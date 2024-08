Je to tradiční trend. Jakmile je v centru zájmu nějaká významná sportovní událost, je to záminka dělat nejrozmanitější žebříčky krásy. A nejinak tomu je v případě olympijských her v Paříži. Svůj pohled k tomuto tématu se rozhodla poskytnout řada významných světových médií, ale i mnohé účty na sociálních sítích.

Tak třeba britský Daily Mail zabrousil na nejrůznější sportoviště. Za tou nejatraktivnější, podle svého názoru, přitom nemuseli ani mimo britskou olympijskou výpravu. Zabodovala totiž atletka Dina Asherová-Smithová. Atletický svět doplňuje i na sociálních sítích populární německá běžkyně Alica Schmidtová, jíž na Instagramu sleduje více než pět milionů fanoušků.

Chybět nemohly ani zástupkyně plaveckého sportu. Daily Mail zaujala sympatická Paraguayka Luana Alonsová či exotická Kambodžanka s jamajskými kořeny Apsara Sakbunová. Pětku nejkrásnějších sportovkyň pak doplňuje americká gymnastka Sunisa Leeová.

Schmidtová se prosadila i mezi muži

Pozadu pochopitelně nezůstali ani Američané. Němka Schmidtová zabodovala i u webu Ranker, který se specializuje právě na nejrůznější žebříčky, a právě sprinterku zařadil na úplnou špici před ekvádorskou plavkyni Anicku Delgadovou, britskou tyčkařkou Molly Cauderyovou, jíž měl v desítce i Daily Mail, nizozemskou sprinterku Lieke Klaverovou a zástupkyni asijského sportu, surfařku Shino Matsudaovou z Japonska.

Kromě zmíněných krásek ale výrazně zaujala i Češka. Barbora Seemanová si kromě pěkných výsledků z bazénu z Paříže odváží i pověst jedné z nejhezčích sportovkyň olympiády.

Ranker totiž nebyl zdaleka jediným, koho čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy zaujala. Pronikla do elitní společnosti podle twitterového účtu Mondo Olímpico.

O tom, která ze sportovkyň je ale vůbec nejhezčí, však asi není pochyb. Na první místo svého pořadí totiž německou běžkyni Schmidtovou zařadil i New York Post. A i za ní se objevila známá jména, znovu padla do oka Molly Cauderyová, kterou doprovodila další z tyčkařek, v Paříži bronzová Alysha Newmanová z Kanady, a také již zmiňovaná Lieke Klaverová. V popředí najdeme i polskou atletku Natalii Kaczmarekovou.

A znovu Schmidtová. Tentokrát si ji vybral hned jako první kanadský Toronto Sun, společně s taktéž velmi populární Cauderyovou a pochopitelně domácí Newmanovou, ale také Klaverovou či také nezřídka zmiňovanou americkou gymnastkou Simone Bilesovou.

Krásná Němka uspěla dokonce i ve srovnání s muži. Magazín Prestige totiž sestavil žebříček společný pro obě pohlaví. A první místo si opět pronajala rodačka z Wormsu.