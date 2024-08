Lin Yu-Ting porazila Světlanu Stanevovou a postoupila do boje o olympijské medaile.

Stanevové by v tu chvíli asi těžko někdo mohl závidět, že je zrovna v ringu, byť olympijském. Tchajwanka ji totiž zasypala tvrdými ranami a o jejím vítězství nebylo od začátku pochyb.

Lin Yu-Ting se tak po Imane Chelifové z Alžírska stala druhou jistou medailistkou olympijských her, které jsou předmětem vášnivých debat kvůli pochybnostem o jejich pohlaví. Obě totiž byly vyloučeny z loňského světového šampionátu, protože neměly projít testosteronovými testy.

Pod pěti kruhy však startovat směly, což se sešlo s vlnou negativních reakcí. V turnaji každopádně zůstaly a vyboxovaly si medailový úspěch.

Bulharská soupeřka sice přijala porážku sportovně, podala vítězce ruku. Při odchodu si ale neodpustila všeříkající gesto. Zkříženými prsty znázornila písmeno X, což zřejmě znamenalo chromozom XX typický pro ženy.

Po zápase se nechtěla do médií příliš vyjadřovat, slovo si ale vzal její trenér Borislav Georgiev. „Nejsem lékař, který by měl rozhodovat, jestli tu Lin může soutěžit, nebo nemůže, ale když test ukáže, že má chromozom Y, neměla by tu být,“ myslí si.

Snad se najdou rozumní lidé

„Bylo vidět, že reprezentantka Tchaj-wanu nechce bojovat. Hrála špinavě, hned v prvním kole měla být napomínána za loket. Jsem rozhořčen tím, jaký je to cirkus. Rozhodli se z nich udělat šampiony, to je vše. Čekal jsem to, ale doufám, že se najdou rozumní lidé, kteří podpoří ženský sport,“ věří rozčarovaný kouč.

Mezinárodní olympijský výbor potvrdil, že loni dostal dopis s výsledky testů od Mezinárodní boxerské asociace (IBA). Testy ale označil za nevěrohodné. „Neznamená to, že o tom v budoucnu nemůžeme diskutovat,“ prohlásil, ale zpochybnil důvěryhodnost IBA.

Tu vede Umar Kremlev, který byl v minulosti namočen do řady skandálů, i proto přišla IBA o právo pořádat olympijskou boxerskou soutěž.

V té nyní čeká boxerky boj o medaile. I s Chelifovou a Yu-Ting.