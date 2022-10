Do začátku her zbývají necelé dva roky a stavba vesnice je dál, než bývalo v předešlých případech obvyklé. „Některé budovy už v podstatě stojí. Francouzští organizátoři se snaží využívat stávající objekty,“ pokračuje funkcionář, který byl účastníkem první přípravné schůzky olympijských a paralympijských výborů s organizátory.

„Centrem olympijské vesnice je jídelna. Tentokrát to není velký stan postavený na zelené louce, ale budova bývalé elektrárny. A k tomu jsou postaveny nebo se dodělávají nové domy a každý je malinko jiný,“ říká dvojnásobný olympijský vítěz a šéf výprav Českého olympijského týmu.

Doktor měl možnost se vedle dějiště tenisu a dráhové cyklistiky podívat také na vodácký areál. „To bylo pro mě velice zajímavé, protože jsem tam byl před jednatřiceti lety jako junior na zájezdu k šampionátu rychlostních kanoistů,“ líčil. „Je to krásné místo a na první pohled to vypadalo v podstatě stejně. Když se ale člověk podívá pozorněji, vidí, že poskočili o značný kus,“ poznamenal.

„Je tam prostor, aby tam v jednu chvíli fungovaly všechny skupiny včetně vodního slalomu. Na druhou stranu tam bude pro veslaře i kanoisty možná víc než jinde náročné srovnat se s povětrnostními podmínkami, protože se bude závodit na širším přírodním jezeře, kde často fouká z boku,“ rozpovídal se bývalý slavný kanoista.

Střelba bude dvě a půl hodiny od Paříže

Našel ale i negativa. „Měl jsem pocit, že ostatní šéfové misí stejně jako já vyvalili oči, když jsme zjistili, že střelba je vzdálená dvě a půl hodiny od Paříže. Moc se nám to nelíbí, ale co se dá dělat. Střelci se s tím budou muset vypořádat. Na druhou stranu, jestli jsem to dobře pochopil, je v Châteauroux národní centrum na vysoké úrovni, což by to mohlo vyvážit,“ poukázal.

S dosavadními přípravami OH 2024 je Martin Doktor spokojený. „Je znát, že tam pracuje skupina profesionálů, kteří vědí, co dělají. Velice těžké je to právě v tom, že všichni od Paříže očekáváme, že hry tam budou skvělé.“