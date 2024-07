Přesně tak, ačkoliv byl Karlos Vémola ve slovenské metropoli v roli komentátora celého galavečera, v čemž mu vypomáhal v poslední době velmi populární raper Rohony, fanoušci už se možná mohou začít těšit na jeho další zápas. A nemuselo by zůstat u jednoho.

Legenda českého MMA totiž možná v dohledné době sundá důchodcovské zápasnické papuče a nastoupí do klece. Po posledním vzájemném souboji sice prohlásil, že by se tak stalo jedině v případě uzavření trilogie s Attilou Véghem, jenže v Bratislavě mu rukavici nehodil nikdo jiný než Samuel „Pirát“ Krištofič.

„Tvrdí, že by mě porazil devětkrát z deseti případů, tak si to pojďme dát,“ vyzval Vémolu. Tím jej zvedl od komentátorského stolečku a před publikem slíbil, že pokud Attila Végh kývne na pokračování trilogie, může se předtím střetnout právě s Krištofičem.

Reakce se dočkal vzápětí i od Végha. „Nevysekal jsem se do zápasu, abych se zase úplně opustil. Oktagon teď zodpovídá za moje zdraví, ale než se dohodneme, musíte něco nabídnout… Každopádně Karlosovi bych zápas s Pirátem před naší trilogií nezazlíval,“ souhlasil.

Pojďme ale k samotnému bratislavskému galavečeru. Hned na úvod převálcovala domácí Veronika Smolková, která si před vážením musela dokonce ostříhat vlasy, Srbku Jovanu Dukičovou.

Následoval první česko-slovenský souboj, v němž vítězný návrat do organizace po třech letech oslavil Slovák Milan Ďatelinka. Na triumf nad Ondřejem Raškou mu stačilo pouhých čtrnáct sekund a dvě rány.

Dánský bijec Jonas Magard se oklepal z toho, že přišel o post hlavního zápasu večera, když jeho původní soupeř Felipe Lima zamířil do UFC, a poradil si s Kanaďanem Joshem Hillem. Další česko-slovenské utkání pak na body ovládl domácí Marco Novák nad Radkem Roušalem.

Ještě než vypukla hlavní karta, smlsli si diváci na boji Piotra Wawrzyniaka a Andrease Michalidise. Tvrdá bitva ukázala, že jde vskutku o odolné bijce, a po nesmlouvavém souboji, který by pro jiné borce skončil zřejmě daleko dříve, těsně zvítězil Wawrzyniak.

Když bude čas a prachy, jdu do toho, hlásí Kníže

Prvním vrcholem byl zápas za pár dní sedmačtyřicetiletého Petra Knížete s o čtrnáct let mladším Radovanem Úškrtem. Slovenský favorit ale na výhry svých kolegů nenavázal. Po prvním kole, kde měl lehce navrch, totiž Kníže dostal ve druhém souboj na zem, kde neměl konkurenci. Kníže nasadil arm-triangle choke a soupeřovi nezbývalo než zápas odklepat.

Zkušený zápasník navíc naznačil, že to nemusel být jeho poslední boj. „Jedeme dál. Když budu mít čas na přípravu, už to není jednoduché Musíš na to mít čas a prachy. Když na to budou možnosti, pojďme do toho,“ prohlásil Kníže.

Třešničkou na dortu mezi zápasy žen bylo utkání mezi Slovenkou Luciou Szaboovou, která měla bilanci sedmi vítězství a žádné porážky, a Aitanou Álvarezovou. Španělka sice odolávala, Szaboové nedokázala, i přes vytrvalý tlak, zápas ukončit předčasně. Nicméně na body nakonec zvítězila Szaboová a může se těšit na zápas o titul.

Vítězně se vrátil domácí Ivan Buchinger, který ve druhém kole ukončil Poláka Lukasze Rajewského, a pak už přišla řada na zápasy Tipsport Gamechangeru. V prvním čtvrtfinále uhnal Losene Keita Predraga Bogdanoviče a vysloužil si semifinálový souboj proti Mateuszi Legierskému.

Diváci se ale už těšili na další čtvrtfinálový boj, který byl vrcholem celého galavečera. Úřadující šampion lehké váhy domácí Ronald Paradeiser stanul proti Danielu Torresovi, někdejšímu šampionovi polské organizace KSW.

A favorizovaný Slovák nenechal nikoho na pochybách, kdo tento večer bude vládnout. Nad soupeřem měl celý zápas převahu a neomylně si dokráčel pro výhru. Ve druhém semifinále narazí na Acoidana Duqueho.