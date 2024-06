Téměř pět čekal Karlos Vémola na vysněnou odvetu s Attilou Véghem, který ho v listopadu 2019 tvrdě knokautoval. V sobotu na doposud největším turnaji Oktagonu se dočkal. Legendární český zápasník se svým slovenským sokem předvedl na závěr nabitého galavečera neuvěřitelnou bitvu, kterou zakončil škrcením a donutil svého soupeře odklepat. Po souboji sundal rukavice, ale konec kariéry definitivně nepotvrdil.

Oktagon 58 v Edenu | Video: Filip Ardon

„Toto je cirkus Oktagon,“ prohlásil spolumajitel organizace Ondřej Novotný už na samém začátku největšího turnaje, který kdy československý kolos organizoval. Téměř 30 tisícovek diváků pak v přestavěném Edenu, kde běžně hraje své zápasy fotbalová Slavia, vidělo koncert rapové skupiny PSH, světelnou show, ohňostroj, založení síně slávy Oktagonu i smršť kvalitních zápasů MMA. Jediné, co scházelo, byl přelet stíhaček, o kterém Novotný dopředu mluvil. Ty ale nahradily alespoň vojenské helikoptéry.

Kromě velkolepé show, na níž si Oktagon potrpí, šlo ale hlavně o tvrdé souboje. V hledišti nechyběly ani velké osobnosti MMA – Machmud Muradov oznámil, že se do organizace vrací ze slavného UFC, a mezi fanoušky nechyběl ani Jiří Procházka.

Galavečer Oktagon MMA:

Zdroj: Filip Ardon

„Taky bych oznámil, že jsem něco podepsal, ale ještě si musíme počkat. Doufám, že za pár dní už to budeme vědět a bude to venku. Jdeme pro to,“ prohlásil. To Novotný se zkrátka nedržel a odvážně si zaspekuloval. „Podle mého bude Jiří Procházka na turnaji UFC 303 náhradou za zraněného Conora McGregora v titulovém zápase s Alexem Pereirou,“ rozbouřil zaplněné tribuny.

Sobotní večer v pražských Vršovicích byl ale hlavně o jiných bojovnících. Karlos Vémola se téměř po pěti letech dočkal odvety se svým slovenským rivalem Attilou Véghem, od něhož v listopadu 2019 schytal tvrdé KO.

A také ve druhém společném zápase přinesli zápasníci fanouškům neuvěřitelnou podívanou. Kdo by očekával opatrnou bitvu, ten by se mýlil. Vémola šel tvrdě po svém soupeři, aby ho dostal na zem a při své snaze schytal několik přesných úderů. Tentokrát je ovšem přestál a v úvodu druhého kola přišla jeho chvíle.

Terminátor se na Végha okamžitě vrhnul, dokázal ho hodit na zem a tam ho následně arm trianglem donutil zápas odklepat. „Pět let jsem na to čekal a lvi se nažrali,“ prohlásil hned po boji v kleci.

Možná to není loučení

„Normálně to bývá tak, že zápasník pokládá doprostřed Oktagonu rukavice, takže je musím dneska sundat. Jednu odevzdám tady Ondrovi a druhou odevzdám týmu Attila, který byl neuvěřitelný,“ dodal zkušený zápasník už s pásem pro šampiona polotěžké váhy na těle.

Jedná se tedy o jeho konec s MMA, jak se spekulovalo, nebo se dočká sága Vémola – Végh definitivního rozuzlení? „Vypadá to možná, že to není loučení. Chtěli byste vědět, jak to dopadne?“ zeptal se Novotný bouřících tribun, které byly z Vémolova představení u vytržení.

Galavečer nabídl divákům velkou show:

Zdroj: Filip Ardon

Podobně je svým výkonem nadchnul v průběhu večera i Slovák Marek Mazúch, který svého soupeře Davida Zawadu porazil už po minutě a 15 sekundách drtivým knokautem. Hlasitě si řekl o peněžní bonus za výkon večera.

Další knokaut doručil k nelibosti českých fanoušků i Moldavec Ion Surdu. Ten se utkal s miláčkem fanoušků Davidem Kozmou, a přestože vypadal, že tahá za kratší konec, v polovině prvního kola trefil jednu nenápadnou ránu a někdejšího šampiona welterové váhy poslal k zemi. Kozma tak přišel o další titulovou šanci a bude moci sledovat svého přemožitele v boji o pás proti Amiranu Gogoladzemu. Ten totiž o několik zápasů dříve porazil Leandra Silvu a řekl si o svoji možnost dostat se až na vrchol.

Podobně jako Surdu zkazil radost českým fanouškům i irský provokatér Shem Rock. S českým veteránem Jaroslavem Pokorným měl nevyřízené účty už dlouho, před původně plánovaným vzájemným duelem ho zranil už na vážení a mezi oběma bylo hodně zlé krve.

Duel ale skončil podle předpokladů. Rock se dostal Pokornému rychle do zad a škrtil ho tak dlouho, až český zápasník ani nestihl odklepat a v bezvědomí se sesul k zemi. Rock, na kterého publikum celou dobu hlasitě bučelo, ještě přilil olej do ohně, když škrcení držel déle, než bylo nutné. Hned po zápase v kleci si řekl o dalšího soupeře. Ve Frankfurtu vyzve německou hvězdu Maxe Cogu.

Návrat po zdravotních trablech

Šťastný návrat naopak zažil poslední český bojovník na kartě Miloš Petrášek, který se vrátil do klece po téměř dvou letech plných zdravotních trablů. Přestože soupeř se mu měnil na poslední chvíli, zápas zvládl s převahou, došel si pro výhru na body a stylově oslavil svoje páteční 31. narozeniny.

Do Edenu si našly cestu tisíce fanoušků MMA:

Zdroj: Filip Ardon

Podobné štěstí neměl Slovák Denis Tripšanský, který si naběhl na tvrdé koleno Denize Ilbaye a po tvrdém ground and pound odešel jako poražený.

Výsledky zbylých zápasů bez československé účasti? V prestižním Tipsport Gamechangeru slavili Mateusz Legierski a Acoidan Duque a v rezervním duelu uspěl Attila Korkmaz.

Oktagon se v Česku příště představí v září v Brně, už o měsíc později pak překoná svůj rekord z Edenu. Na turnaj ve Frankfurtu na fotbalovém stadionu by mělo dorazit přes 50 tisíc fanoušků.