Domácí fanoušci Oktagonu se konečně dočkali. Dosud neporažený šampion střední váhy a obrovská ikona žlutočerné organizace Patrik Kincl smetl ze stolu polskou nabídku a rozhodl se pokračovat pod hlavičkou značky, která jej vystřelila až na královský trůn. Už za několik málo týdnů však čeká rodáka z Hradce Králové další těžká obhajoba v kleci. A kde jinde než na pompézním galavečeru v pražském Edenu.

Český MMA zápasník a šampion Oktagonu Patrik Kincl | Foto: Oktagon MMA/Štěpán Černý

Když v březnu opět dokázal obhájit pás šampiona Oktagonu ve střední váze, bylo již dopředu jasné, že se jedná o jeho poslední vystoupení v rámci kontraktu. A co bude dál? Zájem o služby Patrika Kincla byl pochopitelně obrovský, domácí značka si však rozloučení se svým klenotem nechtěla představit ani v tom nejčernějším snu.

Konkurenční polská organizace KSW se dokázala českému zápasníkovi dostat pod kůži, na stůl položila poměrně zajímavou smlouvu, nicméně současný král P4P žebříčku Oktagonu se nakonec rozhodl zůstat věrný domácím fanouškům.

Velice důležitý, ne-li úplně klíčový, podpis před začátkem divokého programu. „Hlavním důvodem pro setrvání v Oktagonu byl výhled, který nabízí. Tím myslím velké události jako turnaje v Edenu a na frankfurtském fotbalovém stadionu. Navíc příští rok by měl snad dopadnout i Tipsport Gamechanger,“ vysvětlil Kincl své nelehké rozhodnutí.

„Došel jsem zkrátka k závěru, že na téhle lodi chci zůstat i do budoucna,“ dodal fighter, jenž už má za sebou v Oktagonu čtyři titulové souboje. Všechny samozřejmě s vítězným happyendem.

Obří projekty, které chystá značka pod vedením česko-slovenského dua promotérů, naopak odsunuly na vedlejší kolej polského vrstevníka, jenž měl na bijce s přezdívkou Inspektor velké choutky. „Chtěli, abych byl jejich ambasadorem na české půdě, kde si chtějí postupně upevnit pozici,“ přiznal královehradecký rodák.

Všem spekulacím už je ovšem definitivní konec a celý Oktagon si nyní může pořádně vydechnout. Současný šampion střední divize zůstává a už vyhlíží první výzvu v rámci nového kontraktu. Ta zavede Kincla na fotbalový stadion v Edenu, kde se 8. června uskuteční ostře sledovaný galavečer s pořadovým číslem 58.

A jak jinak odšpuntovat další kapitolu než titulovou bitvou na historickém eventu. V kleci se mu tentokrát postaví vyhlášený ranař Matěj Peňáz, další dosud neporažený bijec pod hlavičkou Oktagonu.

V přátelské atmosféře

Vyhrocenou bitvu plnou ostrých slov a urážek však v tomto případě nečekejte. Oba nadcházející soupeře totiž pojí kamarádský vztah, který si vybudovali na společných trénincích. Takže vlastně naprostý opak vyhroceného vztahu s Karlosem Vémolou.

„MMA je sport jako každý jiný. A tato atmosféra mi sedí. S Matějem jsme kamarádi, teď to holt na nějakou dobu přerušíme a po zápase budeme zase v pohodě,“ pronesl s úsměvem na tváři 34letý držitel pásu.

Podobně to vidí i Kinclův vyzyvatel, kterého čeká v Edenu největší bitva v dosavadní kariéře. „Pro mě by byla jakákoliv rivalita hraná, protože se s Patrikem znám a jsme zadobře. Je to skvělý sportovec a já ho respektuji. Čeká nás zápas, ve kterém se ukáže, kdo je lepší a kdo to chce víc,“ řekl Peňáz.

Sám Kincl, který vyšplhal na čelo střední váhy výhrami nad Krištofičem, Lohorém, Vémolou a Wawrzyniakem, si moc dobře uvědomuje svou momentální pozici. „Bojoval jsem už s výše postavenými bojovníky. Zápasem s Matějem můžu hodně ztratit a relativně málo získat,“ přiznal.

„Vyhrát titul Oktagonu a porazit tak zkušeného šampiona jako je Patrik. To je pro mě velká příležitost,“ má naopak jasno 27letý dlouhán s instinktem zabijáka.