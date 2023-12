Už v sobotu zakotví československá organizace Oktagon MMA v Ostravě, kde bude odšpuntován jubilejní 50. galavečer bojových sportů. Na další vystoupení před domácími fanoušky se chystá osmadvacetiletý zápasník Matěj Kuzník, který má za sebou skutečně nevšední životní cestu. Když v pouhých sedmnácti letech definitivně seknul se studiem, snil jenom o tom, že se jednou stane šampionem. A nyní sám sobě dokazuje, že na to i po náročném zranění stále má. „Už i maminka mi prominula,“ zavtipkoval v rozhovoru pro Deník rodák ze severu Moravy.

MMA zápasník Matěj Kuzník. | Foto: se svolením Matěje Kuzníka

Po roce zase zpátky v Ostravě. Tam, kde to vlastně celé začalo. Má to pořád stejné kouzlo?

Stoprocentně ano. Jak jste sám řekl, tam to celé začalo, takže to pro mě má stále obrovský náboj. Když jsem v Ostravě zápasil před rokem, tak jsem měl zrovna menší pochybnosti o své kariéře. Nebyl jsem na tom zdravotně nejlépe, ale dokázal jsem ten zápas vyhrát a zase se nakopnout do další práce. Právě tam jsem získal ten důležitý pocit a jistotu, že mohu nadále pokračovat.

Když vedení Oktagonu oznámilo další galavečer ve vašem rodném městě, měl jste okamžitě jasno, že tam zkrátka nesmíte chybět?

Já jsem tam chtěl zápasit už v březnu, ale tehdy tam probíhal Tipsport Gamechanger, takže mi to bohužel nevyšlo. Každopádně nyní jsem moc rád, že jsem tu šanci dostal a mohu se zase ukázat doma v Ostravě. Nebudu vám lhát, doma bych chtěl zápasit co nejčastěji. Lidé tady MMA milují a váží si toho. Pro mě v lecčem naprosto výjimečné.

Dříve do toho několikrát hodila vidle koronavirová pandemie, poté pro změnu zranění kolene. Neříkal jste si někdy, že vám to někdo musí dělat schválně?

Vnímal jsem to jako takové malé prokletí, zejména během pandemie. Vzpomínám si na jeden galavečer, který měl být právě v Ostravě. Do začátku zbývaly asi tři dny, já byl v brutální dietě, chystal se na zápas, jenže z ničeho nic začal řádit virus a bylo po turnaji. Podobná situace se pak opakovala ještě jednou. Tehdy jsem si opravdu říkal, jestli ještě někdy budu zápasit před lidmi, natož v domácím prostředí.

Ondra Novotný jakožto hrdý Ostravák teď pro vás musí mít velké pochopení.

Věřím, že ano, nicméně tyhle věci s ním řeší spíše můj manažer a trenér. Když se s Ondrou potkáme třeba na vážení, tak prohodíme pár slov, ale turnaje v Ostravě neprobíráme. (smích)

Takže žádné probírání aktuální formy Baníku neprobíhá?

Na to moc nepřichází řeč, jelikož já nejsem žádný zarytý fanoušek Baníku. Párkrát jsem na fotbale byl, ale k žádné skupince chuligánů jsem se nikdy nepřipojoval. Každopádně s pár fotbalisty se samozřejmě znám a celkově k ostravským sportovcům chovám velký respekt. Líbí se mi, jak jsme správně tvrdí. Kraj rázovitý, znáte to. (smích)

Český MMA zápasník pod křídly Oktagonu Matěj Kuzník.Zdroj: se svolením Oktagonu MMA

Nicméně kamarádi z Ostravy vám stěhování do Prahy asi jen tak neodpustili, viďte?

Tohle vám nikdy neodpustí, tak to zkrátka je. Ale je to vtipné, na jednom místě poslouchám, že jsem naplavenina, na tom druhém jsem pro změnu zrádce. Je to taková ta pomyslná nálepka, které se jen tak nezbavíte.

Před rokem jste si doma dokázal poradit s Němcem Aslanerem, přitom samotný zápas asi neskončil úplně podle představ. Jak na tento duel s odstupem vzpomínáte?

Přiznám se, že ze začátku to pro mě bylo malé zklamání. Ano, vyhrál jsem svou technikou, ale pořád tam byl ten fakt, že tomu výrazně napomohlo soupeřovo zranění. Nicméně jakmile vychladly všechny ty emoce, tak jsem nad tím znovu popřemýšlel a řekl si: „Sakra, vždyť já byl ve všech ohledech lepší, nemám se za co stydět.“ Ve svém světě bych ho tak či onak porazil. A tak jsem si to nastavil v hlavě.

Jak jste sám řekl, po celou dobu zápasu jste v kleci dominoval. Mrzelo vás trochu, že jste nedostal prostor ukončit soupeře připravenou taktikou?

Dívejte, jedna věc je příprava na ten daný zápas. Ale málokdy se stane, že pak v kleci dokážete předvést všechny prvky z tréninku. Samozřejmě máte nějaký gameplan, ale stejně je to pak velký chaos, do kterého skočíte a musíte v něm umět improvizovat. Takže jsem byl hlavně rád, že jsem si připsal vítězství. To je nakonec stejně to nejdůležitější.

Vy sám byste mohl o zraněních kolene vyprávět celé večery. Když jste viděl Aslanera v bolestech, zřejmě se vám leccos vybavilo v paměti, že?

Přišlo mi to jako paradox. Já se celou dobu obávám, aby to koleno vydrželo, a pak vyhrajete zápas tím, že se zraní soupeř. Ten život je někdy vážně zajímavý. Ale určitě se člověku leccos vybaví. Moje koleno už má za sebou pár operací, několik těžkých chvil, to už z hlavy jen tak nedostanete. Nicméně mám okolo sebe spoustu kolegů, kteří si prošli podobnými momenty a bojují i nadále. To mi dodává obrovskou motivaci.

Jak je na tom koleno nyní, už vyhlížíte pouze lepší zítřky?

Snažím se neustále dívat dopředu. Na tréninku do něj dostávám obrovské rány, takže si troufám říct, že je otestované snad všemi způsoby. Ale víte, jak to ve sportu chodí. Stát se může cokoliv. Důležité však je, aby člověk neuhýbal od svých stereotypů a neměl žádný strach, protože právě z toho pak pramení zranění.

Co na to rodina, dělá si o vás pořád velké starosti?

Mamka neustále, ale i táta bývá hodně nervózní. Každopádně s odstupem času už to začali brát tak, jak to je. Uvědomují si, že mají doma zápasníka, který občas schytá nějakou tu ránu. Když ovšem zápasím, tak neustále fandí a podporují, čehož si vážím úplně nejvíc.

Maminka už vám prominula divoké mládí, když jste v pouhých sedmnácti letech nadobro opustil školu?

Myslím si, že už ano. (smích) Samozřejmě by byla ráda, kdybych si ještě dodělal nějakou školu, ale já v tom momentálně nevidím žádnou motivaci. Neustále se vzdělávám, absolvuji různé kurzy, nicméně všechno to směřuji ke sportu a práci, která mě živí. Přiznám se, že ze začátku byli naši hodně naštvaní, hodně totiž lpěli na studium, ale teď už se na to všechno díváme s nadhledem.

Pojďme spolu zpět do Ostravy. Za týden vás čeká zápas s Íráncem Hosseinpourem, který už je na domácí scéně poměrně známou firmou. Jak ho vnímáte se svým týmem?

Vnímáme ho jako zápasníka, který je velký tvrďák a bojovník v jedné osobě. A rozhodně nepůjde do klece prohrát. Má spoustu technických chyb, ale vždycky to dokáže dorovnat svou agresivitou a urputností po celou dobu zápasu. Má můj velký respekt a těším se na něj. Chci pořádnou bitvu, během které zúročím veškerou dřinu a předvedu to nejlepší.

Český MMA zápasník pod křídly Oktagonu Matěj Kuzník.Zdroj: se svolením Oktagonu MMA

Předpokládám tedy, že cílem bude opět ukončení ještě před limitem.

Bylo by to určitě pěkné. Přeju si hezký zápas a k tomu nějaké super ukončení. Je mi asi jedno jakým způsobem, ale byl bych rád, pokud by se jednalo o něco z mého arzenálu. Něco, co jsem se v přípravě naučil, aby se mi dostalo toho zadostiučinění, že ty jednotlivé věci dělám správně.

Naprosto rozumím. Co pozice papírového favorita, vyhovuje vám, nebo se raději vidíte v roli outsidera?

Abych byl úplně upřímný, tak tohle vůbec neřeším a nějak mě to ani nezajímá. Zrovna minule v Ostravě jsem se tím malinko ničil, jelikož jsem byl na základě vypsaných kurzů jednoznačný favorit, přitom proti mně stál neuvěřitelně silný protivník. Trochu mě zklamalo, že ho takhle shodili, protože pak se velice podobně nahlíželo i na moje vybojované vítězství. Hlavně si to nepouštět do hlavy a myslet jen na svůj výkon. S tímto nastavením chci jít do sobotního duelu.

Meditace, návštěva kaváren, ale také mnoho dalších rituálů. Čím jste si tentokrát zpestřil svou přípravu na zápas?

Myslím si, že tam nic nového nepřibylo. Spíše se držím svých nastavených rituálů, na které hodně dbám. Vedu si vlastní tréninkový deník, pravidelně se koukám na videa z tréninků a celkově se snažím jít v těchto aktivitách více do hloubky. Začal jsem se důkladněji zaměřovat také na svůj spánek a regeneraci. Nicméně i návštěva kaváren je nedílnou součástí. (smích)

V čem jste se tedy od posledního zápasu s Polákem Legierskim nejvíce posunul?

Asi celkově ve svém přístupu k MMA. Zatímco dříve jsem někdy docházel na tréninky, abych měl hlavně splněno a mohl se věnovat i dalším věcem, nyní se snažím být fighterem od rána až do večera. Věnovat tomu sportu všechno a neodklánět svou pozornost někam jinam. Tím neříkám, že by měl zápasník trávit veškerý svůj čas v gymu, ale určitě by měly být nastavené určité priority. A od toho se pak mohou odvíjet další aktivity.

Kdo vám tento přísný režim natřískal do hlavy?

Z velké části za to vděčím svému mentálnímu kouči Vítu Schlesingerovi, který mě toto poselství předal. Já jsem tedy hodně věcí dělal už předtím, ale nyní se mi podařilo ty jednotlivé rituály ještě více zdokonalit. A neuvěřitelně mi to pomáhá. Stejně tak jsem obklopen velkými odborníky na MMA, od nich zase dostávám různé pohledy na zápasení jako takové.

Nutíte něco takového i svým klientům, když se zrovna v Praze převléknete do trenérského obleku?

Snažím se, ale na nikoho rozhodně netlačím. Mám obrovskou škálu klientů, ať už jsou to kluci, kteří chtějí zhubnout a berou svou přípravu opravdu vážně, nebo rostoucí poloprofesionálové, s nimiž trénuju na první zápasy a podobně. Takže asi záleží na jednotlivých případech. Nicméně v trenérské branži se řídím tím, že je určitě lepší jít svým svěřencům příkladem, než se jenom předvádět nějakými moudry.

Když se zápas s Hosseinpourem vydaří, rozhodně zůstanete ve hře o pás šampiona lehké váhy Oktagonu. Chtěl byste si říct o titulový zápas už v Ostravě?

Zase musíme trochu zpomalit. Je třeba být pokorný, ta cesta k titulu je nesmírně trnitá, navíc svůj poslední zápas jsem prohrál. Nyní musím hlavně zvítězit a poté si s týmem nastavíme další metu. Uvidíme. Ale samozřejmě titul je nadále ve hře a na to se také plně soustředím.

Český MMA zápasník pod křídly Oktagonu Matěj Kuzník (vpravo).Zdroj: se svolením Oktagonu MMA

Každopádně nějakou sladkou odměnu po Ostravě už jste si určitě vybral, nemám pravdu?

Je to tak, po zápase mě čeká tradiční rabování v gastronomických podnicích. Chystám otočit všechny možné restaurace a kavárny v Ostravě i Praze, takže by se k zápasové odměně hodil i nějaký ten bonus za výkon večera. To by pak byla ještě zajímavější výprava. (smích)

Máte při svých toulkách po restauracích nějaké favority?

Kdybych to měl shrnout dohromady, tak mám rád úplně všechno. Velice mi chutná naše domácí kuchyně, nějaká ta tučná jídla, která během přípravy nemůžu. Steaky, burgery, kolena či žebra, na tom si vždycky pochutnám. Stejně tak ale zbožňuju i sladké dobroty. Sakra, teď jste mi úplně nahnal chutě, což není před zápasem úplně ideální. (smích)

A na Vánoce se do Ostravy zase vrátíte, nebo zůstanete v Praze?

Budu určitě u rodičů v Ostravě. Moc se na to těším, protože nám to v posledních letech mockrát nevyšlo. Konečně tak strávíme vánoční čas pospolu a doufám, že i s vítěznou náladou.