„Olympijské hry vysíláme už od roku 1956 a vždy jsme usilovali o to, aby diváci nepřišli o možnost sledovat je ve volném televizním šíření. Po dlouhých jednáních se nám podařilo dospět k dohodě a uzavřít sublicenční smlouvy také pro další olympijský cyklus zahrnující zimní hry v Pekingu a letní hry v Paříži. Navzdory všem změnám na evropském televizním trhu tak může právě Česká televize i nadále přinášet tuzemským divákům neopakovatelnou atmosféru největších sportovních svátků planety,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Sublicenční smlouva se společností Discovery, která se v roce 2015 rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru stala až do roku 2024 majitelem televizních olympijských práv prakticky pro celou Evropu, navazuje na předchozí smlouvu, díky které vysílala ČT v roce 2018 zimní olympijské hry z korejského Pchjongčchangu a letos na základě této smlouvy odvysílá Hry XXXII. olympiády v Tokiu.

ČT upřednostní české sportovce

„Budeme opět vysílat na programu ČT sport, který se jako vždy po dobu olympijských soutěží promění ve specializovaný nepřetržitý olympijský kanál. Proti předchozímu cyklu jsme dosáhli na další navýšení povolených přenosových hodin a diváci tak s jistotou uvidí vše podstatné. Mohu slíbit, že se opět budeme soustředit na vystoupení českých sportovců, tedy na to, co by žádný zahraniční vysílatel garantovat nemohl,“ doplňuje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Česká televize je jednou z prvních veřejnoprávních televizí, která dohodu na vysílání z her 2022 a 2024 uzavřela. Nová smlouva umožňuje přímé sledování všech startů českých olympioniků. Kromě televizního vysílání po celou dobu her na specializovaném programu ČT sport totiž České televizi v případě časové kolize a případného souběhu startů českých olympioniků umožní kromě televizního přenosu také operativní vysílání soutěže s českou účastí na webu ČT sport.