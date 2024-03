Minulý týden na 54. galavečeru Oktagonu v Ostravě úspěšně obhájil pás šampiona střední váhy, a potvrdil tak nezpochybnitelnou pozici nejlepšího zápasníka československé organizace. Na cestě za čtvrtým vítězstvím v řadě se však Patrik Kincl tentokrát hodně nadřel. A to nejen v kleci, ale už během samotné přípravy. O náročných dnech a týdnech se domácí ikona rozpovídala až po titulovém zápase ve svém pořadu Fight and Talk.

Český MMA zápasník a šampion Oktagonu Patrik Kincl. | Foto: Štěpán Černý/Oktagon MMA

Takový scénář titulové obhajoby si rozhodně nepředstavoval ani v tom nejhorším snu. Nejprve si musel projít doslova šílenou přípravou plnou nečekaných překážek, aby pak v kleci svedl s polským ranařem Piotrem Wawrzyniakem svůj nejtěžší zápas pod hlavičkou Oktagonu.

Oktagon v Ostravě: Králem Kincl, Češi ze hry. Řešil se skandál, plný dům nebyl

Klasik by to nejspíš vystihl slovy: „Těžko na cvičišti a paradoxně ještě náročněji na bojišti.“ Držitel královského trůnu střední váhy Patrik Kincl to ale opět zvládl. A pás šampiona se zaslouženě vrátil zpět do Hradce Králové.

„Pro mě to není klišé, kdybych vás neslyšel v zádech a nehnali jste mě, tak bych prohrál. Díky za to,“ děkoval český fighter hned v kleci ostravskému publiku, které mu vytvořilo fantastickou kulisu. A ukončení soupeře na pověstný arm-triangle? „Jezdíme to, není to moje technika, ale dnes to vyšlo. Byl to ten den,“ prozradil Kincl.

To byla jen malá ochutnávka ze zdárného happyendu celého příběhu titulové obhajoby. Samotný děj však optimismem tolik nesršel. „Celá ta moje příprava byl jeden fu*k up za druhým,“ přiznal 34letý zápasník ve svém tradičním Fight and Talku po skončení galavečera.

Náročné zotavování po zlomené očnici, další zdravotní komplikace, absence vítězného trenérského týmu, ztráta blízkého člena rodiny i tradiční potíže s váhou. Do ideálního rozpoložení před klíčovou bitvou v kleci to mělo tentokrát skutečně hodně daleko.

Kincl: Absence trenérů? Už jsem se tomu smál

Už naposledy měl Kincl s vážením poměrně velké problémy, i proto se nyní musel mít na pozoru. Splnit limit však musel už za pouhý měsíc. „Bylo to zase náročné a i to doplňování jsem si teď fakt hlídal. Měl jsem dokonce glukometr, abych si hlídal cukr, aby mi to neskákalo do nějakých nesmyslů,“ přiblížil v pořadu.

Obhájce pásu se navíc musel obejít i bez svých trenérů Dušana Macáka s Petrem Schlegelem. „Dušan, můj dlouholetý head coach, měl rodinný problémy a musel odletět do Austrálie. S tím jsem se ale srovnal, úkoly od něj jsem měl daný. A tréninky jsme spolu odjeli,“ zasmál se Kincl.

Skvělý výkon na titul v KSW nestačil. Spíš ho*no než válka, smutnil Brichta

„Jenže v den zápasu, když jsme šli na oběd, mi napsal i Petr, který je se mnou ještě déle, že celou noc proležel v horečkách. Ani se nemohl hnout z postele,“ pokračoval v popisování nečekaného rozpadu trenérského týmu.

Do klece tak českého bijce nakonec doprovodil svěřenec Jakub Bahník s dalším blízkým kolegou a zápasníkem UFC Davidem Dvořákem. „Nakonec jsme to polepili, ale už jsem se tomu fakt smál,“ přiznal loňský přemožitel legendárního Karlose Vémoly.

Dědeček byl pro mě numero uno

V tu chvíli ale šla veškerá legrace stranou. „Měli jsme i rodinný problémy. Myslel jsem si, že to bude v pohodě, ale pořád mi to v hlavě vyskakovalo. Děda umřel,“ zvážněl Kincl.

„V dětství to pro mě byl člověk numero uno. Kdybych si měl v dětství vybrat, jestli budu celý den ležet ve sladkostech a koukat na pohádky, nebo pojedu s dědou na nucený práce, tak jedu s ním,“ prozradil.

S nesmírně těžkými chvílemi si ale poradil na výbornou a jeho další špičkový výkon poté ocenil i samotný promotér Oktagonu Ondřej Novotný. „Šampion se pozná, i když se zrovna nedaří. A ty šampionem jsi,“ vzkázal na adresu vítěze sobotního boje o titul.

Novotný: Lépe mířit ke hvězdám a minout, než na hnůj a trefit. U Edenu nezůstane

A tak má československá organizace nadále svého domácího krále střední váhy i nového žebříčku napříč všemi váhami. Na toto vítězství ale Patrik Kincl rozhodně nikdy nezapomene.