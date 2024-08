Irští veslaři Paul O’Donovan a Fintan McCarthy zvládli na olympiádě v Paříži nelehkou úlohu a ve dvojskifu lehkých vah obhájili zlato z Tokia před třemi lety. Jejich zajímavý příběh tím ovšem neskončil. Dvojice olympijských vítězů se po úspěšném závodění vydala zpátky domů do Irska a z letiště v Dublinu se plánovala vydat do Corku, kde žije, autobusem. Nakonec ale využila nabídku neznámého muže, který je svezl autem.

Mnozí by očekávali, že olympijští vítězové poletí do své domovské země soukromým speciálem a na letišti na ně bude čekat luxusní limuzína. Opak je ale pravdou. Irové O’Donovan s McCarthym přiletěli do Dublinu s dalšími cestujícími a plánovali dojet do Corku autobusem.

Jenže jak zachytili na svém videu zaměstnanci dublinského letiště, nakonec měli pohodlnější cestu domů. Jeden z pasažérů stejného letu nabídl olympijským vítězům odvoz autem domů. Muž se jménem Ciaran svezl úspěšné veslaře i přesto, že měli vozíky naložené těžkou bagáží.

„Tohle je ta nejvíc irská věc všech dob. Legendy,“ objevilo se v komentářích pod videem z dublinského letiště.

„Krásný příběh, ale ve skutečnosti skandální. Zaslouží si dorazit domů stylově. Místo toho jim všichni politici gratulují online,“ napsala na síti X jedna z uživatelek.

„Neříká to nic moc dobrého o jejich rodinách, to nebyl nikdo ochotný je nabrat? Kdyby to byla moje rodina, tak bych tam byl, abych je přivítal jako hrdiny,“ přisadil si další.

Zapsali se do historie

Pravdou je, že O’Donovan s McCarthym se svým výkonem zapsali do historie irského sportu. První jmenovaný se stal prvním Irem, který pod pěti kruhy vyhrál medaili na třech různých hrách. V Riu bral stříbro se svým bratrem Garym, v Tokiu už s McCarthym triumfoval a zlato obhájil i v Paříži.

Ve finále navíc zlaté duo předvedlo hodně dominantní výkon a druhou Itálii nechalo za sebou téměř o tři sekundy. „Hodně lidí nevěřilo, že bychom to mohli zvládnout, ale my jsme věřili. Trénovali jsme opravdu tvrdě a celý týden jsme podávali dobré výkony. Dav byl plný naší trikolory a irských fanoušků, což jsme potřebovali, abychom se dostali do cíle,“ vyprávěl O’Donovan po zlatém tažení.

Držitelé světového rekordu ve dvojskifu lehkých vah se na domácí půdě sice nedočkali královského přivítání, jaké by si mnozí představovali, ale ukázali svoji skromnost a dočkali se milého překvapení.

Ochotný Ir Ciaran pomohl napsat další příběh olympijských her a ve své zemi si připsal plusové body za to, že vzal sportovní hrdiny domů.