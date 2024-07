close info Zdroj: ČTK zoom_in Kanoista Martin Fuksa se stal mistrem Evropy na 500 metrů v kanoistice na Mistrovství Evropy v Mnichově

Martin Fuksa (31 let/rychlostní kanoistika)

Na šampionátech posbíral nespočet medailí. Akorát mu chybí cenný kov z olympiády. Zatím byl dvakrát pátý. Loni se na OH naladil titulem mistra světa, letos si dojel na ME druhý. Nymburský závodník o „olympijském prokletí“ nerad mluví, ale tentokrát by mu to už mělo cinknout. Udělal pro to maximum. Kromě singlu pojede na C2 s bratrem Petrem.