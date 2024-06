Už jen několik málo hodin zbývá do největšího letošního zápasu pod hlavičkou Oktagonu. Fanoušci MMA se konečně dočkali a dlouho očekávaná Odveta století je tady. Vyprodaný fotbalový stadion v pražském Edenu uvidí v sobotu večer druhé setkání legendárních zápasníků Karlose Vémoly s jeho slovenským rivalem Attilou Véghem, kteří si to proti sobě rozdají v rámci hlavního zápasu výjimečného 58. turnaje žlutočerné organizace.

Karlos Vémola (vpravo) a Attila Végh si to proti sobě rozdají v rámci ostře sledované Odvety století. | Foto: se souhlasem Oktagonu MMA

„A líví dožrali mou – Attilka je zpátky!“ Dnes již legendární věta z úst slovenského bijce, který v listopadu roku 2019 suverénně ovládl ostře sledovaný Zápas století. Jeho špičkové KO v prvním kole tehdy nadchlo nejen zaplněnou O2 arenu a české legendě Karlosi Vémolovi naopak sebralo všechny naděje na velký návrat do UFC.

Nyní po více než čtyřech letech se oba rivalové a hlavní tváře domácí MMA scény opět setkají tváří v tvář uprostřed klece. Tentokrát v rámci dlouho očekávané Odvety století. Konečně!

Bylo jasné, že k této bitvě dříve, či později rozhodně dojde. Snad žádný jiný zápas si oddaní fanoušci Oktagonu nezasloužili tolik jako právě druhé pokračování ságy Vémola vs Végh. Dvou šampionů, jejichž životní příběhy vynesly česko-slovenskou značku až mezi elitní světové MMA organizace.

A už v sobotu večer napíšou další nezapomenutelnou kapitolu při příležitosti největšího turnaje v dosavadní historii Oktagonu. V pražském Edenu, domově fotbalové Slavie, kam dorazí téměř třicet tisíc nadšených příznivců bojových sportů. S úvodním ceremoniálem, státní hymnou či dokonce unikátní Halftime show.

Do slova a do písmene, tohle bude pořádný cirkus. „Přijde spousta lidí, kteří si to užijí poprvé jenom proto, že je to velké a mají rádi být u velké věci. A chtěl bych, aby zažili opravdu světovou show,“ pronesl ještě před zahájením galavečera promotér organizace Ondřej Novotný.

Právě on byl jedním z těch, kdo sledoval páteční vážení a staredowny dvou odvěkých rivalů doslova z první řady. A především odpoledne byl ve vzduchu cítit klid před obrovskou bouří.

„Krásný pocit. Děkuji, Praho! Je pro mě velká čest zápasit na fotbalovém stadionu,“ vzkázal Attila Végh na veřejném vážení před fanoušky. „Prošel jsem dlouhou a těžkou cestu. V kleci se ukáže, kdo je lepší bojovník. Jestli já, nebo Karlíto,“ dodal aktér přímého boje o krále polotěžké váhy.

Slovenský zástupce si do Prahy přivezl rovněž speciální talisman – Luigiho ze slavné série videoher Super Mario. Toho obdržel přímo od svého syna. „Daroval mi ho a řekl, ať si ho vezmu a on mi dá na oplátku sílu, kterou potřebuju,“ prozradil Végh ve videu od Oktagonu.

Velice soustředěně však vypadal na pátečním vážení i jeho soupeř Karlos Vémola, pro něhož sobotní Odveta století znamená úplně všechno. „Na tenhle moment jsem čekal vážně dlouho. Chtěl bych vám poděkovat. Když jsem tehdy začínal, tak tolik lidí, kolik je tady na vážení, nechodilo ani na galavečery,“ řekl 38letý Terminátor.

Také on se na výjimečný turnaj na fotbalovém stadionu nesmírně těší. „O tomto se nám ani nesnilo a nikdy na to nezapomenu. Díky fanouškům, Oktagonu i Véghovi. Nikdo z nás se nezranil a bude to epické. Jdeme si tam ublížit. Lvi budou žrát první!“ zakřičel odvážně.

Bude to jejich poslední vystoupení v kleci, nebo se v Edenu naopak položí základy pro historickou trilogii? Odpověď leží na zápasové kartě speciálního 58. turnaje, který bude rozhodně stát za to.