Fenomén, jehož popularita napříč domácím sportovním publikem nabírá každým dalším galavečerem na bezkonkurenční síle. A to všechno má na svědomí duo sehraných promotérů, kteří si s Oktagonem vyšlapali cestu z lokálních turnajů až mezi evropskou špičku MMA. Už za týden nakoukne úspěšná československá organizace do Bratislavy, tentokrát i s největší ikonou Karlosem Vémolou. Nejen o jeho titulovém zápase se v exkluzivním rozhovoru pro Deník rozpovídal Pavol Neruda, jeden ze spoluzakladatelů slavné značky.

Pavol Neruda (vlevo) po boku svého kolegy Ondřeje Novotného v rámci galavečera Oktagonu. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Oktagon se opět vrací do Bratislavy. Pro vás v podstatě za barákem, to musí mít skutečně výjimečný náboj, viďte?

Je to tak, jednoznačně. S Bratislavou se mi okamžitě vybaví můj velký sen, který jsem měl, když jsme tento projekt rozjížděli. Tehdy jsem si říkal, jaké by to asi bylo, kdybychom jednou dokázali takovou arénu zaplnit. A dnes, když sem přijíždíme, tak si říkám prostě wow! Že se to celé podařilo, že chodí stále více lidí, jaké máme fanoušky. To je opravdu fantastický pocit.

Vnímáte tedy bratislavskou Tipos arénu podobně jako třeba váš kolega Ondřej Novotný nedá dopustit na O2 arenu v Praze?

Osobně asi ano, nicméně my jsme s Ondrou takoví ti praví Čechoslováci. (úsměv) Takže oba vnímáme tyto turnaje, ať už v Bratislavě či Praze, jako domácí a jedinečné.

Když se vedou debaty ohledně turnajů na Slovensku, jste povětšinou ten šéf, před kterým ostatní sklopí uši?

(smích) Bylo by to asi zajímavé, ale tak to vůbec není. Už od samého začátku to máme spolu nastavené tak, že v těchto věcech fungujeme jako jeden člověk. Máme zkrátka společnou vizi a dokážeme se vždy parádně sladit. Ještě nikdy se nám nestalo, že bychom každý měli úplně odlišný plán a snažili se ho nějak protlačovat.

Duo úspěšných promotérů Oktagonu Pavol Neruda (vlevo), Ondřej Novotný.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

Co tentokrát nabídne Oktagon v Bratislavě?

Jsem přesvědčený, že to hlavní lákadlo je jasné. Po dlouhé době budeme svědky opravdu výjimečného momentu, kdy se o titul pobijí Čech se Slovákem. Na mysli mám samozřejmě zápas Karlose Vémoly s Pavolem Langerem, který bych se nebál nazvat druhým zápasem století. Situace, k níž už v této váhové kategorii nemusí nikdy dojít. Zase se proti sobě postaví Česko proti Slovensku, tentokrát navíc půjde o setkání dvou absolutních protipólů. Za mě jednoznačně největší moment večera.

Večera, jemuž budou opět přihlížet zaplněné tribuny. Je to ten nejdůležitější feedback, který s Ondrou můžete dostat?

Určitě. Že to lidi zajímá, že je naše show baví, to je v podstatě ten hlavní důvod, proč to děláme. Přináší nám to nadšení, které nás poté ještě více motivuje k tomu posouvat náš projekt dále. A jsou to právě plné arény a stále větší počet nových fanoušků, co nám dává to pravé měřítko toho, jak si ve skutečnosti vedeme. Zároveň to pak vnímáme jako krásnou odměnu za tu tvrdou práci. Nejen já a Ondra, ale celý náš tým Oktagonu.

Největší pozornost si pochopitelně vyžádal Karlos Vémola. Věříte mu, nebo jsou obavy fanoušků zcela na místě?

Musím se přiznat, že ještě do minulého týdne jsem měl všechny karty vsazené na Langera. Nicméně když jsem se poté více ponořil do celého příběhu tohoto zápasu, tak začínám malinko favorizovat Karlose. Nevím proč, ale mám pocit, že všechny ty jeho zkušenosti a nejtěžší momenty v kleci, kterými si už prošel, mohou Pavola v kleci sežrat. On je sice typ člověka, jenž je na věci jako je popularita a sláva poměrně imunní, ale určitě to teď musí cítit. Takže momentálně si myslím, že zkušenosti budou hrát v Karlosův prospěch.

Na druhou stranu, když jsem viděl poslední dva duely Karlose, tak to žádná „Vémolice“ z jeho strany rozhodně nebyla.

A to je ta druhá strana mince, přesně tak. Karlos ukázal velké mezery, ať už to byl zápas s Patrikem Kinclem či jeho souboj na Štvanici. A pokud si to Pavol pohlídá, tak je klidně možné, že si pás šampiona odnese on. Opravdu těžko se mi hledá jednoznačný favorit tohoto zápasu.

Příběh dvou odlišných světů se ale marketingovému týmu povedl náramně, nemám pravdu?

Absolutně, tohle snad ani nešlo vymyslet lépe. Každá organizace potřebuje mít svého Karlose. Podobně jako je to v UFC McGregor, ve fotbale Neymar či basketbale Michael Jordan. A proti němu se nyní postaví naprosto obyčejný kluk z Košic, který jezdí na tréninky městskou dopravou, doma v bytě věší prádlo na balkoně, zatímco jeho soupeř žije v přepychu a v baráku má vlastní ZOO. A je pochopitelné, že spousta lidí se ztotožňuje spíše s příběhem Langera, jenž ve své podstatě žije podobný život jako většina z nás. No, bude to hodně zajímavé. (smích)

Který ze světů je vám osobně bližší?

Z lidského hlediska je příběh Pavola Langera opravdu krásný. Ale stejně tak ani nehaním životní styl Karlose. A to asi z jediného důvodu, protože ho dobře znám. Kdyby tomu tak nebylo, tak nejspíš nebudu jeho skalním fanouškem, každopádně já měl tu možnost poznat jeho chování i mimo kameru. Je to příjemný a férový chlap, takže i jemu patří mé sympatie.

Dovedete si představit, co by následovalo v případě Karlosovy porážky?

My úplně nemáme ve zvyku si dopředu malovat určité scénáře. Samozřejmě když je to jasné, tak máme připravené určité varianty, každopádně v tomto případě jsme nad tím nějak více nepřemýšleli. Ale víme, že každý další zápas přináší nějaké nové příležitosti. Je pochopitelné, že v případě vítězství Karlose by to bylo pro náš tým malinko jednodušší, nicméně i Langerova výhra by rozhodně rozepsala zajímavý příběh s výhledem do budoucna.

Proč si velká část fanoušků MMA přeje právě jeho prohru?

Podívejte se, Karlos je sám o sobě velice specifická persona, člověk, který zkrátka vybočuje z normálu. Má doma lvy a žraloky, manželku s obrovským poprsím a výraznou image, jezdí v drahých autech a tak podobně. My ve společnosti máme rádi věci zajeté ve správných kolejích, což on má ale úplně jinak. A zejména pak na kameře to může působit velice kontroverzně. Není tak žádným překvapením, že to spoustě lidem jednoduše vadí.

Vadí natolik, že jeho poslední zápasy provází hlasitý pískot?

No, často si pokládám tu otázku, kde se to vlastně zlomilo, proč se to celé otočilo. Vzpomínám si, že po zápase s Attilou Véghem byl každý jeho duel obrovskou událostí, fanoušci ho žrali a obdivovali. A dnes naopak v arénách slyšíme hlasitý pískot. Po prohře s Patrikem Kinclem mu dokonce nadávali na ulici. Je to zajímavé, ale to zřejmě k životu takových osobností patří.

Po Bratislavě přijde na řadu dlouho očekávaný Manchester. Asi budete souhlasit, když řeknu, že se jedná o dosavadní strop?

Ano, je to takový další strop na naší cestě. Bratislava, Praha, poté expanze do Německa a nyní dokonce Anglie. Zkrátka úžasné a moc se na to těším. Je to neuvěřitelné množství nových věcí, úplně nový trh, kde platíme za totální outsidery. Takže zase se tak trochu vracíme na začátek, kdy jsme vzali náš produkt a začali ho trpělivě a s pokorou představovat potenciálním partnerům. A anglický trh je úplně odlišný. Všichni se chtějí bavit, dostáváme velký prostor, zároveň se ale pohybujete v naprosto jiné cenové kategorii.

Začal tak Ondra více pilovat angličtinu? Napadlo mě, jestli ho nechcete přihlásit na nějaký rychlokurz.

(smích) No vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Ale není v tom sám, ani moje angličtina totiž není úplně perfektní. Je to zkrátka něco, s čím musíme pracovat, otázkou ovšem zůstává, jak to budou kousat ty dané lokály. Pro ně to musí být úplná hrůza. Horor! (smích) Každopádně si myslím, že se zlepšujeme, partneři si nijak nestěžují, navíc k tomu máme i další zahraniční tváře organizace, kteří vystupují právě na zahraničních turnajích.

Pavol Neruda na jednom z galavečerů Oktagonu MMA.Zdroj: se svolením Oktagon MMA

Když jsem si pročítal, co o vás lidé píší, tak mě zaujalo, že jste navenek nenápadný a klidný. To samé však platí i uvnitř, nebo umíte vystřelit?

Tohle by asi měli posoudit jiní, ale troufám si říct, že jsem klidný. Mám takovou svou filozofii, že jakmile člověk vybouchne, tak v podstatě prohrál a nezvládl tu situaci. A podle mě to platí v životě nás všech, protože většinou právě v emocích děláme ty nejhloupější rozhodnutí a vypouštíme věci, kterých poté litujeme. I proto se snažím řešit veškeré problémy s rozvahou a bez nervů. Ale je pravdou, že ne vždy to dodržím. O tom by mohl Ondra vyprávět…(smích)

Psychická rovnováha je ovšem v této branži naprosto klíčová, viďte?

Jednoznačně ano, já sám to na sobě pociťuji každý den. Když to dokážete, tak je to obrovský dar. Někdy si pokládám otázku, jak je možné, že zrovna já s Ondrou dokážeme vést takhle úspěšnou organizaci. A poté si uvědomím, že to vlastně není náhoda. Máme určitý soubor vlastností a předností, včetně právě psychické odolnosti, která se už několikrát ukázala jako klíčová. Nechci však, aby to vyznělo nějak namyšleně. Spíš si toho opravdu vážím.

Smysl pro detail, další vaše přednost. Nad čím teď nejvíce přemýšlíte?

Asi nad blížícím se Manchesterem. To je každodenní starost a pilovaní do posledního detailu. Jak to udělat, jak vymyslet dokonalé promo, aby se to i v Anglii stalo oblíbeným fenoménem. Je s tím strašně moc práce, všechno je složitější než tady u nás doma, ale to je přesně ten smysl pro detail, jak jste zmínil. A zároveň i obrovská výzva.

S Ondrou si rádi vyslechnete názory fanoušků, připomínky a nejrůznější postřehy. Je něco, na čem už pracujete a vylepšujete?

Určitě. Nebudete tomu věřit, ale je toho opravdu hodně. My sami cítíme, že některé věci třeba nejsou úplně v pořádku, a když nám to pak dají vědět i fanoušci a obecně veřejnost, tak je to skutečně signál k nápravě. I proto jsou pro nás feedbacky a všemožné zpětné vazby důležité. Momentálně se jedná zejména o vylepšení přenosu, tam vidíme pořád prostor ke zlepšení.

Co nějaké další zastávky, máte své vysněné destinace, se kterými budete u Ondry lobbovat?

Mám takové dvě oblíbené. Jednou je malinko překvapivě Švédsko. Nevím ani proč, ale je to pro mě krásná země, kde jsem při svých návštěvách poznal, že lidi tam mají MMA v lásce. Ale ten největší sen je samozřejmě Španělsko. Říkám Ondrovi: „Pojeďme konečně tam“! (smích) Je tam teplo a všechno možné. Navíc by mě velice lákalo udělat turnaj v Koridě, kde se pořádaly býčí zápasy. Dnes už jsou na spoustě místech zrušené, tím pádem jsou bez svého využití. A přitáhnout tam MMA? Říkám si, proč do toho nejít. Za mě to má rozhodně potenciál.

Arabská chapadla vás zatím nelákají?

Těžko říct. Už jsme nějakým způsobem v kontaktu, absolvovali jsme pár telefonátů, ale zatím nic není v plánu. Nicméně je zajímavé, jak se postupem času dostanete z meetingů s lokálními investory až k zájmu ze strany Arábie. Rozhodně by to bylo pro obě strany lukrativní tam uspořádat jeden či dva turnaje ročně. Nabídka lákavá a uvidíme. Necháme se překvapit.