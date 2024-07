Mikýř, populární youtuber, komik a někdejší sportovec, se vydal poznat, co sám nikdy nezažil. Olympiádu. Do své show přizval Jiřího Prskavce. Zlatého hrdinu z Tokia, legendu vodního slalomu. Vzniklo video s neotřelými nápady (plavba na jednorožci), se spoustou vtípků (včetně prskání) a došlo i na debatu o vodním slalomu. Ohlasy? Pochvaly, ale také mlčení.

Už v úterý 30. července se Prskavec spustí na olympijskou divokou vodu ve svém kajaku a bude jednou z největších českých nadějí na nejcennější medaili.

Ještě před tím ale absolvoval jiný trénink. Vyzval ho Martin Mikyska alias Mikýř. Někdejší snowboardista, teď miláček mladého publika. „Jirka byl v pohodě. Ani nevím, jestli už video viděl,“ prozradil Mikýř, který ani v pořadu pro Český olympijský tým nešetřil svým pověstným humorem.

Mikyska se s Prskavcem sešel přímo u trojského kanálu, kde olympijský vítěz z roku 2020 trénoval na další představení pod pěti kruhy. „Bylo to hned po návratu z ostrova, takže jsem byl rád, že mi někdo na natáčení dal najíst a napít,“ ohlédl se vítěz reality show Survivor za vznikem prvního ze série videí.

Podívejte se na speciální "olympijskou" epizodu Mikýře:

Činky na koncích pádla nejsou třeba

Ano, nejde o jediný „sportovní“ díl, v těch dalších si pozval jako hosty judistu Lukáše Krpálka, plavkyni Kristýnu Horskou a paralympijského lukostřelce Davida Drahonínského. „Dobrá zpráva je, že úroveň mojí připravenosti na olympijské hry se s každým videem zvyšovala,“ prozradil Mikyska.

Sám přistoupil k obsahu spojenému se sportovním svátkem hodně originálním způsobem. „Olympiáda je nejpřednější multisportovní událost na světě. Spojuje národy, oslavuje fyzickou i mentální zdatnost a Česká televize díky ní dokáže jednou za čtyři roky zaujmout diváky pod 68 let,“ vysvětluje už v úvodu svých humorných videí.

Prskavcovi se pokusil naordinovat i nové tréninkové metody v podobě dvoukilových činek na koncích pádla. „Ne, nebudeme to zkoušet,“ odmítl se smíchem olympijský šampion z Tokia.

Závodník USK Praha podobné způsoby tréninku podle všeho nepotřebuje. Jak si Mikýř povšiml, je v tak dobré fyzické kondici, že má dokonce bicáky na palcích. „Tohle nechám Jirkovi, moje specialita jsou tricáky na stehnech,“ prozradil populární komik na dotaz Deníku.

S českou sportovní nadějí se pak Mikyska vydal přímo na divokou vodu. Nejprve nechal Prskavce projíždět branky se zavázanýma očima a sám ho navigoval. „Zjistili jsme, že Jiří Prskavec je bez svého zraku pouze lehce nadprůměrný sportovec. Co se ale stane, když mu sebereme jeho karbonovou kánoi?“ komentoval slavný YouTuber před tím, než spolu s českým olympionikem usedl na nafukovací jednorožce.

Olympiádu stráví na windsurfu v Řecku

„V kajaku to asi tolik náročné není, ale na nafukovacím jednorožci to zas taková sranda nebyla,“ ohlédl se za zážitkem Mikyska. Na jeho kanálu posbíralo video už více než 58 tisíc zhlédnutí a snáší se na něj pochvalné komentáře.

„Ani nevím, jestli už to Jirka viděl, ale důležitý bude přínos videa a ten zhodnotíme už brzy,“ uvedl Mikyska.

Reakce? Minimálně ze strany konzervativně založených vodáků moc jásotu nečekejte. Deník požádal o komentář několik osobností, ale narazil na hráz mlčení. O vyjádření nestála ani Tereza Prskavcová, manželka slavného kajakáře.

Mikyska alias Mikýř v minulosti sám o olympiádě jako sportovec snil. Od 14 let byl členem juniorské reprezentace ve snowboardingu a postupně vybojoval tři bronzové medaile na univerziádách.

„Dvakrát jsem se na olympiádu snažil dostat. Jednou to bylo celkem blízko, podruhé už moc ne, ale dopadlo to nakonec celé celkem dobře,“ poznamenal.

S Českým olympijským týmem se teď vtipnou formou snaží přiblížit olympioniky hlavně mladým lidem ve svých „velice lidských rozhovorech s velice olympijskými hosty“. V nich se můžou diváci dozvědět, jestli jsou v kanoistice dobré peníze, zda už Prskavec v kanoistice dosáhl maxima, nebo proč se mu vůbec říká Prskavec.

„Naučil jsem se, že Jiří Prskavec kromě sportovního nadání disponuje i nadhledem, smyslem pro humor a bezchybnou znalostí ženské anatomie. I proto mu budu na olympiádě v Paříži moc držet palce,“ říká Mikýř v závěru svého videa.

Olympiádu bude sledovat okrajově, do Paříže se nechystá. „Časově mi to nevyjde, jedu nakonec místo toho windsurfovat do Řecka, takže leda že by narychlo změnili lokaci a udělali to tam,“ prozradil.

Prskavce čekají rozjížďky na olympijských hrách v úterý 30. července. Semifinále a finále, v němž se bude rozhodovat o držitelích jednotlivých medailí, jsou pak na programu o dva dny později.