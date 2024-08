Medailová naděje pro příští olympiádu? Devatenáctiletý plavec Miroslav Knedla v Paříži ukázal, že by jí mohl být. Na znakařské stovce si zaplaval olympijské semifinále a byl dvanáctý, na únorovém mistrovství světa v Kataru se dostal do finále a skončil sedmý. O rok dříve se stal juniorským mistrem světa. Mladík z Fryštáku na Zlínsku se teď vydá studovat na univerzitu do USA, aby se ještě více zlepšoval pod vedením amerických trenérů.

„Olympiáda byl splněný sen, byl to výjimečný zážitek. Přál bych každému rodiči zažít takové pocity štěstí a hrdosti, že práce a úsilí dítěte nepřijde vniveč, a že to za to stálo,“ řekl plavcův otec Miroslav Knedla.

Hrdý má být právem na co. Velké úspěchy sbírá i jeho dcera Karolína, která je novopečenou mistryní Evropy a vicemistryní světa ve sportovním aerobiku.

Synovi bylo přitom 18. července teprve devatenáct let a má celou kariéru před sebou. Do Paříže přijela podpořit Knedlu devatenáctičlenná skupina z Valašska. Pařížská La Défense Aréna praskala ve švech, sedmnáct tisíc diváků vytvořilo při plaveckých závodech elektrizující a bouřlivou atmosféru, obzvlášť, když skočil do vody domácí miláček León Marchand, fenomén se čtyřmi zlatými a jednou bronzovou medailí z letošních her. Ohromující kulisu si užil i Knedla a jeho rodinný klan.

Početná skupina budila v Paříži pozornost. Nosila transparent Vepřo, Knedlo, Zlato, českého olympionika hnala pokřikem Miro, plav, plav, Knedla, Knedla, Knedla, který měli fanoušci natisknutý i na jednotných tričkách. Kdo je autorem sloganu? Karel Šíp! Moderátor Všechnopárty ho vyslovil v televizní talkshow, kam si letos pozval juniorského mistra světa a olympionika.

Nadšení z atmosféry

„Bylo to velké. Oslovovaly nás desítky lidí, všímaly si naší velké skupiny. Česká plavecká ekipa byla v Paříži dost silná. Byli jsme vidět a slyšet,“ líčil Miroslav Knedla. Atmosféra v pařížské aréně ho nadchla. „Byla to fantazie a nejlepší atmosféra, kterou jsme v životě zažili,“ žasl otec českého reprezentanta.

Překvapila ho bezpečnostní opatření. Kontroly nebyly až tak přehnaně důsledné, jak se očekávalo. „Po zkušenostech z letošního mistrovství světa v Kataru jsme měli obavy, jak to bude vypadat na vstupu do arény. Přeci jen to je olympiáda. Překvapilo mě, jak moc to bylo benevolentní,“ zaskočilo Knedlu. Ochranka před vchodem nařídila, aby diváci otevřeli nádoby na pití a vyzkoušeli, co nesou za nápoje, a zkontrolovala návštěvníky přes bezpečnostní rámy.

„Jinak to brali pořadatelé hodně lážo plážo. Na MS v Kataru nebo minulý rok v Izraeli na juniorském MS byly podmínky pro diváky mnohem přísnější,“ porovnával Knedla. „Přesto se v Paříži musel každý cítit absolutně bezpečně. Policisté a vojáci byli všude,“ dodal náčelník valašských tifosi. V Paříži tak o sobě dal vědět nejen mladý plavec z Fryštáku, ale i jeho fanoušci.

