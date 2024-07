Luka Dončič, Slovinsko, basketbal

| Video: Youtube

Basketbaloavý turnaj pod pěti kruhy ozdobí americký Dream Team složený z hvězd NBA, jedna z největších osobností zámořské ligy ale bude v Paříži chybět. Fenomenální Luka Dončič, lídr Dallasu, totiž neprošel se Slovinskem kvalifikací.

Olympijský sen se jednomu z nejzářivějších hráčů současnosti, který v nedávném prohraném finále NBA s Bostonem hrál i se zraněním, zhroutil po porážce s Řeckem, které vedla jiná hvězda Giannise Antetokounmpo.

„Hráli mnohem lépe než my. Samozřejmě mají Giannise, ale i další stejně klíčové hráče. Přehráli nás. Je to velmi zkušený tým, všichni vědí, že hrají kvalitní a dynamický basketbal. Myslím, že je to skvělý tým, přeji jim hodně štěstí,“ řekl Dončič pro server Basket News Dončiče.

Na minulých hrách v Tokiu pětadvacetiletý rozehrávač dotáhl Slovince ke čtvrtému místu a byl nominován do All Star týmu olympijského turnaje.