník.

„Zážitek to bude, moc se těším, myslím, že diváci také, a až tady budeme sedět za rok, tak si vzpomeň na má slova. Já se na to grand finále připravuju dlouho. Po třiceti letech se mi v Bratislavě povedlo první K.O., Piráta ještě nikdo neukončil submisí, takže v O2 Aréně to udělám, a na závěr kariéry si nechám své pověstné TKO, které mě mají lidi rádi. To je predikce, kterou doručím, jako že se Terminátor jmenuju,“ reagoval Vémola.

„Je super, že máš zase sebevědomí, jako jsi měl. Pro mě je to velká čest. Přesně takový byl první zápas, že měl cíle, které nedotáhl. Dám mu druhý pokus a šanci,“ usmál se Attila Végh.

VÉMOLA: TVRDĚ SE PROBUDÍTE

Vedle sedící „Pirát“ Krištofič, jehož trénuje právě Végh, se jen bavil. „Nebudu říkat, že mě nikdo neutáhne, protože se mluvilo, že jsem neukončitelný, a pak mě ukončil Robiňo (Robert Bryczek). Já se probudil až v šatně,“ přiznal.

„Jsem v každém tréninku nastavený tak, že jdu zvítězit. A to i proto, abych pomohl promovat ten zápas (Vémola v. Végh), že se karta otočí. Minule byl Attila po prohře, teď aby byl Karlíto,“ zapredikoval si Krištofič. „To akceptuji,“ přikývl Végh.

„Já nevím, co na to říct. Vy na trénincích máte zvláštní sny a představy. Já myslím, že se po té O2 Aréně tvrdě probudíte, kluci,“ kroutil hlavou Vémola.

„Pýcha předchází pád, proto si řeči necháme v sobě, a vypustíme to v O2 Aréně. Ať potom není celé Česko a Slovensko šokované, když Pirát a Vlastík budou říkat: myšky, myšky, vylezte,“ narážel Krištofič na další sledovaný střet v Praze 29. prosince mezi Vlastem Čepem a Patrikem Kinclem.

Végh si váží, že po čtyřech letech bez zápasu v MMA bude mít možnost jít hned o titul. Navíc při premiéře na fotbalovém stadionu. „Mám za sebou spoustu zápasů a duel s Karlosem jsem nepodepsal kvůli penězům. Chci si dokázat, že na to mám. I když jsem nezápasil, na Oktagon jsem chodil, viděl vyprodané haly a láká mě to. Chci to ještě jednou zažít. Jako jsem měl celoživotní zážitek v O2 Aréně, tak to chci prožít znovu. Je pro mě čest, že na fotbalovém stadionu. Příprava bude těžší, ale výsledek bude o to sladší,“ uzavřel Attila Végh.