Vyvrcholení roku, o kterém se promotérům československé organizace Oktagon MMA snad ani nezdálo. Prosincový 51. galavečer v pražské O2 areně nabídne fanouškům skutečně výjimečný program, kromě finále milionového projektu Tipsport Gamechanger dojde také na titulový zápas úřadujícího šampiona střední váhy Patrika Kincla. A co víc, jako třešnička na dortu nakonec dorazí i loučící se ikona domácí scény Karlos Vémola, jemuž se do cesty postaví další odvěký rival.

Karlos Vémola ovládl titulový zápas se Slovákem Langerem za pouhých sedm vteřin. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Už to vypadalo, že si osmatřicetiletý rodák z Olomouce do konce kalendářního roku nebouchne. Poté, co si jeho poslední přemožitel a současný šampion střední váhy Oktagonu Patrik Kincl vybral za svou příští výzvu raději slovenského bijce Vlasta Čepa, neměl „Terminátor“ žádného adekvátního soupeře do tradičního prosincového turnaje v O2 areně.

Trilogie s Vémolou? Kdepak. Kincl se vysmál svému rivalovi a má novou výzvu

Vytoužená trilogie s nenáviděným protivníkem padla a dalších vyzyvatelů pro českou ikonu před dlouho očekávanou odvetou s Attilou Véghem příliš nezbývalo. Vémola však lákavý předvánoční odpočinek razantně odmítl. „Chci v prosinci zápasit. Není moje vina, že nemají vhodného soupeře. Měli by mi někoho dát,“ nechal se slyšet držitel titulu polotěžké váhy.

A nakonec se přeci jenom dočkal. Už jinak nabitou kartu 51. galavečera tak obohatí rovněž největší jméno československé organizace, která si to v kleci rozdá s odvěkým slovenským rivalem Samuelem „Pirátem“ Krištofičem. Tento vyhrocený duel už měl své datum před dvěma lety, tehdy z něj ovšem vinou zranění domácího zápasníka sešlo.

Novotný: Jejich trashtalky směřovaly právě k tomuto

Fanoušci MMA se ale můžou těšit na velké vyvrcholení dlouholeté nenávisti. Zápas je nyní oficiálně potvrzený, oba soupeři si vzájemně odsouhlasili váhu do 88,5 kg. Konečně!

„Trvalo nám to čtyři roky, možná pět. Byl to jeden z nejzajímavějších zápasů, které jsme chtěli vidět. A nakonec se k němu dostaneme po pětileté nevraživosti,“ řekl pro web Sport.cz promotér Oktagonu Ondřej Novotný. „Oba jsou milovaní i nenávidění, oba mají osobitý styl. A jejich trashtalky směřovaly právě k tomuto,“ dodal.

Začátek vzájemné nenávisti se přitom začal psát už před nějakým časem. Tehdy ještě Vémola ani nepůsobil pod hlavičkou žlutočerné organizace, zatímco jeho slovenský protějšek v ní akorát vystoupal na vrchol pyramidy střední váhy. S titulem šampiona Oktagon výzvy a úctyhodnou sérií devíti výher v řadě byl Krištofič pochopitelně lákavou nabídkou.

„Jestli se Pirát cítí jako opravdový šampion, já bych se tomu nebránil,“ nahodil první návrh český zápasník se zkušenostmi z UFC. To však netušil, že tím zároveň odstartoval děsivou vlnu trashtalků. Obvinění a urážky létaly doslova z jedné strany na druhou. A po přestupu Vémoly do Oktagonu v roce 2019 ještě nabraly na své intenzitě.

Jsou tam ještě nedořešené věci, přiznal Krištofič

„Proti tobě bych nastoupil klidně i se zlomenou nohou,“ provokoval „Pirát“ svého protivníka. Nakonec se promotéři organizace rozhodli přesunout tento rostoucí spor přímo do klece. Tam si to měli na konci roku 2021 všechno vyříkat. Jenže přišlo nepříjemné zranění české jedničky a dlouho očekávané rozuzlení bylo odloženo na neurčito.

Leckdo už tuto letitou rivalitu zřejmě vypustil z hlavy. Teď se ale fanoušci MMA dočkají velkého déjà vu. Vémola vs. Krištofič. Nyní snad i s hlavním chodem přímo v kleci. „Pokud mám v O2 areně s někým bojovat, tak právě s Karlítem. Tam jsou ještě nedořešené věci,“ potvrdil příznivcům na sociálních sítích slovenský zápasník.

Trashtalk irského štváče? Malinko si připadám jako na základce, směje se Pokorný

Ten bude chtít na závěr roku odčinit svou poslední porážku ze Štvanice, kde absolutně nestačil na suverénní výkon Poláka Roberta Bryczeka. Naopak Vémola půjde do zápasu jako čerstvý držitel titulu polotěžké divize, který získal po rekordním sedmivteřinovém KO v Bratislavě.

A je jasné, že prosincová přehlídka Oktagonu v Praze ve znamení loučení „Terminátora“ i titulových bojů bude stát rozhodně za to.