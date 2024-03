Už v sobotu vypukne další, v pořadí již 55. galavečer organizace Oktagon MMA, který bude tentokrát hostit německý Stuttgart. Nabitá karta i s českými a slovenskými akvizicemi vyvrcholí ostře sledovanou odvetou mezi domácím miláčkem Christianem Jungwirthem a slovenským vyzyvatelem Robertem Pukačem. Rodák z Bratislavy se vrací do akce po dvou porážkách v řadě a před sebou má momentálně jediný cíl: vyhrát a vrátit tak německému „Keltovi“ dva roky starou porážku z Šamorína.

Hlavní zápas 55. galavečera Oktagonu: Odveta Christiana Jungwirtha (vpravo) s Robertem Pukačem. | Foto: se svolením Oktagon MMA

Na první vzájemné setkání v kleci rozhodně nevzpomíná v dobrém. Brzy to budou přesně dva roky od zápasu, v němž slovenský fighter Robert Pukač nestačil na nezlomného Němce Christiana Jungwirtha. Jejich bitva na Oktagonu Prime 5 navíc skončila hodně nevšedním způsobem, když první zmiňovaný sám odstoupil ještě před začátkem třetího kola.

Jako hlavní důvod tehdy Pukač uvedl psychické problémy, které uvnitř bojiště udělaly své. „Sám jsem ten zápas ukončil jako vyvrcholení frustrace z celého svého okolí i života,“ prozradil v oblíbeném seriálu Cesta na Oktagon z dílny žlutočerné organizace.

A zároveň vysvětlil, že více než rány zkušeného soupeře původem ze Stuttgartu jej ke dnu sráželo náročné období, které se navíc táhlo už několik měsíců. „V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem v totálně bezvýchodné situaci. Do zápasu jsem šel s týmem, s nímž jsem se už necítil dobře. Měl jsem pocit, že celý svět najednou stojí proti mně,“ vzpomínal Pukač.

Bratislavský rodák pochopil, že ve svém životě musí urychleně změnit spoustu věcí. „Celé to nějak překopat a od základů změnit, protože takhle už jsem se nechtěl nikdy cítit,“ dodal. A tak postupně odstartoval úplně novou kapitolu. Změnil působiště, začal nad věcmi přemýšlet trochu jinak a kýžené ovoce se rázem dostavilo.

A když v září 2022 zapsal uvnitř klece suverénní skalp nad Tomášem Melišem, Oktagon s upřímným nadšením vítal zpátky starého dobrého Pukače. „Vlilo to do mě oheň bojovníka. Poprvé jsem si uvědomil, že je to celé jen o mně,“ pronesl bijec s přezdívkou „Diamantový čávo“.

Jednatřicetiletý fighter si během své cesty zároveň uvědomil, že v životě už dokázal překonat leccos. I to, co by většinu dost možná definitivně položilo. „Nikdy jsem nevěděl, jaké to je mít rodinu. Můj otec byl divočák a když byl mladý, bral a vařil drogy, pořád někde létal a nevěnoval se mi. Máma musela hodně pracovat, abychom se mohli vůbec najíst,“ přiznal otevřeně.

Cesta na OKTAGON 55: JUNGWIRTH vs. PUKAČ 2

Zdroj: Youtube

O to větší chuť do blížící se odvety mu dává současné zázemí, které si vybudoval společně s přítelkyní. „Máme toho nejkrásnějšího syna. Ze začátku jsem si toho ani neuměl vážit, protože jsem nevěděl, jaké to je. Nikdy jsem to nepoznal, ale teď to konečně mám,“ dojalo Pukače.

Ani jeho příští soupeř Christian Jungwirth, který už dnes platí za jednu z největších německých osobností MMA, však neměl v minulosti na růžích ustláno. V mládežnických kategoriích fotbalového Stuttgartu patřil mezi nadané teenagery, kterým byla předvídána zářná budoucnost. Jenže pak se ze dne na den všechno rozplynulo.

„Zlomil jsem si nohu a všechno bylo pryč. Kariéra i všechno okolo. Šlo o nejhorší období v mém životě, najednou jsem neměl o čem snít. Začal jsem chodit na večírky, pít alkohol a brát drogy,“ poodkryl své začátky fighter přezdívaný „Kelt“.

Také on se ale postupem času dokázal vymanit ze svých depresí. Nový impulz našel právě v bojových sportech, u kterých nakonec i zůstal. A jak sám říká, dobře udělal. „Vždycky jsem byl trochu blázen. Člověk, co se nezalekne ničeho. Je to takový můj lék, který si nosím do každého zápasu,“ vysvětlila současná stálice Oktagonu.

Pod hlavičkou československé organizace už Jungwirth zvládl šest zápasů. Ten sedmý vítězný korálek hodlá přidat v sobotu ve Stuttgartu, kde jej v odvetě proti Pukačovi požene doslova domácí kulisa. „Myslím si, že vzhledem k naší první bitvě si to chce Robo odvetou vyžehlit. To je ale na špatné adrese,“ zavtipkoval zkušený Němec.

Slovenský zástupce si ale žádný velký tlak nepřipouští. „Vím, co mě v Německu čeká. Přijedu do cizí země, před cizí publikum, které na mě bude asi pískat. Je mi jedno jak, ale přijedu tam zvítězit,“ zakončil odvážně Pukač.

Kromě vyostřené odvety dvou bijců se silným příběhem však 55. turnaj Oktagonu nabídne také několik českých a slovenských zápasníků v akci. Do klece se vrací Zdeněk Polívka s Jakubem Bahníkem, po vítězství v O2 areně se představí také Karol Ryšavý i jeho dosud neporažená krajanka Lucia Szabová.