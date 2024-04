Přípravy na největší sportovní akci vrcholí. Přesně za 100 dní vypuknou ve francouzské metropoli na Sieně letní olympijské hry. Do Paříže se zatím probojovalo 42 českých sportovců, další se můžou ještě kvalifikovat. Ti nejlepší obdrží medaili s kusem Eiffelovky.

Slavnostní ceremoniál zapálení ohně pro olympijské hry v Paříži ve starověké Olympii v Řecku. | Foto: ČTK/AP Photo/Thanassis Stavrakis

V řecké Olympii před antickým chrámem bohyně Héry byl zažehnut olympijský oheň pro Paříž. Museli se však obejít bez Boha slunce. Zapálení pomocí slunečních paprsků a parabolického zrcadla totiž zhatilo podmračené počasí. K zažehnutí tak došlo ze záložního plamene.

Štafeta s pochodní dorazí 26. července do Paříže, kde proběhne velkolepé zahájení olympijských her.

Kvalifikace na olympiádu? Beru to velmi zodpovědně, říká Ondra měsíc před závody

„Olympijské hry jsou největší sportovní svátek a fanoušci je mají po delší době zase blízko. Těšíme se na výkony českých sportovců. Hry v Paříži budou výjimečné,“ těší se na léto předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Dosud si letenku do Paříže si „zabookovalo“ 42 českých sportovců, z toho devět má kvalifikaci na jméno. Čeká se, že další přibudou. O místav jednotlivých sportech se bude bojovat až do začátku července. „Šancí je mnoho a my stále věříme, že na hry pojede stovka českých sportovců,“ předpovídá Martin Doktor, šéf olympijské mise pro hry v Paříži a sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

Doktor i Kejval v tiskové zprávě ČOV doufají, že si co nejvíc českých sportovců odveze z Paříže kus Eiffelovy věže. Každá medaile totiž obsahuje 18 gramů kovu, který byl součástí nejslavnější pařížské dominanty před její rekonstrukcí ve 20. století.

„Věřím, že jich získáme víc než při posledních hráchv Paříži v roce 1924. Tehdy měla československá výprava 130 sportovců a přivezla 10 medailí, první zlatou pro naši zemi získal gymnasta Bedřich Šupčík ve šplhu na laně,“ doplňuje Kejval.

Klimatizace s vodou ze Sieny

Olympijská vesnice je hotová. Češi se do ní dostanou znovu až těsně před hrami. Organizátoři stejně jako v Tokiu připravili kartonové postele. Dbá se na udržitelnost, proto jsou budovy vybaveny speciálním chlazením vodou z řeky Seiny.

„V létě může být v Paříži obrovské horko, v tom případě by sportovci klimatizaci potřebovali. Plánujeme si ji pronajmout a využít podle potřeb,“ upozorňuje Doktor.

Organizátoři zveřejnili podobu olympijských a paralympijských medailí.Zdroj: AP Photo/Thibault Camus

Neutrálních sportovců z Ruska bude v Paříži soutěžit jen minimum. Striktní podmínky je totiž odrazují. Nyní je splňují jen jednotky sportovců, MOV odhaduje možný start 36 sportovců z Ruska. Ani jejich účast však nevypadá příliš nadějně. „Vše nasvědčuje tomu, že za současné situace ruští sportovci na olympijských hrách v zásadě nebudou,“ tvrdí Kejval.

Do Paříže vyrazí za sebe a i s týmem. Něco neskutečného, říká šermíř Beran

Vzhledem k ruské agresi na Ukrajině a konfliktu na Blízkém východě budou v Paříži zvýšená bezpečnostní opatření. „Bezpečnost v týmu v žádném případě nepodceníme,“ ujišťuje Kejval.

Od středy se začne prodávat dalších více než 250 tisíc vstupenek na všechny sporty. Téměř 20 tisíc lístků bude za 24 eur (zhruba 600 korun).