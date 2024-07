Zahajovací ceremoniál na OH 1924 v Paříži.

Do Paříže se vrací olympiáda přesně po jednom století a za tu dobu se svět výrazně proměnil, což se bezpochyby dotklo i vrcholné akce pod pěti kruhy. V roce 1924 se ve Francii představilo jen minimum žen, které si teprve razily cestu. Z dnešního pohledu se konaly prazvláštní sporty jako třeba baskická pelota či šplh na laně, v němž triumfoval tuzemský reprezentant Bedřich Šupčík. Začtěte se do tématu Deníku k nadcházejícím hrám – Paříž tehdy, Paříž dnes.

Předešlé olympijské hry v Paříži v roce 1924 trvaly bezmála tři měsíce – od 4. května až do 27. července. Ty současné jsou termínově podstatně kratší, jelikož se budou konat zhruba dva týdny v mezidobí od 26. července a 11. srpna. Přesně opačný poměr však nalezneme v počtu sportů a jednotlivých disciplín, zatímco před 100 lety se pořádalo 17 sportovních odvětví a rozdávalo se 126 medailových sad, letos jich je násobně víc. Jednotlivé výpravy budou zápolit ve 32 sportech, v nichž se rozdá celkem 329 medailových sad.

Šupčík vybojoval na OH první zlato v historii

20. léta minulého století ve francouzském hlavním městě znamenala premiéru pro ženský šerm či ukázkové sporty, mezi nimiž se nacházela i takzvaná baskická pelota, hra vzešlá ze stejnojmenného španělského regionu. Údajně si jí oblíbil i zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoly, který se narodil již na konci 15. století. Nynější podoba peloty připomíná třeba squash, podoba náčiní se ale velmi liší. Jedná se o nejrychlejší míčový sport na světě.

close info Zdroj: archiv organizátorů zoom_in Bedřich Šupčík

Z tuzemského pohledu se jako zajímavý jeví taktéž šplh na laně bez přírazu. Právě v něm se v roce 1924 stal vůbec prvním olympijským vítězem v historii československý reprezentant – Bedřich Šupčík. Tenkrát šlo o jediné zlato z Paříže, které tam reprezentanti země prezidenta Masaryka a dalších vybojovali. O Šupčíkovi, rodákovi z Trumau u Vídně, před pár lety hovořila Olga Hloubková, župní vzdělavatelka Sokolské župy Jihočeské: „Měl sice zavalitější postavu, nosil brýle, ale byl výjimečně fyzicky zdatný a vybavený dynamickou silou,“ prozradila.

Na premiérového držitele zlata z LOH 1924 nezapomněl ani tehdejší tisk. „Členové sokolského družstva získali tyto ceny: Jednu první: Šupčík na šplhu. Tři druhé: Pražák na bradlech, Pražák na kruzích a Koutný v přeskoku na koni na délku. Dvě třetí: Vácha na kruzích a Mořkovský v přeskoku přes koně na délku,“ uvedl některé z medailových zisků list Tribuna. Jak vidno, Čechoslováci se předvedli především ve sportovní gymnastice. Co se týče šplhu v současnosti, tak ten už není na programu pěkných pár dekád. Letos se naopak na hrách ukáže třeba breaking neboli takzvaný breakdance – tanec smíšený s akrobacií.

Paříž tehdy, Paříž dnes - 1924 versus 2024 Trvání: 85 dní versus 17 dní

Počet disciplín: 126 disciplín versus 329 disciplín

Počet sportů: 17 sportů versus 32 sportů

Počet sportovců: 3 089 versus 10 500

Počet výprav: 44 versus 206 (včetně olympijského týmu pro uprchlíky - EOR)

Počet obyvatel Paříže: 4 800 000 versus 12 400 000

Vraťme se zpět o 100 let do historie. Zajímavé je, že se onehdy konal na dlouhou dobu poslední tenisový turnaj v rámci olympiády a vrátil se až v roce 1988 do jihokorejského Soulu. Stejná situace potkala ragby, jež se naposledy hrálo ve variantě pro patnáct hráčů. Tvrdý sport se dostal zpět pod pět kruhů až v roce 2016. Prosadila se však jiná varianta, která čítá sedmičku borců na obou stranách.

V původním ragby se v Paříži udál i jeden ostudný incident při utkání mezi Francií a USA: „A nejtrapnějším případem zůstane událost z marathonské tribuny, tribuny lepšího obecenstva. Deset amerických studentů v bílých oblecích volalo po svém způsobu povzbudivá hesla svým kamarádům na hřišti. Volali je najednou a rytmicky. A tu byl náhle jedním francouzským divákem student William Nelson udeřen zezadu holí po hlavě tak silně, že ztratil vědomí. A na to došlo k bitce (…)“ napsaly o květnové kauze Lidové noviny.

Ženám vrcholový sport zapovězen?

Pokud se podíváme na další rozdíly mezi LOH tehdy a dnes, jeden z nejmarkantnějších rozdílů nalezneme v počtu účastníků. V roce 1924 se představilo bezmála 3 100 sportovců, avšak z toho přijelo pouze 135 žen. Jako jeden z důvodů nízké účasti něžného pohlaví lze uvést, že se tenkrát výkonnostní sport stále ještě vypořádával s pozůstatky měšťanského řádu na sklonku 19. století, kde pro sportující ženu nebylo až na výjimky místo. Zatracovala to dobová etika, společenské normality i fakt, že by se dámy mohly při sportování příliš odhalovat. Dnes již těžko představitelné. O století poté se očekává, že se představí okolo 10 500 olympioniků ve vyváženém poměru mezi oběma pohlavími.

close info Zdroj: Wikimedia Commons / L'Escrime et le tir zoom_in Finalistky ve fleretu na OH 1924 v Paříži.

Ve 20. století se ve francouzské metropoli vůbec poprvé zbudovala první olympijská vesnice a nacházela se ve městě Colombes. Ta dnešní vypadá samozřejmě úplně jinak, přičemž je situovaná podstatně blíž než její o 100 let starší sestra – pět minut cesty od stadionu Saint-Denis a pouze sedm kilometrů od centra metropole pyšnící se kupříkladu Eiffelovou věží.

Jak budou nynější čeští sportovci spokojeni s ubytováním, těžko predikovat. To však neplatí pro rok 1924, kdy byla tuzemská výprava atletů situována v historické čtvrti Montmartre, kterou mimo jiné proslavil i film z roku 2001 Amélie z Montmartru. Zpět ale do hloubě dějin: „Bydleli jsme na okružním boulevardu v Montmartru, tedy dosti vzdáleni od vnitřního města, ale zde výborné spojení podzemní drahou – Metropolitánskou. Za to tramvaje jezdí velmi mizerně,“ přiblížil podmínky československé družiny v místě konání Moravský večerník.

„Po jednodenním stravování přestěhovali jsme se do druhého českého restaurantu, jenž nebyl o nic lepší. Drahota stejná, místnosti nezdravé, nízké, nepořádek rovněž děsný. Tak jsme se stravovali po 9-11 francích, zatímco v restaurantech francouzských jedli soukromí účastníci za 5-7 franků zcela slušně,“ dodal list.

Jiné noviny pak hodnotily i výběr místa konání: Olympijské hry jsou podnikem velmi nákladným, mohou je pořádati jen veliká města a bohatí národové, zdá se nám však, že tyto nádherné revue tělesné kultury by zasloužily vhodnějšího prostředí, než jakým je Paříž se svými nesčetnými zábavními podniky, divadly atd.,“ konstatovalo České slovo. Tehdy doprovodný program možná překážel, v současnosti se může jevit jako benefit. Jednoduše otázka vkusu, ať už jednotlivce či každé dějinné epochy.